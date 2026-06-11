剥離あり・剥離なしを選べるハイブリッドハーブピーリング『HERBCELL』誕生。顔からボディまで幅広い美容ニーズに対応。

株式会社アント

株式会社アント（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：伊藤ありさ）は、剥離なし・剥離ありの両方に対応したハイブリッドハーブピーリングブランド「HERBCELL（ハーブセル）」の提供を開始いたしました。

ハーブピーリングサロン商材【HERBCELL】

近年、美容業界ではダウンタイムの少ない「剥離なしハーブピーリング」が主流となり、多くの美容サロンで導入が進んでいます。

一方で、

- 肌悩みに合わせた施術を希望する- 背中ニキビやボディの肌悩みに対応したい- より高い施術満足度を求めたい

といったニーズも根強く存在しており、剥離あり施術を求めるお客様も少なくありません。

しかし市場には、剥離なしのみ、または剥離ありのみに特化した商材が多く、お客様一人ひとりの肌状態やライフスタイルに合わせた柔軟な提案が難しいという課題がありました。

HERBCELLは、そのような美容サロン現場の課題を解決するために誕生しました。

海洋由来の微細針成分「カイメンスピキュール」を配合し、剥離なし・剥離あり両方に対応するハイブリッドハーブピーリングブランドです。

開発背景

美容業界は競争が激化しており、多くのサロンが差別化に課題を抱えています。

美容サロンの現場では、「ダウンタイムを避けたいお客様」と「より実感を重視するお客様」

の両方が存在します。

剥離あり・剥離なしの比較

しかし、どちらか一方の施術しか提案できないケースも少なくありません。

また近年は、顔だけでなく背中や二の腕などのボディケア需要も高まっており、お客様の悩みはさらに多様化しています。

HERBCELLは、お客様一人ひとりの目的やライフスタイルに合わせた施術提案ができる環境づくりを目指し開発されました。

サロン現場の声から生まれた処方設計

サロン現場目線の設計・特徴

HERBCELLは、施術時の使用感だけでなく、施術後の満足感や継続的な施術提案のしやすさにも着目して開発されました。

美容サロンにおいて重要なのは、施術直後だけではなく、その後も継続してご満足いただける体験を提供することです。

HERBCELLはサロン現場の意見を参考にしながら、メニュー化しやすく、継続的な提案につなげやすい設計を目指しています。

顔だけではなく、ボディ市場の拡大にも対応

フェイシャル・ボディにも対応

近年は顔の美容だけでなく、

- 背中ニキビ- 二の腕ケア- ヒップケア- デコルテケア

など、ボディ美容への関心も高まっています。

HERBCELLは顔だけでなくボディ施術にも対応。

剥離なし・剥離ありを使い分けることで、お客様の悩みや目的に応じた施術提案が可能になります。

サロンにとっては、メニューの幅を広げる新たな選択肢となります。

【粗利率94.5%も可】高い収益性でサロン経営をサポート

※粗利率は価格設定例をもとに算出した参考値です。施術価格はサロン様ごとに自由に設定いただけます。

HERBCELLは、施術単価を設定しやすく、原価を抑えながらメニュー展開ができるハーブピーリングシステムです。

フェイシャルだけでなくボディメニューにも対応しているため、顧客単価の向上やメニューの幅の拡大にもつながります。

また、価格設定は各サロン様が自由に行うことができ、単発メニューはもちろん、継続的な肌管理を目的としたコース提案にも活用いただけます。

施術内容や提供価値に応じて、20万円を超えるコースメニューを展開するサロンも想定しており、サロン経営における新たな収益機会の創出をサポートします。

お客様の実感につながる施術提案をサポート

HERBCELLは、剥離あり・剥離なしの両方に対応することで、お客様一人ひとりの肌状態やライフスタイルに合わせた施術提案を可能にします。

剥離あり施術では、施術後の経過や変化を視覚的に感じやすく、施術体験そのものがお客様満足度につながります。

また、ニキビ、毛穴、シミ、色素沈着、小じわなど幅広い肌悩みに対応。フェイシャルだけでなく背中や二の腕などのボディ施術にも活用できます。

ダウンタイムが取れない方には剥離なし、より積極的なケアを希望される方には剥離ありと、お客様に合わせた提案が可能です。

施術後の変化を感じやすいことは継続的な肌管理への意識向上にもつながり、クロージングに頼りすぎなくてもお客様自身がリピートを希望しやすいメニューづくりをサポートします。

導入しやすいサポート体制

導入講習

初心者でも安心

ディプロマ

導入認定証

お客様用・サロン用資料

カウンセリング時に便利

アフターケア

クロージング時に

HERBCELLでは、初めてハーブピーリングを導入するサロンでも安心してスタートできるよう、

- 対面またはオンライン講習- 施術マニュアル- ディプロマ発行- 販促サポート- 導入相談

などを提供しています。

導入後も継続的なサポートを行い、サロン運営を支援いたします。

導入プラン

HERBCELL ソフトピール(剥離なし)ソフトピールプラン

・Soft Peel 60回分

・講習

・マニュアル

・ディプロマ

HERBCELL ハードピール(剥離あり)＆ソフトピールセットハイブリッドプラン

・Soft Peel 60回分

・Hard Peel 20回分

・講習

・マニュアル

・ディプロマ

HERBCELL ハードピール＆ソフトピール プレミアムセットプレミアムプラン

・Soft Peel 120回分

・Hard Peel 40回分

・講習

・マニュアル

・ディプロマ

導入サロン・販売パートナー募集

HERBCELLでは現在、以下の方を募集しております。

導入サロン（美容サロン・エステサロン・アイラッシュサロン）

販売パートナー（美容ディーラー・販売パートナー・代理店）

商品詳細や導入相談については、お問い合わせフォームまたはメールアドレスよりお問い合わせください。

◆HERBCELL導入資料

https://prtimes.jp/a/?f=d184517-1-9b9a5d5d7f415ef9966133b4b07cccbc.pdf

◆HERBCELLページ

https://ante-salon.com/herbcell/

▼卸売導入・代理店お問い合わせフォーム

https://ante-salon.com/wholesale/#btob-contact

▼メールアドレス

info@ante-salon.com

【会社概要】

会社名：株式会社アント

代表者：伊藤ありさ

会社HP：https://ante-salon.com/

所在地：神奈川県横浜市中区弁天通3-48 弁三ビル310

ブランド名：HERBCELL（ハーブセル）

サロン名：Ante Salon（アンテサロン）

事業内容：

・美容サロン運営事業

・美容商材の企画・販売事業

・OEM受託・企画開発事業

・サロン開業・運営支援事業

・Web制作・マーケティング支援事業

・コンサルティング事業