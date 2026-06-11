2026年6月13日（土）「ABEMA」にて約11時間にわたり全編無料生中継！国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』「ABEMA」オリジナル企画を発表

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年6月13日（土）に全編無料生中継する国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』において、「ABEMA」の生中継に出演するスタジオゲスト陣を発表いたします。

『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞です。第2回となる今回は、2025年の初開催からさらに規模を拡大し、2026年6月13日（土）に開催されます。

当日は、昼に60部門以上の発表を行う「Premiere Ceremony」を「SGCホール有明（TOKYO DREAM PARK）」で、夜には主要部門を発表する「Grand Ceremony」および「レッドカーペット」を「TOYOTA ARENA TOKYO」で開催。素晴らしい音楽を讃えあう、歴史的な一日を創り上げます。

このたび「ABEMA」では、12時30分からTOYOTA ARENA TOKYOで始まるオープニングを皮切りに、お昼に行われる「Premiere Ceremony」から、「ABEMA」スタジオ企画「Grand Ceremony直前！THE RUBYの行方を徹底予想SP」、ノミネートアーティストたちが華やかに登壇する「レッドカーペット生中継」、そして夜の「Grand Ceremony」まで、約11時間にわたるABEMA独自の特別編成を実施。『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』を余すところなく全編無料生中継するだけでなく、本アワードをより深く楽しめる独自企画も多数展開いたします。

「ABEMA」独自の特別番組には、スタジオ特番のMCとしてお笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるまが出演。オープニングから夕方の「Grand Ceremony直前！THE RUBYの行方を徹底予想SP」までを担当します。

さらに、タレントの井上咲楽、教育実業家の岸谷蘭丸、俳優・ミュージシャンの櫻井海音、お笑い芸人のトンツカタン森本、「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』への出演で注目を集める長浜広奈、タレント・俳優の丸山礼、音楽評論家・みのといった、音楽やエンターテインメントを愛する豪華出演者が集結。受賞結果やパフォーマンスの見どころを独自の視点で深掘りするほか、THE RUBYを今年は誰が手にするのかを徹底予想するスペシャル企画を繰り広げます。

さらに、レッドカーペット中継では、お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介と森香澄が現地のインタビュアーとして出演。そして、「ABEMA」スタジオにはお笑いコンビ・ハライチの澤部佑も駆けつけ、国内外から集結する豪華アーティストたちへのインタビューを通じて、「ABEMA」でしか見ることのできない特別なトークをお届けいたします。

6月13日（土）は、「Premiere Ceremony」からレッドカーペット、そして「Grand Ceremony」まで、音楽の祭典を一日中楽しめるのは「ABEMA」だけ。豪華出演者とともにお届けする「ABEMA」独自企画にもぜひご期待ください。

「ABEMA」出演者 コメント全文

スタジオMC：高比良くるま（令和ロマン）

Music Awards Japan 2026の魅力を伝えるために、僕は生まれてきたんだろうと思います。最優秀楽曲賞はJの「蕾」と予想しています。お楽しみに。

岸谷蘭丸

多くのミュージックラバーの皆さん同様、本当に音楽に救われてきた人生でした。

MAJを通して日本音楽の発展に少しでも関われることを、心から嬉しく思います。

当日が待ち切れないです、よろしくお願いします！！

長浜広奈

この度「ABEMA」で配信される『MUSIC AWARD JAPAN2026』の特別番組に出演します！

このような名誉あるセレモニーに関わることができ光栄です。

私は音楽に何度も元気をもらったのでその魅力を皆さんにお伝えできるように精一杯頑張ります。よろしくお願いします。

丸山礼

今年の日本のミュージックシーンを彩り席巻した音楽に関わる皆さんのお祝いを見届けられること、大変光栄です！昨年のオープニングも胸が熱くなりながらテレビの前で見守っていたので、今年は配信で皆さんと一緒に雄叫びあげながら感動できることが今から楽しみです！

レッドカーペット インタビュアー:井上裕介（NON STYLE）

めちゃくちゃ豪華な音楽祭に参加出来るだけで、もうテンション上がりまくりです！！

どこを見ても、普段聴いている有名アーティストだらけ

これは目も耳も、五感全てで余す事なく堪能したいと思います！

■『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』 無料生中継概要

配信日時：2026年6月13日（土）12時30分～（予定）

配信URL：https://abema.tv/channels/maj/slots/C6a1Sfe9H3XgKZ

PR映像：https://abema.tv/video/episode/794-1_s1_p701

スタジオ出演者

【MC】高比良くるま（令和ロマン）

【進行】西澤由夏（ABEMAアナウンサー）

井上咲楽

岸谷蘭丸

櫻井海音

トンツカタン森本

長浜広奈

丸山礼

みの（音楽評論家）

レッドカーペット中継

【インタビュアー】井上裕介（NON STYLE）/ 森香澄

【スタジオMC】澤部佑（ハライチ）

※出演者は予告なく変更となる場合がございます。