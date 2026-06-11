【急げ早割】小1～中3対象！【マイクラ】＆【映画制作】が一生モノの学びに変わる5日間！FRASCOサマースクール参加募集中！

一般社団法人FRASCO

一般社団法人FRASCO（フラスコ）が、「子どもと大人のウェルビーイングな未来をつくる」ことを目指し、2024年4月に開校した「逗子オルタナティブスクールFRASCO」では、のべ100人以上が参加したサマースクール「ぼくらがつくる夏休み！」を今年も開催いたします。

今年も【マイクラ】と【映画制作】の探究学習型プロジェクトの他、海まで2分の立地を活かし、夏を思いっきり満喫するアクティビティも盛りだくさんです。初心者でも安心のサーフィン体験や川遊びも！6/30まで早割申込を受付中！今年は、いつもと違った特別な夏休みを、私たちと一緒につくりませんか？

詳細を見る :https://frasco.education/summerschool⚫️プログラム内容【Week1】サス・ゲー大臣は君だ！マルチプレイで世界を発展させよ！

大人気ゲーム「マインクラフト」を使ってSDGsを学ぶ「サス・ゲー」に取り組むプロジェクトです。4つの国の大臣となり、仲間と協力して人口を増やすなどの様々なミッションに挑戦し、5日間で世界を開発していきます。どうすれば４つの国すべてが発展し世界が良くなるのか。環境保全・文化・政治などマイクラを使って社会問題を”ジブンゴト”化する体験が、現実社会へリアルにつながっていきます。

マイクラを使ってSDGsを学ぶ「サス・ゲー」https://innovation-power.jp/

【Week２】”自主映画”制作脚本から撮影、オリジナル映画をつくろう！

俳優・撮影・美術の3チームに分かれて本格的な映画制作に挑戦！台本の一部は子どもたち自身がテーマやストーリーを考え、物語を形にしていきます。撮影チームにはプロカメラマン、美術チームにはプロのアーティストが伴走し、小道具や装飾も一から手作りします。

サマースクール2024サマースクール2025

逗子の海辺の映画館「シネマアミーゴ」映画館で上映会！

完成した映画は、逗子の映画館「シネマアミーゴ」で貸し切り上映を行います！本物のスクリーンに映し出される物語に、子どもたちの笑顔と誇らしさをぜひ感じ取ってください。頑張った子どもたちに最高の拍手を届けましょう！

⚫️海！川！夏を満喫するプログラム！

プロジェクト活動の他にも、仲間と交流を深める企画が盛りだくさんです。

⚫️サマースクール概要

【日程】

【Week１】7/21(火)～7/25(土)の5日間

【Week２】7/28(火)～8/1(土)の5日間

【時間】いずれも9:00～15:30

【対象】小学１年生～中学３年生

※期間中、保護者の方は随時ご見学いただけます。

【定員】各回16名（最大）

【場所】FRASCO校舎(https://frasco.education/about#access)（逗子駅から徒歩10分）、逗子海岸、他

【種別】通学型

※遠方の方はおすすめ宿泊先をご紹介します。FRASCO限定10%クーポンあり！

【参加費】

【Week１】定価52,000円 → 早割49,800円

【Week２】定価53,200円 → 早割51,000円

【Week１&２】定価101,200円 → 早割99,200円

※早割価格は6/30迄です。

※諸条件がございます。申込・詳細は下記からご確認ください

申込・詳細 :https://frasco.education/summerschool⚫️オンライン説明会のご案内

下記にてサマースクールに関する詳しい説明会を行います。

昨年の様子もお伝えしますのでご検討中の方はぜひご参加ください！



2026年6月13日（土）18:00-19:00 @zoom

2026年6月21日（日）20:00-21:00 @zoom

2026年6月29日（月）18:00-19:00 @zoom

2026年7月8日（水）20:00～21:00 @zoom

オンライン説明会に参加する :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBBYHAv7iZo5kA4Dq2RAKe3tLXHqvF0vyHpFHWstpMBPBcqg/viewform

●チラシ（A4）のダウンロードはこちらhttps://prtimes.jp/a/?f=d117998-5-af4e2d611ef008ddf3eb76b8f3c6a86f.pdf

逗子オルタナティブスクールFRASCOについて

FRASCOは小学4年生～中学3年生を対象にしたオルタナティブスクールです。在籍する公立校と出席認定等の連携にご協力をいただきながら、週5日、全日制の新たな学び場として、少人数制・プロジェクト型学習を中心に学習活動を進めています。高校進学を視野に入れて教科学習や進路相談もサポートしています。

偏差値で学校を選ぶ前に、“自分がどう生きたいか”を考える。アイデンティティをつくる思春期だからこそ、多様な「人」「もの」「コト」に出会い、感動や驚きの体験を重ねることを大切にします。“フラスコ”のように混ざり合いながら、「自分色」を育み、仲間と共に生きる歓びを分かち合う。公立でも私立でもない、新しい学び場として、自分の「好き」や「得意」を見つめ、子どもたちの成長に寄り添い伴走しています。

学校名：逗子オルタナティブスクールFRASCO

校長：中村 真弓

開校日：2024年4月6日

場所：神奈川県逗子市新宿1丁目1-13（逗子駅から徒歩10分、海まで2分）

通学スタイル：週5日コース（全日制）、土曜コース（月1回）

対象：小学4年生～中学3年生

※土曜コースは小学1年生から受入可能

入学時期：4月・7月・10月・1月 ※応相談



⚫️運営団体／お問合せ

一般社団法人FRASCO

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