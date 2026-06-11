AI検出器市場は2033年に52億2,640万米ドル規模へ（Grand View Research予測）
Grand View ResearchはAI検出器市場を分析・予測した市場調査報告書「AI検出器市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年 - AI Detector Market Size, Share & Trends Analysis Report」のプレスリリースにおいて、同市場が2025年に5億8,130万米ドル規模となり、2026年から2033年までに年平均成長率（CAGR）32.0%で成長し、2033年に52億2,640万米ドルに達するという予測結果を発表しました。
Grand View Research（グランドビューリサーチ）「AI検出器市場 - ソリューション（プラットフォームAPI/SDK）、用途別（学術的誠実性、コンテンツ検証）、検出方式別、エンドユーザー別、地域、セグメント別予測による市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年 - AI Detector Market Size, Share & Trends Analysis Report By Solution (Platform API/SDKs), By Application (Academic Integrity, Content Verification), By Detection Modality, By End Use, By Region, And Segment Forecasts, 2026 - 2033」はAIチェッカーやAI文章判定ツールとも呼ばれる、AI検出器の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
ソリューション展望（収益、百万米ドル、2021-2033年）
● プラットフォーム
● API／SDK
● 用途展望（収益、百万米ドル、2021-2033年）
● 学術的誠実性
● コンテンツ検証
● 盗作検出
● ディープフェイクおよび合成メディア検出
● コード真正性チェック
● 誤情報および偽情報検出
● その他
検出モダルティ展望（収益、百万米ドル、2021-2033年）
● AI生成テキスト
● AI生成画像・動画
● AI生成音声・音声データ
● AI生成コード
● マルチモーダル
エンドユース展望（収益、百万米ドル、2021-2033年）
● 教育
● メディア＆エンターテインメント
● 政府＆防衛
● BFSI
● ソフトウェア＆技術提供企業
● 医療＆ライフサイエンス
● 司法
地域別展望（収益、百万米ドル、2021-2033年）
北米
● 米国
● カナダ
● メキシコ
欧州
● 英国
● ドイツ
● フランス
アジア太平洋地域
● 中国
● 日本
● インド
● オーストラリア
● 韓国
ラテンアメリカ
● ブラジル
中東＆アフリカ（MEA）
● サウジアラビア王国（KSA）
● アラブ首長国連邦（UAE）
● 南アフリカ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352026/images/bodyimage1】
レポート概要
AI検出器市場 - ソリューション（プラットフォームAPI/SDK）、用途別（学術的誠実性、コンテンツ検証）、検出方式別、エンドユーザー別、地域、セグメント別予測による市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年
AI Detector Market Size, Share & Trends Analysis Report By Solution (Platform API/SDKs), By Application (Academic Integrity, Content Verification), By Detection Modality, By End Use, By Region, And Segment Forecasts, 2026 - 2033
出版：Grand View Research
出版年月：2026年04月
https://semabiz.co.jp/gvr-ai-detector/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
Grand View Research正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/grand-view-research/
セマビズはGrand View Researchの日本の正規代理店として市場調査レポートに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
※弊社ウェブサイト未掲載のレポートもお取り扱い可能です。お気軽にお問合せください。
Grand View Research出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/grand-view-research/grand-view-research-reports/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
Grand View Research（グランドビューリサーチ）「AI検出器市場 - ソリューション（プラットフォームAPI/SDK）、用途別（学術的誠実性、コンテンツ検証）、検出方式別、エンドユーザー別、地域、セグメント別予測による市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年 - AI Detector Market Size, Share & Trends Analysis Report By Solution (Platform API/SDKs), By Application (Academic Integrity, Content Verification), By Detection Modality, By End Use, By Region, And Segment Forecasts, 2026 - 2033」はAIチェッカーやAI文章判定ツールとも呼ばれる、AI検出器の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
ソリューション展望（収益、百万米ドル、2021-2033年）
● プラットフォーム
● API／SDK
● 用途展望（収益、百万米ドル、2021-2033年）
● 学術的誠実性
● コンテンツ検証
● 盗作検出
● ディープフェイクおよび合成メディア検出
● コード真正性チェック
● 誤情報および偽情報検出
● その他
検出モダルティ展望（収益、百万米ドル、2021-2033年）
● AI生成テキスト
● AI生成画像・動画
● AI生成音声・音声データ
● AI生成コード
● マルチモーダル
エンドユース展望（収益、百万米ドル、2021-2033年）
● 教育
● メディア＆エンターテインメント
● 政府＆防衛
● BFSI
● ソフトウェア＆技術提供企業
● 医療＆ライフサイエンス
● 司法
地域別展望（収益、百万米ドル、2021-2033年）
北米
● 米国
● カナダ
● メキシコ
欧州
● 英国
● ドイツ
● フランス
アジア太平洋地域
● 中国
● 日本
● インド
● オーストラリア
● 韓国
ラテンアメリカ
● ブラジル
中東＆アフリカ（MEA）
● サウジアラビア王国（KSA）
● アラブ首長国連邦（UAE）
● 南アフリカ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352026/images/bodyimage1】
レポート概要
AI検出器市場 - ソリューション（プラットフォームAPI/SDK）、用途別（学術的誠実性、コンテンツ検証）、検出方式別、エンドユーザー別、地域、セグメント別予測による市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年
AI Detector Market Size, Share & Trends Analysis Report By Solution (Platform API/SDKs), By Application (Academic Integrity, Content Verification), By Detection Modality, By End Use, By Region, And Segment Forecasts, 2026 - 2033
出版：Grand View Research
出版年月：2026年04月
https://semabiz.co.jp/gvr-ai-detector/
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セマビズはGrand View Researchの日本の正規代理店として市場調査レポートに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
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Grand View Research出版レポート一覧
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TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
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