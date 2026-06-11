【一般募集】第3回　一般社団法人日本RV協会「キャンピングカーシンポジウムwith東京キャンピングカーショー」のご案内

株式会社ネオプロジェクト

東京キャンピングカーショー実行委員会(事務局：一般社団法人 日本RV協会、株式会社ブシロードムーブ、株式会社ネオプロジェクト）は、2026年7月11日（土）に第3回一般社団法人日本RV協会「キャンピングカーシンポジウムwith東京キャンピングカーショー」を開催いたします。

当シンポジウムでは、一般参加者を募集しております。参加者は抽選により決定いたします。多くの皆さまからのご応募をお待ちしております。

■第3回一般社団法人日本RV協会「キャンピングカーシンポジウムwith東京キャンピングカーショー」概要

キャンピングカーシンポジウムは、キャンピングカーの新たな可能性や社会とのつながり方を継続的に議論・発信する場所とするために、東京キャンピングカーショーと併催する形で企画したものです。

第3回目である今年のテーマは「自治体のキャンピングカー導入」。キャンピングカーの有用性と自治体による導入の可能性を検討します。

今回は初の試みとして、抽選による一般参加者の募集や日本RV協会公式YouTubeチャンネル「JRVAmovie」でのライブ配信も実施します。

田村淳さんを含むパネリストと、キャンピングカーの導入実績のある自治体が示す具体的な手法や管理ノウハウを踏まえ、課題と解決策を探ります。

シンポジウムの様子は日本RV協会公式YouTubeチャンネル「JRVAmovie」にてライブ配信致します。

ライブ配信はどなたでも閲覧可能です。

「JRVAmovie」チャンネルはこちら(https://www.youtube.com/@JRVAmovie)

【日時】

2026年7月11日(土) 18:00（東京キャンピングカーショー2026 1日目会期終了後）

【場所】

東京ビッグサイト東8ホール（東京キャンピングカーショー2026会場内）

〒135-0063 東京都江東区有明３丁目１１－１

【タイムスケジュール】

18:00～ 第1部：基調講演

18:40～ 第2部：パネルディスカッション

※20:00終了予定

※内容は変更となる場合があります

■昨年開催時の写真

■抽選一般参加者ご招待のお知らせ

当イベントでは、一般の参加者のご応募を受け付けております。

田村淳さんをはじめ各有識者が集い、業界の未来について語り合う様子を観覧いただける貴重な機会となります。

ご参加希望の方は下記参加条件をご確認の上、抽選申込フォームによりご応募ください。

＜お申込みに関する注意事項＞

抽選のお申込みは東京キャンピングカーショーのイベントチケットをご購入済みの方を対象としております。

シンポジウムのみのご参加はできません。

＜当落について＞

当落のお知らせは7月初旬にメールにてお知らせをいたします。

当落は抽選制となっております。先着順ではございません。

＜ご留意事項＞

※当イベントはプレス・関係者も参加いたします。予めご了承ください。

※ご観覧時の席をご用意しております。座席の指定はございませんので予めご了承ください。

【参加お申し込み先】

抽選申し込みフォーム：https://sgfm.jp/f/0fdb6ad076691c20e228695f2571265f

■東京キャンピングカーショーとは

東京キャンピングカーショーは全国から最新・人気モデルのキャンピングカー約220台が展示される都内最大級のキャンピングカーイベントです。

昨年は2日間で合計18,000人以上が来場し、大盛況を博しました。

今年は100社の企業が出展予定で、キャンピングカーだけでなく、アウトドア用品やペットグッズも展示・販売されます。また、人気お笑い芸人やタレントが登場するステージイベントも予定されており、ご家族みんなで一日中楽しめるコンテンツが満載です。

手軽に始められる軽キャンピングカーから、普段使いも可能なバンコン、キャンピングカーの定番であるキャブコン、さらにはフルコン・バスコンといった豪華モデルまで幅広く展示されます。

多彩なキャンピングカーが一堂に会する本イベントでは、車両ごとの特徴や違いを実際に見て・触れて比較できるほか、新たな旅のスタイルや暮らしの可能性に出会える機会となっています。会場でぜひご体感ください。

【交通アクセス】

〇お車の場合

都心から

首都高速11号番線 台場出口から約5分

横浜・羽田方面から

首都高速湾岸線 臨海副都心出口から約5分

首都高速10号晴海線 豊洲出口から約5分

千葉・葛西方面から

首都高速湾岸線 有明出口から約5分

首都高速10号晴海線 豊洲出口から約5分

〇電車の場合

・りんかい線

国際展示場駅（下車 徒歩約7分）

・ゆりかもめ

東京ビッグサイト駅 （下車 徒歩約3分）

東京キャンピングカーショー2026 イベント概要

タイトル：東京キャンピングカーショー2026

日程：7月11日(土)10:00～17:00

シンポジウム受付 17:30開始

7月12(日)10:00～17:00

※シンポジウムは初日のみの開催となります

会場：東京ビッグサイト 東7・8ホール（東京都江東区有明3丁目１１-１）

公式HP：https://jrva-event.com/ex/tccs/

チケット購入ページ：https://jrva-event.tstar.jp/cart/performances/362959