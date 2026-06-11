【GOKUMIN】寝たままの“だら活”・在宅ワークを支える昇降テーブルと、新色“アッシュブラウン”を追加した耐荷重200kgのスチールすのこベッドを6月10日より順次発売開始

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F、代表取締役：関沢 康寛）が展開する総合寝具ブランド「GOKUMIN（ゴクミン）」は、2026年6月10日よりベッドやソファに直付けして使える昇降式サイドテーブル『マルチコンフォートテーブル』（全3色）（6月10日発売）と、独自の「スチールサイレント構造」を採用した『スチールサイレントベッド』の新色"アッシュブラウン"（6月11日発売）を順次発売いたしました。

「ベッドの上だと作業がしづらい」「寝室の家具は機能性とインテリア性を両立しにくい」--サブスクサービスの定着化などでベッドやソファの上で読書・動画視聴・PC作業を楽しむ"だら活"の時間が広がるなか、こうした寝室まわりの悩みに着目しました。今回、ベッドに直付けでき、0～48°の角度調整と無段階昇降に対応する作業テーブル『マルチコンフォートテーブル』を新たに発売。あわせて、ご好評いただいているきしみにくいスチールすのこ構造のベッドフレーム『スチールサイレントベッド』に、リクエストの多かった新色"アッシュブラウン"を追加しました。眠るだけでなく"過ごす"ための寝室を提案します。

■ 開発者の想いと背景

GOKUMINは、「眠る場所」としての寝室を、"心地よく過ごす空間"へと広げたいと考えています。日々の暮らしのなかで、ベッドやソファの上で過ごす時間は確実に増えています。その時間そのものを快適にする道具と、長く心地よく使い続けられる土台の両方を整えることが、寝室まわりの満足度を高めるという発想から、今回の2製品は生まれました。

「マルチコンフォートテーブル」は、寝たまま・座ったままでも手が届く作業環境を。「スチールサイレントベッド」は、変形・カビ・きしみに配慮し、長く愛用できる土台を。どちらも、暮らしに寄り添いながら寝室の過ごし方をアップデートする一台を目指しました。

１.「マルチコンフォートテーブル」（全3色）

「もっとラクな姿勢で、ベッドやソファの上の時間を楽しみたい」--そんな"だら活"の声に応えて生まれた、ベッド・ソファに直付けして使える昇降式サイドテーブルです。寝たまま・座ったままでも手が届き、角度も高さも自在。読書・動画視聴から在宅ワークまで、過ごす時間をまるごと快適にアップデートします。

【コの字フレーム×隠しキャスターで、ベッドにすっと寄り添う作業台】

コの字型のフレームはベッドやソファの下に差し込んで使用でき、寝たまま・座ったままでも手が届きやすく、毎日の"だら活"時間を快適にサポートします。厚みわずか約3cmの隠しキャスター付きで部屋から部屋への移動もスムーズ。キャスターはワンタッチでロックでき、使用中のずれも防ぎます。

【0～48°の角度調整天板×スマホホルダー付きで、マルチタスクもラクに】

ワンタッチで0～48°の範囲で天板を傾けられ、ベッドの左右どちら側からでも差し込んで使えます。PC作業は水平で、読書・動画視聴は傾斜で、とシーンに合わせてすぐ切り替え可能。PCとスマホを並べて使えるスマホホルダーも付属し、在宅ワークから介護のシーンまで活躍します。

【耐熱100℃のメラミン天板×静止耐荷重20kgの頑丈設計】

熱いマグカップをそのまま置ける耐熱100℃のメラミン天板を採用。ツルツルしすぎない表面は光学式・レーザーマウスにも対応し、マウスパッドなしでもスムーズに操作できます。静止耐荷重は約20kgで、ノートPC・モニター・書籍をまとめて載せても十分な強度です。

【ガスの力で、無段階に68～108cmをラクラク昇降】

ガスの圧力を使い、レバー操作一つで力をかけずにスッと昇降。ベッドやソファでの低め使いから、立って使うスタンドデスクまで、姿勢に合わせて自由に高さを変えられます。在宅ワークの気分転換や、ご家族の食事・読書のサポートにも適しています。

■ 製品情報｜マルチコンフォートテーブル

［品番／カラー］GLC-MCT-WN-01（ウォールナット）／GLC-MCT-BK-01（ブラック）／GLC-MCT-NA-01（ナチュラル）

［価格］16,198円（税込）※

（※商品の価格は変動する可能性があります。）

［サイズ］約W70×D40×H68～108cm

［製品重量］約10kg（梱包重量 約11kg）

［耐荷重］静止耐荷重 約20kg／作動耐荷重（昇降時）約5kg

［素材］天板＝合成樹脂化粧繊維板（メラミン）、フレーム・脚＝スチール（エポキシ樹脂粉体塗装）、その他＝ABS樹脂

［仕様］天板角度調整 0～48°（両側）、高さ無段階（ガス圧式）、組立目安 約10分

［発売日］2026年6月10日(水)

［販売店］

■公式EC：https://gokumin.co.jp/products/glc-mct-wn-01

■Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4LP16M6

■ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/glc-mct.html

■楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/gokumin/glc-mct-01/

■au PAY：https://wowma.jp/item/782286982

■Qoo10：https://www.qoo10.jp/g/1208300913

２.「スチールサイレントベッド」 新色"アッシュブラウン"

ご好評いただいているスチールすのこベッド「スチールサイレントベッド」に、お客様からのリクエストが多かった木目色"アッシュブラウン"を追加いたしました。独自の「スチールサイレント構造」による頑丈さ・静音性はそのままに、お部屋になじむ温かみのある色味で、より幅広いインテリアにお選びいただけるようになりました。

【スチールすのこ×耐荷重約200kg×超静音の「きしまない」長寿命設計】

力のかかる部品をすべてスチール製にした独自の「スチールサイレント構造」を採用。木製すのこベッドで起こりやすい変形・カビ・きしみに配慮した設計です。耐荷重は本体約200kgの頑丈仕様で、滑りにくい加工の脚が床面をしっかりキャッチ。引越し時の再組立にも対応します。

【2口コンセント＆小物が置ける棚板付きのヘッドボードで、ベッドサイドをすっきり】

2口コンセント（計1500W）付きのヘッドボードで、奥行き約6cmの宮棚は、スマートフォンやタブレットの充電や目覚まし時計やメガネを置くのに便利。電源コードは背面を通す設計で、コンセントにはホコリ・ゴミの侵入を防ぐスライドカバー付き。ヘッドボードなしでも使用でき、お部屋に合わせて選べます。

【新色"アッシュブラウン"を追加した2色展開×床下約14cmで収納もラクに】

今回、リクエストの多かった木目色"アッシュブラウン"が加わり、シックで高級感のあるダークグレーとあわせた2色展開になりました。モダンで高級感のあるデザイン性とスチールの耐久性を両立。ベッド下には14cmのスペースを確保。ロボット掃除機も通れるほか、ベッド下を収納スペースとしても活用いただける設計です。

■ 製品情報｜スチールサイレントベッド（シングル）／新色 アッシュブラウン

［品番］BED-SL-S-ASB-01

［カラー］アッシュブラウン（新色）／ダークグレー

［価格］30,298円（税込）※

（※商品の価格は変動する可能性があります。）

［サイズ］約W98×D206×H62cm（シングル・ヘッドボードあり）

［製品重量］約30kg（梱包重量 約32kg）

［耐荷重］本体 約200kg／宮棚 約2kg

［素材］フレーム・脚・すのこ＝スチール（粉体塗装）、ヘッドボード・フットボード＝メラミン樹脂化粧パーティクルボード

［仕様］スライドカバー付き宮棚（奥行き約6cm）、床からすのこ面まで約14cm、ヘッドボードあり／なし選択可

［発売日］2026年6月11日(木)

［販売店］

■公式EC：https://gokumin.co.jp/products/bed-sl-s-lgy

■Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4R5TS65

■ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/bed-sl-s.html

■楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/gokumin/bed-sl/

■au PAY：https://wowma.jp/item/743918679

■Qoo10：https://www.qoo10.jp/g/1155063997

■ シリーズ累計販売数 200万枚 「GOKUMIN」とは

眠ることは、幸福な一日の始まりだから。

日本発の寝具ブランド「GOKUMIN」は、高品質な寝具をお求めやすい価格でご提供します。 おかげさまで「Amazon.co.jp 販売事業者アワード2023」をはじめ、2年連続寝具ブランド部門三冠達成など受賞歴も多数。多くの方々から高い評価をいただいております。SDGsでも謳われる健康的で豊かな毎日を実現するために、これからも「選んでおけば間違いない」そう言われる商品を追求していきます。

■ 関連プレスリリース

●【GOKUMIN】新生活は“床から清潔”。暮らしに合わせて組み替え自在｜通気性抜群な竹素材×日本製のプレミアムパレットベッドが新登場

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000304.000036491.html

●【GOKUMIN】悩めるベッド選びに最適解を。上質さを追求した天然竹の国産ベッド～用途に合わせて選べる2タイプ同時発売～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000308.000036491.html

■ GOKUMINの公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/gokumin_official/

X：https://x.com/gokumin888

LINE：https://s.lmes.jp/landing-qr/2004248957-drqYJvzN?uLand=7KYQLJ

■ 会社概要

株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。



会社名：株式会社KURUKURU

代表取締役：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F

設立：2015年9月

資本金：5,000万円

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp/