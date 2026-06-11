Funds Startups、金融機関共同研究型ベンチャーデットファンド第2回 年次組合員集会を開催

Funds Startups株式会社

Funds Startups株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：前川 寛洋、以下 当社）は、当社が運営する金融機関共同研究型ベンチャーデットファンド「Funds Venture Debt Fund 1号投資事業有限責任組合」（以下「当ファンド」）の参加LP（リミテッド・パートナー）を招き、2026年5月25日に第2回目となる組合員集会を開催いたしました。

本集会は、ファンド設立から2年が経過する節目に開催され、第一部においてはLPの皆様へファンドの決算・運営状況の報告を行いました。第二部では、当ファンドのコンセプトである"共同研究型"の推進を目的に、当ファンドのアドバイザーと投資先スタートアップによる2つのトークセッションが行われ、ベンチャーデットの実践知と現場の声が共有されました。第三部では立食形式の懇親会を開催し、LPの皆様と投資先企業、アドバイザーが一堂に会し、スタートアップと金融機関が繋がる活発な交流の場となりました。

今回の組合員集会は、以下の3部構成で行われました。

第一部：ファンド報告

決算報告（時価評価に関する報告を含む）に加え、現在の市場環境、当社の活動ハイライト、投資検討の状況、および今後のファンドレイズの方向性についてご報告しました。

第二部：トークセッション

2つのトークセッションが開催され、活発な議論が交わされました。

１. アドバイザー登壇セッション

LS Ventures 栗原氏、エバネッセント 黒川氏にご登壇いただき、当社ファンドパートナーの小島がファシリテーターを務め、「アドバイザーからみたベンチャーデット」をテーマにセッションが行われました。

本セッションでは、両氏が創薬とディープテックVCのパートナーを歴任してきた背景から、特にディープテック・スタートアップにおけるベンチャーデットの活用可能性について、海外と日本の違いや成長フェーズによる違いを交えつつ、両氏の貴重な経験を語って頂きました。また、デットの活用方法としての補助金ブリッジファイナンスについて、補助金を提供する公的機関の限界と、民間が参入する意義について、独自の視点で問題提起がなされました。その他、当社が推進するベンチャーデットの独自性や、デュー・ディリジェンスプロセスの深度について、ベンチャー・キャピタリストの観点からコメントをいただき、LPの皆様との活発な意見交換が展開されました。

２. 投資先企業登壇セッション

ソラジマ 執行役員 熊谷氏、Acompany 取締役CFO 植木氏にご登壇いただき、当社の鈴木がファシリテーターを務め、「ベンチャーデットの活用 / BtoBビジネスとBtoCビジネスの間で」をテーマとしたセッションを実施しました。

本セッションでは、エンタメとディープテックという異なるビジネスモデルの2社が、なぜエクイティに加えてデットを活用する選択をしたのか、その背景と調達に至るまでの交渉経緯について率直に語っていただきました。その中で、先行投資でキャッシュフロー赤字が続くスタートアップがデットを活用する上での難しさ--複雑な技術や対象市場への理解や、事業を分解すると既にキャッシュを創出している事業がありその部分はデット活用が適していること、等を金融機関に理解してもらうことの現実的なハードル--も包み隠さず共有いただきました。最後には、スタートアップが理想とするレンダーの姿や、期待するコミュニケーションの取り方についても語られ、LPの皆様にとっても多くの示唆を得るセッションとなりました。

第三部：懇親会

立食形式での懇親会が開催され、参加LPの皆様と投資先企業、アドバイザー、及び当社関係者との間で活発な交流が行われました。

■代表取締役 前川 寛洋コメント

この度、Funds Venture Debt Fund 1号投資事業有限責任組合の第2回年次組合員集会を開催できましたことを、大変嬉しく思っております。また、日々の活動でご支援いただいているLPの皆様、投資先の皆様、アドバイザーの皆様に、この場を借りて心より感謝申し上げます。

当ファンドは2024年3月の設立以来、国内でも有数の独立系ベンチャーデットファンドとして運用を続け、累積では400件を越える実行検討を行い、結果として16社・約41億円のベンチャーデットを実行するに至りました。ファンドとしては所謂 “フルインベストメント”の状態に到達し、現状はリサイクリング運用のフェーズへと移行しております。

ファンド設立してから約2年超が経過し、この短い期間の中でもスタートアップ市場、そしてベンチャーデット業界は急速に変化してまいりました。

特にスタートアップ市場においては、上場維持基準の見直しがなされ、実質的に国内の殆どのスタートアップが出口として想定しているグロース市場IPOの間口が狭まりました。他方で国内では2015年前後から急速にVC産業が立ち上がり、ちょうど10年を迎えたのが昨年です。一般的なファンド満期は10年であることからも、出口環境は閉塞した一方で、出口圧力は強まるという市場環境です。その狭間から新たな出口戦略としての戦略的M&Aの活用、またセカンダリトレードといった機会や手段の多様化にも着目されました。これらは直接的にはネガティブな側面もあると感じますが、長期的には資本市場の厚みが増し、資本政策の選択肢が拡大する方向へとシフトしていると確信しており、これからが本格的にスタートアップが”資本市場”として開発されていくものと感じております。

かかる状況の中、ベンチャーデット業界もスタートアップ資本市場の厚みに大きく貢献し、現況を突破する重要な手段、さらに大きく言えば金融インフラとしての機能を果たしつつあると感じています。例として、IPOを目指す企業においては、ミドル・レイターでより企業価値を大きくするための大胆な投資が必要とする中、企業の信用力とこれまでのエクイティをレバレッジし、デットを大きく活用する資本政策、M&Aを目指す企業においては、株主との利害調整の観点から、なるべく希釈化と資本コストを抑えるための資本政策、出口を再考する企業においては、再度資本構成を再構築するためのリストラクチャリングのための資本政策等、各社が選ぶ最適な資本政策において、いずれもデットを有効活用することで、より理想的な成長オプションが選択でき得ると共に、有効活用しないことの差が今後如実に現れてくると感じています。

弊社は設立以来、一貫して「社会的インパクトを創出するスタートアップが、最も理想的な成長を遂げられる仕組みを開発する」をミッションに掲げ、ベンチャーデットという”手段”を用いて、スタートアップにアラインした金融環境の開発、推進に尽力しております。今後も当社に集った専門性と熱意に溢れたメンバーと共に、ベンチャーデット市場の発展ひいてはスタートアップ市場の発展に強く貢献して参ります。





■Funds Startupsについて

Funds Startups株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：前川寛洋）は「社会的インパクトを創出するスタートアップが、最も理想的な成長を遂げられる仕組みを開発する」をミッションに据え、ファンズ株式会社の100%子会社として2023年12月に設立されました。Funds Startupsでは、Funds Venture Debt FundのGPとして、ファンド運営ならびに金融機関へのベンチャーデットに関する支援を中心に行います。今後については当事業を中核としつつも、スタートアップ専門の投資銀行部門のような役割として、スタートアップの資金調達手段の多様化や環境整備等も手掛けていく予定です。

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