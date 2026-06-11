世界的人気アニメ「ハズビン・ホテルへようこそ」ファン待望の追加アイテムをラインナップに加え、イベント初の関西上陸！「ハズビン・ホテルへようこそ」POP UP SHOP 大阪開催決定

株式会社グレイ・パーカー・サービス

株式会社グレイ・パーカー・サービス（代表取締役：石綿幸治、本社：東京都中央区）は、世界中で大人気のアニメ「ハズビン・ホテルへようこそ」のPOP UP SHOPを2026年6月25日（木）より大阪・あべのハルカス近鉄本店ウイング館9階にて開催いたします。

「ハズビン・ホテルへようこそ」POP UP SHOPについて

◆「ハズビン・ホテルへようこそ」とは？

地獄の人口過密問題を平和的に解決しようと、悪魔の更生を試みる地獄の王女チャーリー・モーニングスター。彼女がオープンした「ハズビン・ホテル」での物語を描いた本シリーズは、ブラックジョーク満載の世界観とキャッチーな音楽で世界中のファンを魅了し、大きな話題となっています。

◆待望の新アイテムが続々登場！完売必至のラインナップがパワーアップ！

今回、あべのハルカス近鉄本店で実施するPOP UP SHOPでは、昨年の池袋PARCOや東京コミコンで完売が続出し大きな反響を呼んだ第一弾ラインナップに加え、ファン必見の新アイテムが多数加わりパワーアップして登場します。

アラスターや“Vees”が大胆にプリントされたクッションをはじめ、まるでVOXTEK社の一員になれる従業員風バッジ、「ぽってり」「ぷにぷに」な描き起こしイラストがキラリと輝くステッカーなど、今回も日常で作品の世界観を楽しめるグッズをご用意しました。

POP UP SHOP概要

◆タイトル：「ハズビン・ホテルへようこそ」POP UP SHOP

◆会期：2026年6月25日（木）～7月7日（火）

◆会場：あべのハルカス近鉄本店 ウイング館 9階 催会場（大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43）

◆営業時間：10:00～20:00 ※最終日17時閉場

◆主催・企画制作：株式会社グレイ・パーカー・サービス

◆協力：株式会社Juice

イベント特設サイト :https://info.grayparkaservice.com/hazbinhotel/abeno/

イベントの詳細やグッズの在庫状況等は、株式会社Juice公式X（@Juice_inc_(https://x.com/juice_inc_)）にて随時発信します。

＜会場のオンライン整理券の配布について＞

6月25日（木）のオープンから6月29日（月）13:00までは混雑が予想されるため、オンライン整理券を配布いたします。当日のAM8:00より受付を開始いたします

◆オンライン整理券：https://airwait.jp/WCSP/storeDetail/?storeNo=AKR4134193052

※6月29日（月）13:00以降はフリー入場予定です。

※混雑時は、入場などに関して会場でご案内させていただきます。係員の指示に従っていただきますようお願いいたします。

※企画内容は予告なく変更となる可能性がございます。

＜商品のオンライン販売について＞

商品は今回のPOP UP SHOPのほか、

「Gray Parka Service Online Store」(https://gps-onlinestore.jp/)でもご購入可能です。

※オンラインストアは6月25日（木）10時より販売開始

新アイテム情報

◆ほどよいサイズのクッション 3種 各3,960円

◆スマホが入るサイズのアラスターラジオ風ショルダーポーチ 3,850円

◆ファニーフェイスなハンドタオル 5種 各880円

◆スマホに貼れるサイズのキラキラクリアステッカー 5種 各440円

◆VOXTEK社 従業員風バッジ 1,210円

◆ジェットストリーム （アラスター） 2,860円

※写真はサンプルです。実際の商品とは若干異なる場合がございます。

※記載価格はすべて税込みです。

昨年完売が相次いだ第一弾ラインナップも6月25日（木）より再販開始！

今回の新アイテム発売に合わせて、昨年多くの反響を呼んだ第一弾アイテムの再販も予定しております。

ノベルティ情報

商品を2,200円（税込）ご購入ごとにトランプ風クリアカード（全11種）をランダムで1枚プレゼント！

※カプセルトイの金額は含めません。

※ノベルティはなくなり次第終了となります。

POP UP SHOP限定ノベルティが当たる！？

GPSオンラインストア公式Xにてプレゼントキャンペーンを開催

POP UP SHOP限定ノベルティが当たるフォロー＆リプライキャンペーンを実施いたします。

◆応募期間

2026年6月11日（木）～6月18日（木）18:00

◆賞品内容

トランプ風クリアカード（全11種セット）

◆当選人数

5名様

※当選された方には6月19日（金）正午12時頃までにXのDMにてご連絡いたします。

◆応募方法

１.Gray Parka Service Online Store公式Xアカウント【@gpsonline_store(https://x.com/gpsonline_store?s=20)】をフォロー

２.対象のキャンペーン投稿に「#GPSオンラインストア」とリプライ

https://x.com/gpsonline_store/status/2064999765474259200

◆注意事項

・キャンペーン終了後のご応募は、抽選の対象外となります。

・アカウントを公開設定にした上でご応募ください。

・本キャンペーンへの応募は、日本国内在住の方に限らせていただきます。

・未成年の方は保護者の同意を得た上でご応募ください。

・本キャンペーンの応募にかかるインターネット接続料および通信費は応募者様の負担となります。

・応募の対象となるアカウントは、GPSオンラインストア公式X (旧Twitter)アカウント（@gpsonline_store(https://x.com/gpsonline_store?s=20)）のみとなります。なりすましアカウントにご注意いただきますようお願いいたします。

・同じアカウントからの応募は1回限りとさせていただきます。

「ハズビン・ホテルへようこそ」作品概要

「ハズビン・ホテルへようこそ」は、地獄の王女チャーリーが、王国の人口過剰を平和的に解消するため、悪魔を更生させるという一見不可能な目標を追い求めるミュージカルアニメです。天使たちが年に１度行う「エクスターミネーション」の後、彼女は宿泊客が天国へ「チェックアウト」することを願い、ホテルを開業します。

ヴィヴィアン・メドラーノ氏による本作は、2019年にYouTubeで公開され瞬く間に1億1700万回以上の再生回数を記録し熱狂的な世界的なファン層を獲得した人気パイロット版アニメを基にしています。大人向けのユーモア、忘れられないキャラクター、耳に残るミュージカルナンバーが融合し、完全にオリジナルでユニークな世界を創り出しています。日本では個性豊かな日本語吹替版キャストも大きな注目を集め、国内外で社会現象を巻き起こしている話題作です。

〇Amazon Prime Video作品ページ

https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0CLM8CW52/ref=atv_dp_share_cu_r

【お客様から本件に関するお問い合わせ】

・商品に関するお問い合わせ

株式会社グレイ・パーカー・サービス info@grayparkaservice.com

・POP UP SHOPに関するお問い合わせ

株式会社Juice info@juice-inc.jp

(C) Amazon and A24 Films LLC

株式会社グレイ・パーカー・サービス

株式会社グレイ・パーカー・サービスでは、「ちいかわ」「ナガノキャラクターズ」「mofusand」「コウペンちゃん」「可愛い嘘のカワウソ」をはじめとする様々なキャラクターのグッズ制作を行っています。私たちが大切にしているのは、新しいキャラクターや商品をどんどん発信するだけではなく、ファンの方の満足感も大切にすること。ファンの方の気持ちを第一にしたものづくりで、これからもニーズに応え続けていきます。

〇会社名：株式会社グレイ・パーカー・サービス

〇所在地：東京都中央区新川1－6－11 ニューリバータワー7F

〇代表取締役：石綿幸治

〇設立：2012年8月23日

〇HP：https://grayparkaservice.com/

〇業務内容：雑貨等グッズの制作・販売、キャラクターデザイン制作、セールスプロモーション企画・制作、イベント企画・運営、公式通販サイト運営