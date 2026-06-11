「牛たんメニュー55種類達成記念、注文率99％の『飲める茹でたん』を55円で提供。牛たん日和が日本一牛たんを楽しめる専門店を目指す」

株式会社TGAL

牛たん日和が“日本一牛たんを楽しめる専門店”を目指しグランドメニューを刷新。

株式会社TGAL（本社：東京都）は、運営する牛たん専門店「牛たん日和」において、グランドメニューを全面刷新し、牛たんメニュー総数55種類の新ラインアップを発表いたします。

また、牛たんメニュー55種類達成を記念し、ディナータイム注文率99％を誇る名物商品『飲める茹でたん』（通常979円・税込）を55円（税込）で提供する記念キャンペーンを実施いたします。

■ 日本一牛たんを楽しめる専門店を目指して

現在、日本国内の牛たん専門店の多くは「牛たん焼き」や「牛たん定食」を中心とした業態が主流です。しかし牛たん日和では、

「牛たんには、まだまだ可能性がある」

という考えのもと、焼く・煮る・揚げる・炊く・しゃぶしゃぶするといった和食の技法を取り入れ、牛たんを主役にした新しい食文化の創造に挑戦しています。今回のグランドメニュー刷新により、

・グランドメニュー41種類

・ランチメニュー7種類

・コースメニュー7種類

合計55種類の牛たんメニューを展開。

しゃぶしゃぶ、炭火焼、低温調理、揚げ物、煮込み、おでん、釜めし、御膳、コース料理まで牛たんの魅力をあらゆる角度から楽しめる専門店として日本一牛たんを楽しめる専門店を目指します。

【厳選日和コース】6,050円 (税込)通常979円（税込）の『飲める茹でたん』を55円（税込）■ 注文率99％の名物『飲める茹でたん』を55円で提供

牛たん日和の名物商品のひとつである『飲める茹でたん』。

牛たんの柔らかな部位を長時間じっくりと煮込み、箸で持つだけで崩れるほど柔らかく仕上げた逸品です。

その食感から、

「まるで飲み物みたい」

「牛たんの概念が変わった」

との声も多く、現在ではディナータイム注文率99％を誇る人気商品となっています。

【55種類達成記念キャンペーン】

内容：飲める茹でたん（通常979円税込）を55円（税込）で提供

対象店舗：牛たん日和 新橋店（5月24日OPEN）・牛たん日和 浅草橋店

予約受付対象期間：6月12日（金）～30日 （火）

予約方法：食べログからのネット予約限定

牛たん日和 新橋店 https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13321694/party/294979727

牛たん日和 浅草橋店 https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131103/13310459/party/294979723

提供時間：ディナータイム限定（土日祝は15時～LOまで）

注意事項 ※お一人様一注文まで

■ 牛たんという選択肢を、日本中へ

私たちが目指しているのは、単なる牛たん専門店ではありません。

「今日は焼肉ではない。」

「今日は寿司でもない。」

そんな日に選ばれる、

“牛たんという選択肢”

を日本中に広げていきたいと考えています。

そして将来的には、

『日本一牛たんを楽しめる専門店』

として、牛たん文化の発展に貢献してまいります。

【店舗情報】

牛たん日和 新橋店

〒105-0003

東京都港区西新橋1-13-4 T・Sビル B1F

TEL：03-6257-2355

牛たん日和 浅草橋店

〒111-0053

東京都台東区浅草橋1-19-2 槇田ビル1F

TEL：03-5839-2729

“牛たん × 炭火焼 × 釜めし”

日常に寄り添う、ちょっと特別なめし酒場。

https://www.instagram.com/gyutanbiyori/

https://x.com/gyutanbiyori

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