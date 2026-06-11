『ラストオリジン』、マキナの新スキン実装！夏の人気イベント「突撃！白夜のアクアランド」復刻開催

株式会社G・O・P

株式会社G・O・P（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：申 載明［シン・ジェミョン］）は、次世代美少女×戦略RPG『ラストオリジン』（App Store／Google Play／DMM GAMES）において、新規スキンの追加および期間限定イベント「突撃！白夜のアクアランド」の復刻開催を含むアップデートを実施したことをお知らせいたします。

今回のアップデートでは、人気戦闘員「マキナ」の新スキンが登場するほか、「暗涙のサワメ」「バニラA1」の新スキン販売を開始いたしました。また、夏の人気イベント「突撃！白夜のアクアランド」が期間限定で復刻開催となり、オルカ隊員たちの賑やかな休暇ストーリーを再びお楽しみいただけます。

◆マキナの新スキンが登場

戦闘員「マキナ」の新スキンを実装いたしました。大胆かつ個性的なデザインに加え、Live2Dアニメーションや中破イラストも収録。いつもとはひと味違うマキナの魅力をお楽しみいただけます。

・マキナ（警告! 注意! 関係者以外理解禁止 オートクチュール ビキニ?）：192ツナ缶

※Live2Dアニメーション／中破イラスト対応

さらに、「暗涙のサワメ」の専用スキン（単品販売）と「バニラA1」の6周年記念スキンの販売も開始しました。

・暗涙のサワメ「彼岸花咲き散る学校：黒セーラー服」：192ツナ缶

※Live2Dアニメーション／中破イラスト対応

・バニラA1「私のケーキってそんなにおいしくなかったんですか？：昼」：202ツナ缶

※Live2Dアニメーション／中破イラスト対応

・バニラA1「私のケーキってそんなにおいしくなかったんですか？：夜」：202ツナ缶

※Live2Dアニメーション／中破イラスト対応

◆期間限定スキンセール開催

人気の「アクアランド」シリーズスキン6種を、次回メンテナンス前まで期間限定で20%OFFの特別価格にて販売いたします。夏らしい装いの戦闘員たちを、お得な価格で入手できるチャンスです。

【セール対象スキン】

・アイアス（アクアランド : 理論と実践）：114ツナ缶 ⇒ 92ツナ缶

・ムネモシュネ（アクアランド：広がった世界）：114ツナ缶 ⇒ 92ツナ缶

・B-7ストラトエンジェル（アクアランド : 成功か？失敗か？）：114ツナ缶 ⇒ 92ツナ缶

・ALレイス（アクアランド：特級飲料販売要員）：136ツナ缶 ⇒ 109ツナ缶

・エンプレス（アクアランド : ひと夏のペンギン）：114ツナ缶 ⇒ 92ツナ缶

・セティ（アクアランド：勝負よりはアピール）：136ツナ缶 ⇒ 109ツナ缶

（左から）レイス、ムネモシュネ、エンプレス、ストラトエンジェル、セティ、アイアス

◆復刻イベント「突撃！白夜のアクアランド」開催

本アップデートより、期間限定ストーリーイベント「突撃！白夜のアクアランド」を復刻開催いたします。

本イベントは全3部構成・総ステージ数52の大規模イベントとなっており、イベントステージでは希少なバイオロイドや装備、各種消耗品などを獲得可能です。また、ステージクリアや資源探索でイベントアイテムを集めることで、さまざまな報酬との交換もお楽しみいただけます。

この機会に、個性豊かな戦闘員たちとの夏の思い出をぜひお楽しみください。

【あらすじ】

ストライカーズとアンガーオブホードの別動隊が合流し、久しぶりに全員集合となったオルカの隊員たち。完成目前の巨大レジャー施設「アクアランド」を舞台に、彼女たちの賑やかな休暇が始まります。

戦いの日々を忘れ、全力で遊び尽くそうとする隊員たち。しかし、その先には思いもよらない出来事が待ち受けています――。

開催期間：2026年6月11日（木）メンテナンス後 ～ 7月9日（木）メンテナンス前

アップデートおよびイベントの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

https://www.last-origin.com/news_view.html?no=705

『ラストオリジン』の情報は公式サイトの他、XやYouTubeなどの公式チャンネルからも発信していますので、ぜひフォローしてください。

・『ラストオリジン』 公式サイト

https://www.last-origin.com

・『ラストオリジン』 公式X

https://x.com/lastorigin_info

・Pmang公式YouTubeチャンネル：『ラストオリジン』再生リスト ※最新動画はこちらで公開

https://www.youtube.com/playlist?list=PLocXSAs83FulOr8_QwgZpFXXHP4qADz8y

◆『ラストオリジン』とは？

『ラストオリジン』は、美少女キャラクターと戦略性を融合させた次世代戦略RPGです。人類滅亡後の荒廃した世界を舞台に、プレイヤーは最後の人間として「バイオロイド」と呼ばれる美少女キャラクターたちを指揮し、「鉄虫」という地球外生命体と戦います。

本作は、独特の世界観やストーリー設定、魅力的なグラフィックとBGMで構成されており、キャラクター収集と深い戦略性を伴うバトルの両方を楽しむことができます。緻密に描かれた世界を舞台に、プレイヤーはバイオロイドたちとの絆を深めながら、人類の生き残りをかけた壮大な物語を歩んでいきます。

・『ラストオリジン』 公式PV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mzdQxXgUFQg ]

◆『ラストオリジン』アプリダウンロード

・iOS（App Store）

https://apps.apple.com/jp/app/id1469855842

・Android（Google Play ストア）

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pig.laojp.aos

・Windows PC（DMM GAMES）

https://www.last-origin.com/t/

◆『ラストオリジン』について

タイトル：ラストオリジン

ジャンル：次世代美少女×戦略RPG

運営：株式会社G・O・P

開発：VALOFE Co., Ltd.

対応OS：iOS / Android / Windows（DMM GAMES）

価格：基本プレイ無料（一部アプリ内課金あり）

◆株式会社G・O・Pについて

株式会社G・O・P（https://www.gopcorp.co.jp）は、基本無料で遊べるオンラインゲームのポータルサイト「Pmang」（https://www.pmang.jp）及び「GAMEcom」（https://customer.gamecom.jp）を運営するゲームパブリッシャーです。前身企業（株式会社ゲームオン）の創業時より長期にわたるオンラインゲーム運営実績を誇り、現在は本格RPG、超リアルFPS、ブラウザゲームやモバイルアプリなど、PCからスマートフォンまで、20タイトル以上の人気ゲームを日本国内に提供しています。

●コピーライト表記

(C)VALOFE Co., Ltd. & GOP Co., Ltd. All rights reserved.

※本プレスリリースに記載のある会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。