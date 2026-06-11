『ご近所物語×サンリオキャラクターズ』POP-UP STORE開催決定！

株式会社アニメイトホールディングス

おしゃれな世界観が愛される、矢沢あいによる人気作品『ご近所物語』と株式会社サンリオのキャラクターが夢のコラボレーション☆

2026年7月10日(金)有楽町マルイを皮切りに、4都市でPOP-UP STOREを開催いたします！

心ときめくおしゃれで大人かわいい【ご近所物語×サンリオキャラクターズ】の世界をお見逃しなく♪

■POP-UP STORE情報

https://special.movic.jp/shop/special/gokinjomonogatarixsanriocharacters.aspx

★YURAKUCHO★

開催期間：2026年7月10日(金)～7月20日(月・祝)

開催場所：有楽町マルイ／8F「SPACE3」

★OSAKA★

開催期間：2026年8月21日(金)～8月30日(日)

開催場所：なんばマルイ／5F イベントスペース

★NAGOYA★

開催期間： 2026年9月12日(土)～9月27日(日)

開催場所：名古屋PARCO／南館7F・PARCO SQUARE

★SHIBUYA★

開催期間：2026年10月16日(金)～10月25日(日)

開催場所：渋谷モディ／7Fマルイノアニメ





■商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】ぬいぐるみ(全5種)

【価格】各5,280円（税込）

【商品名】ぬいぐるみキーホルダー(全5種)

【価格】各2,640円（税込）

【商品名】ぬいぐるみポーチ／ハッピーベリー

【価格】2,750円（税込）

【商品名】クローゼット風アクリルジオラマ(全4種)

【価格】各2,750円（税込）

【商品名】2連チャームキーホルダー(全4種)

【価格】各1,100円（税込）

【商品名】A3ポスター(全4種)

【価格】各1,210円（税込）

【商品名】ステッカーセット

【価格】1,100円（税込）



＜画像監修中＞

【商品名】マグカップ

【価格】1,870円（税込）

※渋谷会場からの追加商品となります。

【商品名】缶ミラー

【価格】1,100円（税込）

【商品名】ヘアクリップ(全2種)

【価格】各990円（税込）

【商品名】ハーフジッププルオーバー

【価格】8,250円（税込）



＜画像監修中＞

【商品名】タオルハンカチ

【価格】1,100円（税込）

※渋谷会場からの追加商品となります。

【商品名】ポーチ

【価格】2,750円（税込）

※渋谷会場からの追加商品となります。



＜画像監修中＞

【商品名】ヘアリボン

【価格】1,980円（税込）

※渋谷会場からの追加商品となります。

【商品名】ルームウェア

【価格】13,200円（税込）

※渋谷会場からの追加商品となります。

【商品名】ショッピングバッグ

【価格】550円（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。





■権利表記：(C)矢沢漫画制作所／集英社 (C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670341

■ムービック：https://www.movic.jp(https://www.movic.jp)

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。



