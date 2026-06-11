企業向けオリジナル漫画制作サービス「マンガセッケイシツ」を提供開始｜採用・広報・販促を支援

株式会社グーチョキパース

株式会社グーチョキパース（代表取締役：山下翔一朗）は、年間150件以上のクリエイティブ制作実績と100社以上との取引実績を持つビジュアル制作会社です。このたび、企業や自治体向けのオリジナル漫画の受託制作サービス「マンガセッケイシツ」(https://www.guchokipers.com/business-manga/)の提供を開始いたしました。

ウェブサイト https://www.guchokipers.com/business-manga/(https://www.guchokipers.com/business-manga/)

近年、SNSやWebメディアの普及により、企業が発信する情報量は増加の一途をたどっています。一方で、「サービスの魅力が伝わらない」「採用情報を読んでもらえない」「難しい内容をわかりやすく説明したい」といった課題を抱える企業も少なくありません。

「マンガセッケイシツ」は、漫画ならではの高い訴求力と分かりやすさを活かし、企業の採用活動、広報活動、販促活動を支援するオリジナル漫画制作サービスです。

単に漫画を制作するだけではなく、ヒアリングや企画設計の段階から伴走し、「誰に」「何を」「どのように伝えるか」を整理したうえで、目的に応じたストーリー設計を行います。

活用シーン

「マンガセッケイシツ」の特徴

- 採用サイト- 採用パンフレット- 会社紹介・事業紹介- 商品・サービス紹介- SNSコンテンツ- オウンドメディア記事- マニュアル・研修教材- 自治体・公共事業の広報ツール１. 設計する

マンガセッケイシツでは、いきなり漫画を描き始めることはありません。

まずはお客様へのヒアリングを通じて、「誰に」「何を」「どのように伝えたいのか」を整理します。

採用、広報、販促など目的に応じてターゲットや訴求ポイントを明確化し、成果につながるストーリー設計を行います。

２. 描く

設計した内容をもとに、オリジナル漫画を制作します。

企業理念や事業内容、商品・サービスの魅力を分かりやすく伝えるため、一社ごとにシナリオを作成し、オリジナルストーリーとして漫画化します。

企画、シナリオ制作、ネーム制作、作画までワンストップで対応いたします。

３. 広げる

漫画は制作して終わりではありません。

制作した漫画をより多くの方へ届けるため、Webサイト掲載やSNS活用など、情報発信に関するご提案も行っています。

また、SNS立ち上げ支援サービス、LP（ランディングページ）制作サービスもご用意しており、媒体選定や投稿企画などを通じて、コンテンツの価値を最大限に活かすお手伝いをいたします。

多彩なクリエイターネットワーク

マンガセッケイシツでは、社内スタッフに加え、さまざまな作風を持つ漫画家・イラストレーターと連携しています。

シンプルで親しみやすいタッチから、ビジネス向けの落ち着いた表現、キャラクター性を活かした作品まで、案件の目的やターゲットに応じて最適なクリエイターを選定いたします。

お客様のご要望に合わせたオリジナル漫画を制作できる体制を整えています。

SNSマーケティング支援にも対応

協力クリエイターの作品サンプルは、サービスサイトにてご覧いただけます。協力クリエイターのご紹介 :https://www.guchokipers.com/business-manga/#mangaka

マンガセッケイシツ(https://www.guchokipers.com/business-manga/)をご利用いただいたお客様には、漫画制作に加え、SNS運用を含めた情報発信支援もオプションとしてご提供いたします。

「漫画を制作したものの、どのように活用すればよいかわからない」「SNSでの発信方法に悩んでいる」「サービスのホームページをつくってほしい」といったお客様に向けて、ターゲットや目的に応じたSNSの選定から、投稿内容の企画、ウェブサイト制作までサポートいたします。

サービス開始の背景

お客様の希望に沿ったプランをご提案いたします。

株式会社グーチョキパースは、これまで建築・都市開発・まちづくり分野を中心に、複雑な情報を分かりやすく伝えるビジュアル制作を数多く手掛けてまいりました。年間150件以上のクリエイティブ制作実績と100社以上との取引実績を有し、クライアント様の意向やイメージを的確に汲み取り、形にすることを強みとしています。

その中で、「文章だけでは伝わりにくい」「もっと親しみやすく説明したい」といったご要望を数多くいただいてまいりました。そこで当社は、より高い情報伝達力と訴求力を持つ漫画コンテンツに着目し、このたび企業向け漫画制作サービス「マンガセッケイシツ」の提供を開始いたしました。

今後も企業や自治体の情報発信を支援し、分かりやすく伝わるコンテンツ制作に取り組んでまいります。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/150807/table/5_1_fee7402f05893999c66f3d889004ea69.jpg?v=202606110651 ]【マンガセッケイシツ】公式WEBSITE :https://www.guchokipers.com/business-manga/

■株式会社グーチョキパースについて

株式会社グーチョキパースは、「顧客のサービス価値を再発見し、昇華する事によって、ドキドキワクワクする夢を、社会やマーケットに広めていく。まわりのみんながもっと楽しくなる。」というビジョンのもと、建築設計事務所・不動産事業者・地域自治体などを中心に手描きパースや建築イラストの制作を行っています。お客様のサービス・プロダクトをより魅力的に分かりやすく、イラストやデザインに落とし込む事によって、まわりの人々や社会にドキドキとワクワクを届けたいと考えております。

代表取締役 山下翔一朗（石井翔一朗）経歴

株式会社日建設計イラストレーションスタジオにて約10年間活動。2023年に株式会社グーチョキパースを創業。

株式会社グーチョキパース WEBSITE :https://www.guchokipers.com/

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/150807/table/5_2_afdac10d5a4a1952fe5311ba3eac4c5c.jpg?v=202606110651 ]