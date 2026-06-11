【JWマリオット・ホテル東京】開業以来初、家族で満喫するサマープランを展開

マリオット・インターナショナル

2025年10月、東京・高輪の新街「TAKANAWA GATEWAY CITY」に開業したJWマリオット・ホテル東京（東京都港区高輪二丁目21番2号）はこのたび、開業以来初となる、ご家族で楽しめるサマープランを展開いたします。

近年、お子様の「知的好奇心を刺激する体験」や「世代を超えて共有できる時間」への関心が高まる中、当ホテルでは、家族のつながりや豊かな学びの機会を大切にするJWマリオットのブランド理念のもと、アートや文化に触れる機会と上質な食体験を組み合わせた、夏ならではの2つのプランをご用意しました。

2026年3月に「TAKANAWA GATEWAY CITY」内にオープンした複合型ミュージアム「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」で現在話題の企画展「ぐるぐる展」入場チケット付き宿泊プランを販売。さらに、館内の日本料理「華香 / Kakō」では、開業以来初となるランチセミブッフェを期間限定で開催いたします。いずれも、ご家族で学びや発見を共有しながら、思い出に残るひとときをお楽しみいただける内容となっています。

■「ぐるぐる展」を満喫 チケット付き宿泊プラン

本プランは、ホテル隣接の文化施設「MoN Takanawa」で現在開催中の体験型展覧会「ぐるぐる展」の入場チケットと、日本料理「華香 / Kakō」でのディナーコースおよび翌朝の朝食がセットになった、夏休みの知育や家族旅行に最適な宿泊プランです。

MoN Takanawaで開催「ぐるぐる展」とは

MoN Takanawa 提供：Yasuyuki TAKAKI

宇宙の渦や銀河、縄文土器の文様、回転寿司、指紋やつむじ、人の思考の巡りまで、古今東西に存在する「ぐるぐる（らせん）」をテーマにした体験型展覧会です。音声ガイドに導かれながら、自然科学、芸術、社会、伝統文化などさまざまな視点から“ぐるぐる”を探求し、新たな世界の見方や発想に出会う知的エンターテインメントをお楽しみいただけます。

贅沢な食体験とお子様特典

展覧会鑑賞後は、日本料理「華香 / Kakō」にて季節の食材を使用したディナーコース「蓮」をご堪能いただけます。本プラン特典として、大人2名様につき12歳以下のお子様1名様までキッズメニューを無料でご提供いたします。

＜ぐるぐる展チケット付き宿泊プラン概要＞

販売期間：2026年6月8日（月）～9月18日（金）

宿泊期間：2026年6月13日（土）～9月23日（水・祝）

料金：1室2名様利用時 132,825円～（税・サービス料込、宿泊税別）

内容：

・「ぐるぐる展」大人チケット2枚（お子様用チケットはホテル特別価格にて追加購入可能）

・日本料理「華香 / Kakō」ディナーコース「蓮」2名様分（ワンドリンク付き）

・朝食2名様分

・【特典】大人2名様につき、12歳以下のお子様1名様のキッズメニュー無料

予約：www.marriott.com/ja/offers/summer-staycation2026-off-232319/tyojw-jw-marriott-hotel-tokyo(http://www.marriott.com/ja/offers/summer-staycation2026-off-232319/tyojw-jw-marriott-hotel-tokyo)

※5日前までの要予約

■ 開業以来初、日本料理「華香 / Kakō」ランチセミブッフェ

日本料理「華香 / Kakō」では、2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの期間限定で、開業以来初となる和のランチセミブッフェを開催いたします。

盛夏を迎えるこの季節、「華香 / Kakō」ではとうもろこし、いちじく、万願寺とうがらし、桃など、夏の恵みを取り入れた日本料理ならではの繊細な味わいと彩りを楽しむセミブッフェを展開いたします。料理長が全国から厳選した旬の食材を、一つひとつ丁寧に仕立てた小鉢料理の数々と、選べるメイン料理を組み合わせたスタイルでお愉しみいただけます。

ブッフェ台には、やさしい甘みを閉じ込めた「冷製とうもろこしの玉締め」や、「焼きいちじくの白酢掛け」、「鮭のトマト南蛮漬け 揚げズッキーニ」など、夏ならではの味覚を映した10種類の小鉢のほか、彩り豊かなサラダバーや愛媛県産の手延べそうめんなど、麺・ご飯料理4種も取り揃えます。デザートには「抹茶蜜のあんみつ」、「桃のパンナコッタ」、「米粉とシャインマスカットのタルト」など、和と洋の魅力を織り交ぜた涼やかな10種を、お好きなだけご賞味いただけます。

メインディッシュは、溶岩グリルでふっくらと焼き上げた「太刀魚の塩焼き」、和牛の旨みとトマトの爽やかな酸味が調和する「和牛トマトすき焼き皿」、味噌の芳醇な香りをまとわせた「やまゆりポークの西京焼き」の3種をご用意。お好みの一皿をお選びいただけます。

また、鮮度にこだわった「鮪と勘八のお刺身」や香ばしい揚げたての「竜田揚げ」は、スタッフがお席までお届けいたします。ブッフェでありながら出来立ての美味しさと上質なおもてなしをゆったりとご堪能いただけます。

世代ごとに好みが異なるご家族でも、それぞれが好きな料理を選べるセミブッフェスタイルで、夏休みのご旅行や三世代でのお集まりに華を添えます。

＜華香 和のランチセミブッフェ概要＞

期間：2026年7月1日（水）～8月31日（月）

時間：12:00～最終入店13:30（120分制 ※ブッフェのご利用は90分）

料金：大人平日 7,300円 土日祝 8,900円、お子様 平日3,650円 土日祝 4,450円

※土日祝は、ワンドリンク1杯（アルコール含む）＋ジュースバーのフリーフロー付

※お子様は6歳から12歳まで

予約：www.kako.jwmarriotthoteltokyo.com/(http://www.kako.jwmarriotthoteltokyo.com/)

■ お子様の好奇心を育む充実した体験プログラム「Family by JW」

JWマリオット・ホテル東京では、5歳から12歳までのご宿泊のお子様を対象に、チェックイン時のウェルカムアメニティや、館内を巡りながらクイズに挑戦するプログラムをご用意しています。ホテルのさまざまな場所を探検しながら発見を楽しみ、クイズをすべて解いたお子様には記念のギフトをプレゼントいたします。

さらにこの夏からは、お子様の興味や感性を育む多彩なアクティビティを開催予定です。料理の楽しさに触れるクッキングクラスをはじめ、ホテルならではのバーテンダー体験、英語・日本語クラス、エクササイズクラスなど、学びと遊びが融合したプログラムを通じて、ご家族で過ごす夏のひとときをより豊かに彩ります。

JWマリオット・ホテル東京では、アートや食を通じた体験に加え、ホテルならではのプログラムを通じて、お子様から大人まで世代を超えて楽しめる滞在をご提案してまいります。

Family by JW(TM) について

JWマリオットが展開するファミリープログラム「Family by JW」は、創業者J.ウィラード・マリオットの家族を大切にする精神に着想を得て誕生しました。お子様の好奇心や創造性を育みながら、ご家族がともに学び、発見し、心を通わせるひとときをお届けします。旅先で過ごす一瞬一瞬がかけがえのない思い出となり、家族の絆をより深める体験へとつながることを目指しています。

JWマリオット・ホテル東京について

2025年10月、TAKANAWA GATEWAY CITY内の高層階に誕生した、都会に佇むサンクチュアリ。高輪ゲートウェイ駅直結。羽田空港からは車で約20分、東京のターミナル品川駅へも徒歩圏内と、アクセス良好です。心温まるサービスとゲスト一人ひとりが“今この瞬間”を豊かに味わうマインドフルな体験を提供する当ホテルは、禅の美意識と高輪の豊かな歴史や自然美に着想を得たアートとデザインが随所に施されています。東京の美しい眺望を望む客室は、スイートルーム30室を含む全200室。アースカラーを基調にした落ち着いたエレガントな空間です。館内には、メインダイニングの日本料理「華香/Kakō」、ミシュランスターシェフが監修する割烹料理「咲/Saki」とモダン地中海料理「セフィーノ/ Sefino」、JWラウンジ、JWバー、ポップアップバー「4-0-3」、クロワッサンバー「ル・クレス/Le Cres」の7つのレストランバーを擁し、屋内プールやフィットネスセンター、「SPA by JW」など充実したウェルネス施設を備えます。アクセス付きの客室に宿泊するゲスト専用の特別空間エグゼクティブラウンジでは、ワンランク上のステイが叶います。JWマリオットならではのさりげない気配りと上質で心地よいサービスを通して、心に残る特別なひとときをお届けします。

JWマリオット・ホテル東京

〒108-0074 東京都港区高輪2-21-2

代表電話：03-3434-7070

代表メール：info.tokyo@jwmarriott.com

公式サイト：www.jwmarriotthoteltokyo.com(http://www.jwmarriotthoteltokyo.com)

レストランお問合せ ：restauraunts.tokyo@jwmarriott.com

公式Instagram：@jwmarriotttokyo #jwmarriott #jwmarriotttokyo

JW マリオット・ホテル＆リゾートについて

JWマリオットは、マリオット・インターナショナルが展開するラグジュアリーブランドのひとつで、受賞歴のあるホテルの数々や素晴らしいリゾートロケーションを世界中に誇ります。マインドフルネスの考えにインスピレーションを受けた JW マリオットは、ゲストが一緒になってあらゆる瞬間を最大限に体験することを促すプログラムとオファーを通じ、心に自身を見つけ、身体に栄養を与え、そして精神的に活力をみなぎらせることで、心と身体が一体となって感じられることに集中できるようデザインされた、安息の地となっています。現在JWマリオットは、世界各地40を超える国と地域に125 軒以上のホテルを展開しており、心身を満たされた状態でいられ、有意義なつながりを育み、心を養う手助けをする体験を求める、洗練されたマインドフルな旅行者に応えます。最新情報は、ウェブサイト、Instagram (@jwmarriotthotels) 、および Facebook (@JWMarriott) をご覧ください。JW マリオットは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムである Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオや Marriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、marriottbonvoy.comをご覧ください。