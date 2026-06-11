「A Tribute to EIICHI OHTAKI」開催　大滝詠一トリビュート公演に豪華ゲスト集結！小林旭のサプライズ出演に沸いた特別な一夜

MUSIC AWARDS JAPAN 実行委員会

国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）の開催ウィークにて、2026年6月10日（水）、MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVEとして「A Tribute to EIICHI OHTAKI」をSGCホール有明で開催いたしました。

【ライブレポート】

国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」の授賞式を6月13日に控える中、当日までの9日間を「MUSIC AWARDS JAPAN WEEK」と銘打って各地でさまざまなイベントが実施されている。この一環として、大滝詠一のトリビュート公演「A Tribute to EIICHI OHTAKI」が6月10日に東京・SGCホール有明にて行われた。

本公演は、昨年開催されたYellow Magic Orchestraトリビュート公演「MUSIC AWARDS JAPAN A Tribute to YMO - SYMBOL OF MUSIC AWARDS JAPAN 2025 -」に続くもの。伝説的バンド・はっぴいえんどのボーカリストとして、ソロシンガーとして、そして作家として大滝が遺した名曲の数々が、多彩なゲスト陣によって約3時間にわたりたっぷりと届けられた。

NIAGARA'S CLUB BANDと名づけられたハウスバンドによるインストゥルメンタルアレンジの「夏のペーパーバック」、大滝本人のアーカイブ歌唱音声とともに届けられた「君は天然色」で幕を開けたステージは、大の大滝フリークとして知られる俳優・佐野史郎による往年のラジオ番組『ゴー・ゴー・ナイアガラ』へオマージュした生ナレーションを軸に進行。杉真理や伊藤銀次、トータス松本（ウルフルズ）、渡辺満里奈、稲垣潤一ら大滝とゆかりの深いアーティストや、野宮真貴や藤井フミヤ、ハンバート ハンバートといった多彩な大滝フォロワーも渾身の選曲と歌唱でステージに華を添えた。

最も客席を沸かせたのは、サプライズで出演した小林旭。代表曲「熱き心に」のイントロに乗せて白スーツ姿の マイトガイがステージに現れるや、会場はどよめきに続いて嵐のような喝采に包まれる。ワンコーラスを歌い終 えた間奏では再び自然発生的に盛大な拍手が沸き起こり、いつまでも鳴りやむことはなかった。そして盟友・鈴 木茂がはっぴいえんど時代の楽曲ではなく大滝ソロ曲を歌って多大なリスペクトを表現したのち、トリを務めたのは唯一無二の圧倒的なボーカルと茶目っ気たっぷりのトークでオーディエンスを魅了した吉田美奈子。出世作「夢で逢えたら」でこの特別な一夜を大団円に導いた。

【公演概要】

MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE

A Tribute to EIICHI OHTAKI

日程： 2026年6月10日（水）

会場： SGCホール有明

時間： OPEN 17:30 / START 18:30

<出演者>

大滝詠一（声の出演/アーカイブ歌唱）/ 伊藤銀次 / 稲垣潤一 / 小林旭 / 佐野史郎 / 杉真理 / 鈴木茂 / トータス松本（ウルフルズ）/ 野宮真貴 / ハンバート ハンバート / 藤井フミヤ / 吉田美奈子 / 渡辺満里奈 ※50音順



NIAGARA'S CLUB BAND

井上鑑（音楽監督/Key）/ 高水健司（B）/ 上原“ユカリ”裕（Ds） / 今剛（G） / 土方隆行（G） / 三沢またろう（Per） / 鈴木圭（W.W.）/ 金原千恵子（1st Vl）/ 栄田嘉彦（2nd Vl）/ 渡部安見子（Va）/ 笠原あやの（Vc）

<セットリスト>

[表: https://prtimes.jp/data/corp/151661/table/57_1_648b63b494956824cea0fa9b9c843694.jpg?v=202606110651 ]

【「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」開催概要】

・開催日時 ：2026年6月13日（土）

※開催ウィーク：2026年6月5日(金)～6月13日 (土)

・会場 ：TOYOTA ARENA TOKYO他

・協力 ：経済産業省、文化庁、日本貿易振興機構（ジェトロ）

・後援 ：東京都、江東区、渋谷区、国際交流基金、一般社団法人東京臨海副都心まちづくり協議会

・公式サイト ：https://www.musicawardsjapan.com/

<『TOYOTA ARENA TOKYO』とは>

2025年10月、お台場エリア「青海」にて開業したトヨタグループが手掛ける次世代アリーナ。「可能性にかけていこう」のコンセプトのもと、スポーツや音楽といったジャンル、さらには世代の垣根を越えて、“挑戦するすべての人”が、この場所から世界へと羽ばたく聖地になることを目指しています。

【「MUSIC AWARDS JAPAN」公式SNS】

・公式X：https://x.com/MAJ_CEIPA

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