SNSで話題沸騰！ボンボンドロップシールに「ちいかわ」作者・ナガノが描く「ナガノキャラクターズ」が登場！シール4種とシール帳が6月26日（金）からオンライン＆店舗で販売開始！

株式会社グレイ・パーカー・サービス

株式会社グレイ・パーカー・サービス（代表取締役：石綿幸治、本社：東京都中央区）は、イラストレーター・ナガノが描く「ナガノキャラクターズ」のボンボンドロップシール（製造元：株式会社クーリア）を、2026年6月26日（金）より、ナガノキャラクターズ公式WEB SHOP「ナガノマーケット」、クーリア公式通販「クーリア・オンラインストア」、「ナガノマーケット」実店舗にて発売することをお知らせいたします。

ぷっくりツヤツヤ！

空前の大ブーム「ボンボンドロップシール」に「ナガノキャラクターズ」が初登場！

「ナガノキャラクターズ」は、イラストレーター・ナガノが手掛ける漫画作品のキャラクターたちです。

ゆるいタッチのイラストと独特な世界観の漫画作品がSNSで人気を博し、2026年6月現在、X(https://x.com/ngntrtr)のフォロワー数は147万人を超える人気を誇っています。

そんな注目の「ナガノキャラクターズ」から、「ボンボンドロップシール」が初登場！

「ボンボンドロップシール」は、その名の通りドロップのようなぷっくりとした立体感と、ツヤツヤの透明感が大人気のシールです。



シールのラインナップは、＜くまとパグ＞＜カラーなくま＞＜おちびな食べ物＞＜なかまたち＞の全4種類。

さらに、キラッとラメの輝きが目を引くシールバインダーも同時に発売。

お気に入りのシールをたっぷりコレクションして楽しめます♪

商品ラインナップ

◆ナガノキャラクターズ ボンボンドロップシール 4種 各550円

＜くまとパグ＞



＜カラーなくま＞

＜おちびな食べ物＞

＜なかまたち＞

◆ナガノキャラクターズ シールバインダー 1,760円

※写真はサンプルです。実際の商品とは若干異なる可能性があります。

※記載価格はすべて税込みです。

※「ボンボンドロップ」は株式会社クーリアの登録商標です。

販売概要

◆発売日：2026年6月26日（金）

◆販売場所

＜オンラインストア＞

〇ナガノキャラクターズ公式WEB SHOP「ナガノマーケット」 ※11時発売

https://nagano-market.jp/

〇クーリア公式通販サイト「クーリア・オンラインストア」

https://qlia.shop/

「クーリア・オンラインストア」の販売方法、時期につきましては、

ボンボンドロップシール公式SNSアカウント（X、Instagram）にて発表させていただきます。

X：https://x.com/bonbon_drop

Instagram：https://www.instagram.com/bonbon_drop_seal/

＜取り扱い店舗＞

〇公式グッズショップ「ナガノマーケット」（常設店）

GINZA店：https://nagano-info.jp/tenpo_nm/ginza/

SHINSAIBASHI店：https://nagano-info.jp/tenpo_nm/shinsaibashi/

SAPPORO店：https://nagano-info.jp/tenpo_nm/sapporo/

SEOUL店：https://nagano-info.jp/tenpo_nm/seoul/ （入荷次第販売）

〇公式グッズショップ「ナガノマーケット POP UP SHOP」（期間限定ショップ）

イオンモール川口：https://nagano-info.jp/popupshop/kawaguchi/ （7月3日発売）

高雄：https://nagano-info.jp/popupshop/takao/ （入荷次第販売）

★ボンボンドロップシール（4種）の店頭購入整理券について★

6月26日（金）発売の「ナガノキャラクターズ ボンボンドロップシール」4種につきまして、

「ナガノマーケット」各店舗およびPOP UP SHOPで購入整理券の配布を予定しております。

期間中、購入整理券をお持ちでない方はご購入いただけません。

詳細は以下の公式Xより発表いたします。

・「ナガノマーケット」（常設店）

ナガノマーケットSHOP公式：https://x.com/nagano_mkt_shop

・「ナガノマーケット POP UP SHOP」（期間限定ショップ）

株式会社Juice：https://x.com/Juice_inc_

ナガノキャラクターズとは

イラストレーター・ナガノによるキャラクター、および漫画作品。

代表作「ちいかわ」、「ナガノのくま」、「MOGUMOGU食べ歩きくま」、「もぐらコロッケ」等、

ゆるいイラストの中にある独特な世界観がSNSで人気。

〇関連サイト

ナガノ公式Xアカウント：https://x.com/ngntrtr

ナガノマーケット 公式通販：https://nagano-market.jp/

オンラインくじショップ「ナガノマーケット ナガノくじ」：https://online-kuji.nagano-market.jp/store

ナガノキャラクターズ公式総合情報サイト「ナガノマーケットインフォ」：https://nagano-info.jp/

【お客様から本件に関するお問い合わせ】

・商品に関するお問い合わせ

株式会社グレイ・パーカー・サービス info@grayparkaservice.com

・店頭でご購入された商品に関するお問い合わせは下記までお願いします。

株式会社Juice nagano@juice-inc.jp

(C)nagano

株式会社グレイ・パーカー・サービス

株式会社グレイ・パーカー・サービスでは、「ちいかわ」「ナガノキャラクターズ」「mofusand」「コウペンちゃん」「可愛い嘘のカワウソ」をはじめとする様々なキャラクターのグッズ制作を行っています。私たちが大切にしているのは、新しいキャラクターや商品をどんどん発信するだけではなく、ファンの方の満足感も大切にすること。ファンの方の気持ちを第一にしたものづくりで、これからもニーズに応え続けていきます。

〇会社名：株式会社グレイ・パーカー・サービス

〇所在地：東京都中央区新川1－6－11 ニューリバータワー7F

〇代表取締役：石綿幸治

〇設立：2012年8月23日

〇HP：https://grayparkaservice.com/

〇業務内容：雑貨等グッズの制作・販売、キャラクターデザイン制作、セールスプロモーション企画・制作、イベント企画・運営、公式通販サイト運営



