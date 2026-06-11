愛知・名古屋2026マーケティング代理店業務共同事業体ライセンシング事務局

2026年6月12日（金）～14日（日）までの３日間、名古屋市瑞穂公園陸上競技場にて、「第110回日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋2026アジア競技大会 日本代表選手選考競技会」が開催されます。

同競技場は、愛知・名古屋2026大会のメイン会場の一つでもあることから、大会組織委員会では、この大会期間中に合わせ、6月13日（土）・14日（日）の2日間、愛知・名古屋2026大会の公式ライセンスグッズを取り扱う期間限定公式ポップアップショップを開設し、愛知・名古屋2026大会の機運醸成につなげていきます。

本ポップアップショップでは、大会マスコットをデザインに取り入れたアイテムをはじめ、Tシャツやポロシャツなどのアパレル商品、文房具や日用品などの多彩な公式ライセンスグッズを販売予定です。

また、会場内では公式ライセンスグッズ販売に加え、話題のオブスタクルやラグビー、キックターゲットなどのスポーツが体験できるブースの設置やキッチンカーの出店なども予定されております。

＜ショップ概要＞

・名称

愛知・名古屋2026大会 公式ポップアップショップ

・開設日程

２０２６年６月１３日（土）、２０２６年６月1４日（日）

・営業時間

10:00～17:00

・開設場所

瑞穂公園 南ひろば

＜販売商品（予定）＞

・大会公式マスコット各種ぬいぐるみ

・Tシャツ

・ポロシャツ

・ピンバッジ

・ボールペン

・キーホルダー

・その他公式ライセンスグッズ

※販売商品は変更となる場合があります

＜愛知・名古屋2026大会について＞

愛知・名古屋2026アジア競技大会・アジアパラ競技大会は、2026年に愛知県および名古屋市を中心に開催される国際総合スポーツ大会です。

アジア45の国と地域から多くのアスリートが参加し、多様な競技が実施される予定です。

大会では、スポーツを通じた国際交流と地域の魅力発信を目指しています。

＜公式情報＞

アジア競技大会公式サイト

https://www.aichi-nagoya2026.org

アジアパラ競技大会公式サイト

https://www.asianparagames-2026.org/

愛知・名古屋2026大会公式オンラインショップ

https://aichinagoya.official.ec/