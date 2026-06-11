『ラストオリジン』、マキナの新スキン実装！夏の人気イベント「突撃！白夜のアクアランド」復刻開催
株式会社G・O・P（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：申 載明［シン・ジェミョン］）は、次世代美少女×戦略RPG『ラストオリジン』（App Store／Google Play／DMM GAMES）において、新規スキンの追加および期間限定イベント「突撃！白夜のアクアランド」の復刻開催を含むアップデートを実施したことをお知らせいたします。
今回のアップデートでは、人気戦闘員「マキナ」の新スキンが登場するほか、「暗涙のサワメ」「バニラA1」の新スキン販売を開始いたしました。また、夏の人気イベント「突撃！白夜のアクアランド」が期間限定で復刻開催となり、オルカ隊員たちの賑やかな休暇ストーリーを再びお楽しみいただけます。
◆マキナの新スキンが登場
戦闘員「マキナ」の新スキンを実装いたしました。大胆かつ個性的なデザインに加え、Live2Dアニメーションや中破イラストも収録。いつもとはひと味違うマキナの魅力をお楽しみいただけます。
・マキナ（警告! 注意! 関係者以外理解禁止 オートクチュール ビキニ?）：192ツナ缶
※Live2Dアニメーション／中破イラスト対応
さらに、「暗涙のサワメ」の専用スキン（単品販売）と「バニラA1」の6周年記念スキンの販売も開始しました。
・暗涙のサワメ「彼岸花咲き散る学校：黒セーラー服」：192ツナ缶
※Live2Dアニメーション／中破イラスト対応
・バニラA1「私のケーキってそんなにおいしくなかったんですか？：昼」：202ツナ缶
※Live2Dアニメーション／中破イラスト対応
・バニラA1「私のケーキってそんなにおいしくなかったんですか？：夜」：202ツナ缶
※Live2Dアニメーション／中破イラスト対応
◆期間限定スキンセール開催
人気の「アクアランド」シリーズスキン6種を、次回メンテナンス前まで期間限定で20%OFFの特別価格にて販売いたします。夏らしい装いの戦闘員たちを、お得な価格で入手できるチャンスです。
【セール対象スキン】
・アイアス（アクアランド : 理論と実践）：114ツナ缶 ⇒ 92ツナ缶
・ムネモシュネ（アクアランド：広がった世界）：114ツナ缶 ⇒ 92ツナ缶
・B-7ストラトエンジェル（アクアランド : 成功か？失敗か？）：114ツナ缶 ⇒ 92ツナ缶
・ALレイス（アクアランド：特級飲料販売要員）：136ツナ缶 ⇒ 109ツナ缶
・エンプレス（アクアランド : ひと夏のペンギン）：114ツナ缶 ⇒ 92ツナ缶
・セティ（アクアランド：勝負よりはアピール）：136ツナ缶 ⇒ 109ツナ缶
（左から）レイス、ムネモシュネ、エンプレス、ストラトエンジェル、セティ、アイアス
◆復刻イベント「突撃！白夜のアクアランド」開催
本アップデートより、期間限定ストーリーイベント「突撃！白夜のアクアランド」を復刻開催いたします。
本イベントは全3部構成・総ステージ数52の大規模イベントとなっており、イベントステージでは希少なバイオロイドや装備、各種消耗品などを獲得可能です。また、ステージクリアや資源探索でイベントアイテムを集めることで、さまざまな報酬との交換もお楽しみいただけます。
この機会に、個性豊かな戦闘員たちとの夏の思い出をぜひお楽しみください。
【あらすじ】
ストライカーズとアンガーオブホードの別動隊が合流し、久しぶりに全員集合となったオルカの隊員たち。完成目前の巨大レジャー施設「アクアランド」を舞台に、彼女たちの賑やかな休暇が始まります。
戦いの日々を忘れ、全力で遊び尽くそうとする隊員たち。しかし、その先には思いもよらない出来事が待ち受けています――。
開催期間：2026年6月11日（木）メンテナンス後 ～ 7月9日（木）メンテナンス前
アップデートおよびイベントの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。
https://www.last-origin.com/news_view.html?no=705
『ラストオリジン』の情報は公式サイトの他、XやYouTubeなどの公式チャンネルからも発信していますので、ぜひフォローしてください。
・『ラストオリジン』 公式サイト
https://www.last-origin.com
・『ラストオリジン』 公式X
https://x.com/lastorigin_info
・Pmang公式YouTubeチャンネル：『ラストオリジン』再生リスト ※最新動画はこちらで公開
https://www.youtube.com/playlist?list=PLocXSAs83FulOr8_QwgZpFXXHP4qADz8y
◆『ラストオリジン』とは？
『ラストオリジン』は、美少女キャラクターと戦略性を融合させた次世代戦略RPGです。人類滅亡後の荒廃した世界を舞台に、プレイヤーは最後の人間として「バイオロイド」と呼ばれる美少女キャラクターたちを指揮し、「鉄虫」という地球外生命体と戦います。
本作は、独特の世界観やストーリー設定、魅力的なグラフィックとBGMで構成されており、キャラクター収集と深い戦略性を伴うバトルの両方を楽しむことができます。緻密に描かれた世界を舞台に、プレイヤーはバイオロイドたちとの絆を深めながら、人類の生き残りをかけた壮大な物語を歩んでいきます。
・『ラストオリジン』 公式PV
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mzdQxXgUFQg ]
◆『ラストオリジン』アプリダウンロード
・iOS（App Store）
https://apps.apple.com/jp/app/id1469855842
・Android（Google Play ストア）
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pig.laojp.aos
・Windows PC（DMM GAMES）
https://www.last-origin.com/t/
◆『ラストオリジン』について
タイトル：ラストオリジン
ジャンル：次世代美少女×戦略RPG
運営：株式会社G・O・P
開発：VALOFE Co., Ltd.
対応OS：iOS / Android / Windows（DMM GAMES）
価格：基本プレイ無料（一部アプリ内課金あり）
◆株式会社G・O・Pについて
株式会社G・O・P（https://www.gopcorp.co.jp）は、基本無料で遊べるオンラインゲームのポータルサイト「Pmang」（https://www.pmang.jp）及び「GAMEcom」（https://customer.gamecom.jp）を運営するゲームパブリッシャーです。前身企業（株式会社ゲームオン）の創業時より長期にわたるオンラインゲーム運営実績を誇り、現在は本格RPG、超リアルFPS、ブラウザゲームやモバイルアプリなど、PCからスマートフォンまで、20タイトル以上の人気ゲームを日本国内に提供しています。
●コピーライト表記
(C)VALOFE Co., Ltd. & GOP Co., Ltd. All rights reserved.
※本プレスリリースに記載のある会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。