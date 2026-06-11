『ご近所物語×サンリオキャラクターズ』POP-UP STORE開催決定！
おしゃれな世界観が愛される、矢沢あいによる人気作品『ご近所物語』と株式会社サンリオのキャラクターが夢のコラボレーション☆
2026年7月10日(金)有楽町マルイを皮切りに、4都市でPOP-UP STOREを開催いたします！
心ときめくおしゃれで大人かわいい【ご近所物語×サンリオキャラクターズ】の世界をお見逃しなく♪
■POP-UP STORE情報
https://special.movic.jp/shop/special/gokinjomonogatarixsanriocharacters.aspx
★YURAKUCHO★
開催期間：2026年7月10日(金)～7月20日(月・祝)
開催場所：有楽町マルイ／8F「SPACE3」
★OSAKA★
開催期間：2026年8月21日(金)～8月30日(日)
開催場所：なんばマルイ／5F イベントスペース
★NAGOYA★
開催期間： 2026年9月12日(土)～9月27日(日)
開催場所：名古屋PARCO／南館7F・PARCO SQUARE
★SHIBUYA★
開催期間：2026年10月16日(金)～10月25日(日)
開催場所：渋谷モディ／7Fマルイノアニメ
■商品情報（発売元：ムービック）
【商品名】ぬいぐるみ(全5種)
【価格】各5,280円（税込）
【商品名】ぬいぐるみキーホルダー(全5種)
【価格】各2,640円（税込）
【商品名】ぬいぐるみポーチ／ハッピーベリー
【価格】2,750円（税込）
【商品名】クローゼット風アクリルジオラマ(全4種)
【価格】各2,750円（税込）
【商品名】2連チャームキーホルダー(全4種)
【価格】各1,100円（税込）
【商品名】A3ポスター(全4種)
【価格】各1,210円（税込）
【商品名】ステッカーセット
【価格】1,100円（税込）
＜画像監修中＞
【商品名】マグカップ
【価格】1,870円（税込）
※渋谷会場からの追加商品となります。
【商品名】缶ミラー
【価格】1,100円（税込）
【商品名】ヘアクリップ(全2種)
【価格】各990円（税込）
【商品名】ハーフジッププルオーバー
【価格】8,250円（税込）
＜画像監修中＞
【商品名】タオルハンカチ
【価格】1,100円（税込）
※渋谷会場からの追加商品となります。
【商品名】ポーチ
【価格】2,750円（税込）
※渋谷会場からの追加商品となります。
＜画像監修中＞
【商品名】ヘアリボン
【価格】1,980円（税込）
※渋谷会場からの追加商品となります。
【商品名】ルームウェア
【価格】13,200円（税込）
※渋谷会場からの追加商品となります。
【商品名】ショッピングバッグ
【価格】550円（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。
■権利表記：(C)矢沢漫画制作所／集英社 (C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670341
■ムービック：https://www.movic.jp(https://www.movic.jp)
【株式会社ムービック 会社概要】
ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。