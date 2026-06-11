【株式会社ipe】SEO支援500社以上の知見を活かしたLLMOコンサルティングサービスを開始！SEOでは見えないAI検索上の機会損失に対応

株式会社ipe

株式会社ipe（本社：東京都港区、代表取締役：沖田純一 土井直哉）は、ChatGPT、Gemini、Perplexity、Claude、Google AI Overviewsなどの生成AI・AI検索サービスにおいて、企業やサービスの情報が適切に認識・参照される状態の構築を支援する「LLMO（Large Language Model Optimization）コンサルティングサービス」の提供を開始しました。

本サービスでは、AI検索上でのブランド露出状況や引用傾向を分析し、コンテンツ改善や技術的な最適

化を通じて、生成AI時代における新たな顧客接点の創出を支援します。

■ サービス提供の背景

LLMOコンサルティングの詳細を見る :https://ipeinc.jp/service/llmo/

近年、生成AIの利用拡大に伴い、ユーザーの情報収集行動は大きく変化しています。

従来は検索エンジン上で複数のサイトを比較しながら情報収集を行うことが一般的でしたが、現在ではChatGPTやGeminiなどの生成AIに直接質問し、回答をもとに商品やサービスを比較検討するケースが増えています。

こうした変化に伴い、下記のような課題を抱える企業も増えています。

- SEO順位は維持しているにもかかわらず流入数が減少している- ChatGPTやGeminiで自社ブランドが言及されない- AIが自社情報を正しく認識していない- AI上で競合企業ばかりが推奨される

今後は検索順位だけでなく、

「AIがどのブランドを引用するか」

「AIがどの企業を比較対象として提示するか」

「AIがどの情報を根拠として参照するか」

が、認知獲得や商談機会に大きな影響を与える時代になると考えられます。

このような背景から、ipeは長年培ってきたSEO支援の知見を活かし、生成AI時代に対応したLLMOコンサルティングサービスの提供を開始しました。

■ ipeのLLMOコンサルティングサービスについて

本サービスでは、AI検索上での現状把握から改善施策の立案・実行までを一貫して支援します。

1. 現状分析

ChatGPT、Gemini、Perplexity、Claude、AI Overviewsなどにおける自社ブランドの露出状況を調査します。AIの回答内容や引用元、競合との比較状況を分析し、改善が必要な領域を特定します。

2. 戦略設計

分析結果をもとに、コンテンツ改善やサイト構造の最適化、構造化データ整備などの施策を設計します。SEOとLLMO双方の観点から優先順位を整理し、実行計画を策定します。

3. 実行支援

コンテンツ制作やページ改善、技術的な実装支援を行います。コンサルタント・ディレクター・エンジニアが連携し、施策の実行をサポートします。

4. モニタリング・改善

AI検索における露出状況や引用状況を継続的に観測しながら、改善施策の検証と見直しを行います。

ipeのLLMOコンサルティングサービスが選ばれる5つの理由

１. 13年以上・累計500社以上のSEO支援実績を活用

ipeは13年以上にわたりSEOコンサルティングを提供し、累計500社以上の企業を支援してきました。大規模サイト支援240社以上、最大1.8億ページ規模のサイト支援で培った分析・設計ノウハウを活かし、AI検索に適した情報設計を支援します。

２. 独自開発ツール「AKARUMI」によるAI検索の可視化

独自開発のLLMO分析ツール「AKARUMI」を活用し、ChatGPT、Gemini、Perplexity、Claude、AI Overviewsなどにおけるブランド言及、引用URL、競合比較、回答内容を可視化。AI検索上の現状と改善すべき領域を把握します。

３. AI検索データを施策に変える分析・戦略設計

AI検索上で自社が選ばれていない質問、競合が優位な領域、引用されているページを分析。SEOで培った検索意図分析や競合分析の知見を活かし、改善すべきテーマ・コンテンツ・サイト構造の優先順位を整理します。

４. AIに引用・言及されやすいコンテンツ制作体制

コンテンツディレクターやライターによる社内制作体制を活かし、サービスページ、比較コンテンツ、FAQ、監修者情報、一次情報コンテンツなどの企画・制作を支援。累計14,000コンテンツ以上の制作知見をもとに改善します。

５. 実装・検証まで対応できる伴走支援体制

構造化データ、内部リンク設計、テンプレート改善、ページ改修などの技術的な改善にも対応。コンサルタント、ディレクター、エンジニアが連携し、分析から実装・検証まで一気通貫で支援します。

■LLMOコンサルティングで対応する主な施策

■LLMOコンサルティングによって企業が期待できる効果

■AIのブランド認識を可視化する「AKARUMI」

- AI検索におけるブランド露出分析- AI検索上での競合比較・ポジショニング分析- AIクローラーのアクセス状況分析- FAQ・比較コンテンツ・一次情報コンテンツの改善- 構造化データの整備・最適化- AI検索を考慮したコンテンツ戦略設計- AI検索上での引用状況のモニタリンググの特長- AI検索におけるブランド露出の向上- 生成AI経由での顧客接点の拡大- 自社情報の正確な認識・引用の促進- 指名検索や問い合わせ機会の増加- AI検索上での競争環境の可視化- SEO施策との相乗効果による集客基盤の強化

AKARUMIは、生成AI時代のブランド認識を可視化し、戦略的判断を可能にする国産プラットフォームです。

ブランド言及の有無や引用URL、競合との比較状況に加え、AIクローラーのアクセス状況も分析することで、AI検索上の課題発見と改善施策の立案を支援します。

■今後の展望

AKARUMIについて詳しく見る :https://akarumi.jp/

ipeは今後も生成AIおよびAI検索領域の研究・分析を進めるとともに、独自開発ツール「AKARUMI」の機能拡充を通じて、企業の情報発信とブランド成長を支援してまいります。

AIが情報収集や比較検討の主要な接点となりつつある中、企業が適切に情報を届けられる環境づくりを支援し、生成AI時代における新たなマーケティング基盤の構築に貢献してまいります。

株式会社ipeとは

株式会社ipeは、SEO・LLMOコンサルティングを通じて、企業が検索エンジンおよび生成AIに正しく認識・引用・選択されるための支援を行うデジタルマーケティング会社です。

13年以上にわたり、大規模サイト・データベース型サイトを中心としたSEO支援を行い、これまで500社を超える企業を支援してきました。現在は、その知見を活かしてLLMO支援を強化するとともに、AI検索・LLM上でのブランド露出を可視化する分析プラットフォーム「AKARUMI」を提供しています。

社名：株式会社ipe

本社所在地：〒107-0062 東京都港区南青山二丁目24番15号 青山タワービル 5F

設立：2013年10月

事業内容：Webコンサルティング事業、メディア事業、広告事業 等

コーポレートサイト：https://ipeinc.jp/

お電話：03-6455-5871