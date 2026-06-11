作業記録をもっと簡単に。製造現場の記録業務を効率化する「カカナイ作業記録システム」をリリース

株式会社Mountain Gorilla

株式会社マウンテンゴリラ（本社：大阪府大阪市）は、製造業向けクラウドサービス「カカナイLite」の新サービスとして、「カカナイ作業記録システム」の提供を開始したことをお知らせします。

本サービスは、製造現場で発生する作業開始・中断・終了などの記録業務をデジタル化し、紙やExcelによる管理からの脱却を支援するクラウドサービスです。

スマートフォンやタブレットから簡単に記録できるため、現場担当者の入力負担を軽減するとともに、リアルタイムでの情報共有を実現します。

開発背景

製造業では現在も多くの現場で紙の日報やExcelによる作業管理が行われています。

しかし、

・記録に時間がかかる

・転記作業が発生する

・リアルタイムで状況が把握できない

・担当者しか進捗が分からない

・集計や報告業務に手間がかかる

といった課題が存在しています。

特に人手不足が深刻化する中、記録業務にかかる時間を削減し、本来の生産活動に集中できる環境づくりが求められています。

こうした背景から開発されたのが「カカナイ作業記録システム」です。

カカナイ作業記録システムとは

カカナイ作業記録システムは、現場の作業実績を簡単に記録・共有できるクラウドサービスです。

作業開始・中断・終了をワンクリックで記録できるため、入力の手間を最小限に抑えながら正確なデータを蓄積できます。

入力された情報はクラウド上で一元管理され、管理者は現場にいなくても作業状況をリアルタイムで確認できます。

主な特徴１. ワンクリックで簡単記録

作業開始から終了までをシンプルな操作で記録。

現場担当者の入力負担を軽減します。

主な特徴２. リアルタイム共有

記録された情報は即時クラウドへ反映。

管理者や関係部署がリアルタイムで進捗状況を確認できます。

主な特徴３. 紙・Excel管理からの脱却

紙帳票の保管やExcelへの転記作業を削減。

業務効率化を支援します。

主な特徴４. データの見える化

作業実績をデータとして蓄積。

現場の稼働状況や業務改善に活用できます。

主な特徴５. スマートフォン・タブレット対応

専用端末を用意することなく、手軽に導入できます。

導入メリット記録業務の時間削減

入力作業を簡略化することで、現場担当者の負担を軽減します。

管理業務の効率化

集計や進捗確認にかかる時間を削減します。

情報共有の迅速化

現場と管理者の情報格差をなくし、迅速な意思決定を支援します。

DX推進の第一歩

大規模なシステム導入を行わずに、記録業務からデジタル化を始めることができます。

このような企業におすすめ

・製造業

・工場運営企業

・設備保守会社

・紙の日報を利用している企業

・Excelで作業管理を行っている企業

・現場の進捗をリアルタイムで把握したい企業

・低コストでDXを始めたい企業

今後の展望

株式会社マウンテンゴリラは、製造現場の記録業務をよりシンプルかつ効率的にするサービス開発を進めています。

今後も中小製造業のDX推進を支援し、生産性向上と業務改善に貢献してまいります。

サービス概要

サービス名：

カカナイ作業記録システム

サービス内容：

作業実績・進捗管理クラウドサービス

料金：

月額5,000円～

サービスサイト：

https://kakanai.my.canva.site/lp-operation

会社概要

会社名：

株式会社Mountain Gorilla

事業内容：

・製造業向けDX支援

・クラウドシステム開発

・業務改善コンサルティング

・生成AI活用支援

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Mountain Gorilla

お問い合わせフォーム

https://kakanai.com/contact/

サービスサイト

https://kakanai.com/