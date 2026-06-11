【SEKAI NO OWARI 15周年×ローソングループ】SEKAI NO OWARI 15周年記念 スペシャルコラボプロジェクトがスタート！

株式会社ローソンエンタテインメント

▶『SEKAI NO OWARI 15周年×ローソングループ スペシャルコラボ』 特設ページ：https://www.hmv.co.jp/news/article/260410117/(https://www.hmv.co.jp/news/article/260410117/)

2026年にメジャーデビュー15周年を迎えるSEKAI NO OWARI。

ローソングループ（ローソンエンタテインメント、ローソン・ユナイテッドシネマ、ローソン）では、この節目の年を記念し、全国各所で周年をお祝いする企画『SEKAI NO OWARI 15周年×ローソングループ スペシャルコラボ』をスタートいたします。

本企画では、7・8月に開催するSEKAI NO OWARI DOME TOUR 2026「THE CINEMA」を記念したローソングループ限定グッズをはじめ、一部公式グッズを販売いたします。ローソングループ限定グッズでは、ここでしか手に入らないアクリル時計やアクセサリースタンド、チケットも収納できるポーチのほか、ローソングループ限定カラーのTHE CINEMA Tシャツなどを取り揃えます。

さらに、新曲「Stella」の2026年7月8日(水)発売を記念した@Loppi・HMV限定特典のほか、歴代ツアー「銀テープストラップ」カプセルトイの販売なども予定しています。

ローソングループは本企画を通して、ファンの皆さま、マチの皆さまとSEKAI NO OWARIの周年をお祝いしてまいります。

『SEKAI NO OWARI 15周年×ローソングループ スペシャルコラボ』概要

１. 「THE CINEMA」ローソングループ限定グッズ・一部公式グッズ販売、POP UP開催

2026年7・8月に開催するSEKAI NO OWARI DOME TOUR 2026「THE CINEMA」の開催を記念し、一部公式グッズの他にも、ローソングループ限定カラーの「THE CINEMA Tシャツ」、ローソングループ限定グッズを販売いたします。

ローソングループ限定グッズは、この為に新たに企画されたグッズとなり、ここでしか手に入らないオリジナルデザインの「アクリル時計」、お手持ちのグッズや時計・アクセサリーなどを飾って楽しめる「アクセサリースタンド」、ライブ公演のチケットも収納できる「ポーチ」、ローソングループ限定カラーの「THE CINEMA Tシャツ」となります。

全国のローソン店頭のマルチメディア端末Loppi、HMV&BOOKS onlineにて、2026年6月15日(月)20:00よりご予約の受付を開始いたします。数に限りのある商品となりますので、お早めにご予約・ご注文ください！

【ローソングループ限定グッズ】

・[受注限定商品] アクリル時計／4,400円

ここでしか手に入らないオリジナルデザインとなっております。

・[受注限定商品] アクセサリースタンド／3,300円

お手持ちのグッズや時計アクセサリーなどを飾ってお楽しみいただけます。

・[受注限定商品] ポーチ／3,000円

ライブ公演のチケットの収納にもお使いいただけます。

・THE CINEMA Tシャツ／各4,500円

ローソングループ限定カラーのTHE CINEMA Tシャツ。＜サイズ展開：S／M／L／XL＞

※価格はすべて税込

■予約販売場所

全国のローソン店頭 Loppi端末/HMV&BOOKS online

■予約受付期間

2026年6月15日(月)20:00～6月29日(月)23:30

■お渡し日

・THE CINEMA Tシャツ 【ローソングループ限定カラー】：2026年7月3日(金)より順次

・アクリル時計／アクセサリースタンド／ポーチ：2026年10月13日(火)より順次

※商品により、お届け日が異なりますのでご注意ください。

※予約受付期間中であっても予約予定数量に達し次第、受付を終了する場合がございます。

＜予約方法＞

▶@Loppiで購入 https://www.lawson.co.jp/campaign/lop_sekainoowari_2606_tourgoods/

▶HMV&BOOKS onlineで購入 https://www.hmv.co.jp/news/article/260409106/

※こちらのURLは、2026年6月15日(月)20:00よりアクセス可能となります。

【公式グッズ】

・THE CINEMA Tシャツ ＜サイズ展開：S／M／L／XL＞／各4,500円

・Tシャツ ＜サイズ展開：S／M／L／XL＞／各5,000円

・シャツ＜サイズ展開：＜M／L／XL＞／各7,000円

・トートバッグ／4,000円

・ニットキャップ／3,500円

・スターライトリング -THE CINEMA-／3,500円

・マフラータオル／2,000円

※価格はすべて税込

■予約販売場所

全国のローソン店頭 Loppi端末/HMV&BOOKS online

■予約受付期間

2026年6月15日(月)20:00～6月29日(月)23:30

■お渡し日

2026年7月3日(金)より順次

※予約受付期間中であっても予約予定数量に達し次第、受付を終了する場合がございます。

＜予約方法＞

▶@Loppiで購入 https://www.lawson.co.jp/campaign/lop_sekainoowari_2606_tourgoods/

▶HMV&BOOKS onlineで購入 https://www.hmv.co.jp/news/article/260409106/

※こちらのURLは、2026年6月15日(月)20:00よりアクセス可能となります。

【HMV店舗 POP UP】

2026年7・8月に開催するSEKAI NO OWARI DOME TOUR 2026「THE CINEMA」の開催を記念し、HMV&BOOKS NAMBA、HMV&BOOKS SHIBUYAにてPOP UPを開催いたします！

ローソングループ限定カラー「THE CINEMA Tシャツ」、公式グッズの一部販売に加え、大型パネルなどの展示も実施予定です。ぜひ各地の公演と合わせてご来店ください。

詳細は特設ページや店舗Xを通じて後日発表いたします。

■会場

＜大阪会場＞

会場：HMV&BOOKS NAMBA

会期：2026年7月7日(火)～7月22日(水)

▶店舗Xアカウント：@hmvbookssinsaib（https://x.com/hmvbookssinsaib）

＜東京会場＞

会場：HMV&BOOKS SHIBUYA 5F

会期：2026年8月11日(火)～8月26日(水)

▶店舗Xアカウント：@HmvBooksShibuya（https://x.com/HmvBooksShibuya）

※店舗の営業時間に準じ、営業日・営業時間が変更となる可能性がございます。ご了承ください。

２. 2026年7月8日(水)発売 シングル「Stella」＠Loppi・HMV限定特典

2026年7月8日(水)発売のメジャーデビュー15周年イヤーを飾る2026年第1弾シングル「Stella」には、＠Loppi・HMV限定の購入特典が付きます。HMV店舗、HMV&BOOKS online、全国のローソン店頭 Loppi端末にて、現在ご予約の受付を開始しております。数に限りのある商品となりますので、お早めにご予約・ご注文ください。特典内容は後日解禁いたしますので、お楽しみに！

■発売日

2026年7月8日(水)

■販売場所

HMV店舗（HMV record shop除く）／HMV&BOOKS online／全国のローソン店頭 Loppi端末

■お渡し日

2026年7月7日(火)より順次

＜予約方法＞

▶@Loppiで購入 https://www.lawson.co.jp/service/loppi/loppipayment/

▶HMV&BOOKS onlineで購入 https://www.hmv.co.jp/news/article/260511113/

▶HMV店舗受取の事前予約 https://www.hmv.co.jp/productitemstock/stock/16905863

３. 「銀テープストラップ」カプセルトイ

SEKAI NO OWARIが過去に開催したライブ公演にて使用された"銀テープ"をモチーフにした「銀テープストラップ」がカプセルトイになって登場！全国の HMV（16店舗）、gashacoco（ガシャココ）、ガシャポンのデパートほか、カプセルトイコーナーにて2026年6月29日(月)より順次販売いたします。

【「SEKAI NO OWARI 銀テープストラップ」vol.1 概要】

■商品：銀テープストラップ 全4種

■サイズ：約W150×H22mm

■材質：PVC・スチール

■価格：1回 500円（税込）

■企画／制作：株式会社ローソンエンタテインメント

■「SEKAI NO OWARI 銀テープストラップ」vol.1

＜vol.1（全4種）ラインナップ＞

・炎と森のカーニバル

・ARENA TOUR 2014「炎と森のカーニバル -スターランド編-」

・TOKYO FANTASY

・Twilight City

※Vol.2の実施も予定しております。詳細は後日発表いたします。

■取り扱い店舗

・HMV（16店舗）

・gashacoco（ガシャココ）

・ガシャポンのデパート

・その他カプセルトイコーナー

※gashacoco（ガシャココ）、ガシャポンのデパートでは取り扱いのない店舗もございます。

取り扱い店舗の詳細は以下よりご確認ください。[2026年6月11日現在の情報]

https://prtimes.jp/a/?f=d34304-683-710f88c0fbe7d73ef883034966b09e61.pdf

※販売店舗は予告なく変更する場合があります。

※販売開始日は店舗によって異なります。

※掲載されている店舗におきましても商品が品切れとなる可能性がございます。品切れや再入荷に関するお問い合わせには回答いたしかねますのでご了承ください。

【「SEKAI NO OWARI 銀テープストラップ」発売記念 限定展開】

「SEKAI NO OWARI 銀テープストラップ」カプセルトイ発売を記念し、一部gashacoco（ガシャココ）店舗のPOP UPスペースにて、「SEKAI NO OWARI」仕様のカプセルトイ筐体やスタンディパネル、ポスターの設置、MV放映など限定展開を実施いたします。

・実施期間：2026年6月29日(月)～7月5日(日)

※期間終了後も、商品の在庫がある限りカプセルトイの販売は継続いたします。

・実施店舗

・gashacoco 池袋：東京都豊島区東池袋1-41-6 池袋菊邑ビル 1F・B1F

・gashacoco 名古屋ゼロゲート：愛知県名古屋市中区栄3-28-11 名古屋ゼロゲート 1F

・gashacoco 心斎橋BIGSTEP：大阪府大阪市中央区西心斎橋1-6-14 心斎橋BIGSTEP 1F

▶『SEKAI NO OWARI 15周年×ローソングループ スペシャルコラボ 』特設ページ：

https://www.hmv.co.jp/news/article/260410117/

▶SEKAI NO OWARI オフィシャルサイト：

https://sekainoowari.jp/

▶SEKAI NO OWARI DOME TOUR 2026「THE CINEMA」特設ページ：

https://www.sekainoowari-tour.jp/