夫婦関係・恋愛カウンセリング「ことり電話」の電話カウンセリング実績が5,000件以上になりました。

ＬＩＴＡ株式会社

ＬＩＴＡ株式会社（埼玉県志木市、代表取締役：岩田昌樹）が運営する電話カウンセリングサービス「ことり電話」の累計相談件数が5,000件を超えました。豊富なカウンセリング経験・実績を元に、これまで以上に具体的な事例を参照しながら、より本質的で具体的なアドバイス提案が可能となりました。

公式サイト：https://www.kotori-phone.com/(https://www.kotori-phone.com/)

＜ことり電話について＞

ことり電話は、悩みや不安・ストレスを抱えている方が、専門資格・知識を有した心理カウンセラーに、1分143円(税込)で気軽に相談できる電話カウンセリングサービスです。1分単位での料金加算ですので、時間制限を気にすることなく、悩みや不安がなくなるまで相談することができます。（次の予約がある場合は、時間制限が発生する場合もあります。）

ことり電話では、ご相談者様が落ち着ける場所・空いた時間・顔を見せることなく、いつでも気軽に電話カウンセリングを受けることができます。また、匿名で相談ができるため、家族や友人・パートナーなどに知られることなく、安心してご利用いただけます。

＜ことり電話にご相談いただくことが多いお悩み＞

ことり電話にお悩みを相談いただく内容は、「夫婦関係」「離婚問題」「浮気・不倫」「恋愛」といったパートナーシップ・人間関係のご相談を多くいただいています。

豊富なカウンセリング実績をもとに、今からできる具体的でシンプルな行動提案・アドバイスをさせていただいています。

夫婦関係の相談・カウンセリングの詳細は

https://www.kotori-phone.com/adviser(https://www.kotori-phone.com/adviser)

離婚問題の相談・カウンセリングの詳細は

https://www.kotori-phone.com/adviser/rikon-counselor(https://www.kotori-phone.com/adviser/rikon-counselor)

浮気・不倫問題の相談・カウンセリングの詳細は

https://www.kotori-phone.com/adviser/uwaki(https://www.kotori-phone.com/adviser/uwaki)

恋愛の相談・カウンセリングの詳細は

https://www.kotori-phone.com/love(https://www.kotori-phone.com/love)

復縁の相談・カウンセリングの詳細は

https://www.kotori-phone.com/love/fukuen-counselor(https://www.kotori-phone.com/love/fukuen-counselor)

※夫婦関係・恋愛の悩みの根源的な悩み相談も

親子関係の相談・カウンセリングの詳細は

https://pc.kotori-phone.com/(https://pc.kotori-phone.com/)

人間関係の相談・カウンセリングの詳細は

https://work.kotori-phone.com/relation(https://work.kotori-phone.com/relation)

仕事の相談・カウンセリングの詳細は

https://work.kotori-phone.com/(https://work.kotori-phone.com/)

＜ことり電話のカウンセリングスタイル＞

ことり電話のカウンセリングは、ご相談いただいた表面的な悩みの解決方法だけをご提案させていただいているわけではありません。その「裏側に存在している悩み・問題」、「もっと深い所に眠っている悩み・問題」「様々な出来事に共通している悩み・問題」を見るようにしています。表面的な解決方法ではなく、もっと根源的な部分からアプローチしなければ、本当の意味での解決は難しいと思っているからです。

つまり、ご相談者様の人生全体を俯瞰して、聞いて、想像しながら、ご相談者様の人生を大きく変えていくカウンセリングを心掛けています。それは、「今現在の人生」でもあり、「これからの人生」でもあり、「これまでの人生」でもあるんです。過去・現在・未来の人生のとらえ方を変えていくカウンセリングです。

「悩みが多い人生」という見方を、「順調で幸せな人生」に自然と変えていく。そのお手伝いをさせていただくお悩み相談室。それが「ことり電話」のカウンセリングスタイルです。