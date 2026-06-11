「助手席の買い物袋、もう手で押さえない」急ブレーキで倒れる荷物ズレを防ぐ、保冷・保温対応の車用シートボックス新登場。不要な時は腰当てクッションに。発売記念20%OFFキャンペーン実施

Fun Standard株式会社

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、車内での食品の温度変化や買い物袋の転倒が気になるシーンをサポートする新商品「保冷保温収納ボックス」を発売いたします。

また、新商品の発売を記念し、Amazon・Yahoo!ショッピングにて通常価格から20%OFFとなる期間限定の特別セールを開催いたします。

Amazon・Yahoo!ショッピングにて期間限定20%OFFの発売記念キャンペーンを開催

Amazon公式ストア :https://www.amazon.co.jp/stores/page/B5DE9C8A-7D09-4400-8B72-3F85FA80B456?channel=PRT-A1621CHSBGYahoo!ショッピング公式ストア :https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1621chsbg.html楽天市場公式ショップ :https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1621chsbg-bk/

新商品の発売を記念し、期間限定で、通常価格から20%OFFとなるキャンペーンを実施いたします。

セール（クーポン）期間:

Amazon：2026年6月4日（木）から2026年6月18日（木）

Yahoo!ショッピング：2026年6月11日（木）から2026年6月21日（日）

※楽天市場公式ショップではセール実施はありません。

暑さが気になる季節の買い物帰りや、車内の荷物整理を見直したい方に向けて、保冷・保温機能と収納性を兼ね備えた車内便利グッズとして提案いたします。 毎日の買い出しのストレスをなくし、車内のスマートな環境づくりを実現するこの機会をぜひご活用ください。

暑い季節の買い物帰りに気になる食品の温度変化と急ブレーキによる荷物の転倒

急ブレーキでもズレない、不要な時はクッションになるシートボックス

気温が高くなる季節は、スーパーやドラッグストアで購入した食品を車で持ち帰る際に、温度変化が気になりやすくなります。 冷蔵品や冷凍食品、生鮮食品、アイスクリームなどは、帰宅までの時間が少し長くなるだけでも「傷まないか」「溶けないか」と不安を感じることがあります。

特に車内は外気温の影響を受けやすく、夏場の買い物帰りには食品の置き場所にも気を使います。

さらに、助手席や後部座席に置いた買い物袋が、ブレーキやカーブで倒れてしまうこともあります。卵や惣菜、飲み物などが傾いたり、中身が座席や足元に散らばったりすると、買い物帰りの小さなストレスにつながります。

シートに約3秒で設置。買い物袋やカバンの“専用席”に

本商品は、シートの隙間に固定板を差し込むだけで簡単に設置できます。

助手席や後部座席に設置できるため、買い物袋、カバン、テイクアウト品、レジャー用品など、車内で倒れやすい荷物の置き場所として活用できます。

設置にかかる時間は約3秒。毎回ベルトで固定するような手間が少なく、日常的に使いやすい仕様です。

シートの隙間に挟むだけで取り付け3秒

また、ボックス本体がシート上で安定しやすいため、走行中の荷物のズレや転倒を軽減します。運転中に左手で助手席の荷物を押さえるような場面を減らし、より落ち着いて運転に集中しやすい車内環境づくりをサポートします。

容量は32Lで、1.5Lペットボトル約25本分を収納できる大容量サイズ。普段の買い物はもちろん、週末のまとめ買いやアウトドア、長距離移動にも便利です。

保冷・保温対応で、暑い季節の食品持ち帰りにも活躍

まとめ買いにも対応する大容量保冷可能保冷可能

内装には、保冷バッグやソフトクーラーボックスにも使われるPEVA断熱ライナーを採用しました。さらに高密度スポンジを組み合わせた2層構造により、外気の影響を受けにくい設計にしています。

冷蔵品や冷凍品を持ち帰る際の温度変化を抑えたい場面や、テイクアウトした弁当・惣菜を温かい状態で持ち運びたい場面に活用できます。

また、内側は汚れが付きにくく、液漏れや食材の汚れが気になる場合も水拭きでお手入れ可能です。日常的に食品を入れて使うものだからこそ、扱いやすさと清潔に保ちやすい仕様にこだわりました。

荷物を持ったままでも開閉しやすい、独自のマグネット式フタと切り込み

６個のマグネットと切り込みは独自の仕様

買い物帰りは、片手に荷物を持っていたり、車のドアを開けながら収納したりと、両手を自由に使えない場面が多くあります。

本商品では、フタ部分に合計6個のマグネットを配置。4隅と側面で自然に閉じやすく、片手でも開閉しやすい仕様にしました。

独自の仕様で片手でさっと開閉可能

マジックテープ式のように強く引っ張る必要がなく、開閉時の音も気になりにくいため、毎日の買い物でもストレスなく使えます。

さらに、フタの端が引っかかりにくいよう独自の切り込みを入れ、スムーズな開閉を実現しています。

専用エコバッグ付き。買い物後、そのままボックスへ

専用のエコバッグ付き。

本体には、シートボックス内にぴったり収まる専用エコバッグが付属しています。

店舗で商品を入れたエコバッグを、車内のボックスへそのまま収納できるため、買い物袋を詰め替える手間を減らせます。スーパーでの会計後から自宅まで、荷物をまとめて運びやすいのが特長です。

また、ボックスを使用しないときはコンパクトに折りたたみ可能。

折りたたみ時は厚さ約7cmになり、腰当てクッションとしても使用できます。車内に置いたままでも邪魔になりにくく、必要なときにすぐ広げて使えます。

既存製品の不満をもとに、日常使いしやすい形へ

使わない時は、腰当てになる

開発にあたっては、既存の車載収納ボックスや保冷バッグに寄せられたユーザーの声を参考にしました。

「フタが開けにくい」

「走行中に滑りやすい」

「保冷機能が物足りない」

こうした声をもとに、固定方法、フタの開閉、内装素材の3点を中心に見直しています。

【CRAFTWORKS開発担当者コメント】

競合製品のレビューを100件以上確認したところ、日常使いでの不満には共通点がありました。

特に多かったのが、フタの開けにくさ、固定の弱さ、保冷機能への物足りなさです。

そこで、フタには6個のマグネットを採用し、内装にはPEVA断熱ライナーと高密度スポンジを組み合わせました。

買い物袋を持ったままでも扱いやすく、車内で自然に使える収納ボックスを目指しています。

助手席の荷物を手で押さえるような小さなストレスを、少しでも減らせる商品になればと考えています。

■発売記念キャンペーンについて

発売を記念し、期間限定で、通常価格から20%OFFとなるキャンペーンを実施いたします。

セール（クーポン）期間

Amazon：2026年6月4日（木）から2026年6月18日（木）

Yahoo!ショッピング：2026年6月11日（木）から2026年6月21日（日）

※楽天市場公式ショップではセール実施はありません。

毎日の買い物帰りや、夏場の食品の持ち帰り、車内の荷物整理に役立つ車内便利グッズとして、この機会にぜひご検討ください。

Amazon公式ストア :https://www.amazon.co.jp/stores/page/B5DE9C8A-7D09-4400-8B72-3F85FA80B456?channel=PRT-A1621CHSBGYahoo!ショッピング公式ストア :https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1621chsbg.html

【商品販売ページ】

Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングの公式ストアで購入可能です。

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/B5DE9C8A-7D09-4400-8B72-3F85FA80B456?channel=PRT-A1621CHSBG

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1621chsbg-bk/

Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1621chsbg.html

【商品概要】

商品名：CRAFTWORKS シートボックス

通常価格：3,580円（税込・送料無料）

素材：210Dオックスフォード、PEVA断熱材、高密度スポンジ

内容量：32L

外寸展開時：約36cm×36cm×25cm

折りたたみ時：約36cm×11cm×25cm

エコバッグサイズ：約36cm×36cm×41cm

購入ページURL：

https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1621chsbg-bk/

他商品の展開

クリップ式「車載ホルダー」

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「N-WGN専用 LEDコンソールボックス」

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CRAFT WORKS（クラフトワークス）について

クラフトワークスロゴ

CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するカーグッズブランドです。3Dマット、コンソールボックスなどの便利なカーグッズからルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで、カーライフを彩る幅広いアイテムを展開しています。

【CRAFTWORKS公式ショップ】

楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5

Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/

【CRAFTWORKS公式メディア】

Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official

tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works

YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/