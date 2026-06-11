産業用バルブ市場は2032年には1,471億9,000万米ドル規模へ（MarketsandMarkets予測）
MarketsandMarketsは産業用バルブ市場を分析・予測した市場調査報告書「産業用バルブ市場規模、シェア、動向、2032年までの世界予測 - Industrial Valve Market -Global Forecast to 2032」のプレスリリースにおいて、同市場が2026年に1,083億6,000万米ドル規模となり、年平均成長率（CAGR）5.2%で成長し、2032年には1,471億9,000万米ドルに達するという予測結果を発表しました。
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「産業用バルブ市場規模、シェア、動向、2032年までの世界予測 - Industrial Valve Market -Global Forecast to 2032」は産業用バルブの世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
バルブシール別産業用バルブ市場
● ソフトシートバルブ
● メタルシートバルブ
● パッキンシートバルブ
バルブの種類別産業用バルブ市場
● ロータリーバルブ
● ボールバルブ
● バタフライバルブ
● プラグバルブ
● リニアバルブ
● グローブバルブ
● ダイヤフラムバルブ
● ゲートバルブ
● 安全弁
● 逆止弁
● ニードル弁
● ピンチ弁
● 電磁弁
安全弁（セーフティバルブ）の種類別産業用バルブ市場
バルブの種類
● スプリング式
● パイロット式
● ベント式
● 破裂板式
圧力範囲
● 50バール未満
● 50～350バール
● 350～700バール
● 700～1000バール
● 1000バール超
流体の種類
● 液体
● 気体
● スラリー
バルブサイズ
● 1インチ未満
● 1～6インチ
● 7～25インチ
● 26～50インチ
● 50インチ超
バルブ材質
● 鋼
● 合金
● 鋳鉄
● アルミニウム
● プラスチック
● その他の材質
最終用途産業
● 石油・ガス
● エネルギー・電力
● 水・廃水処理
● 化学
● 医薬品
● 建築・建設
● 食品・飲
● 金属・鉱業
● 紙・パルプ
● 農業
● 半導体
● その他の最終用途産業
媒体の種類別産業用バルブ市場
液体
● 水バルブ
● 石油バルブ
● 化学バルブ
● ガス
● 天然ガス
● メタン
● エタン
● プロパン
● 圧縮空気
● 産業用ガス
● 水素
● 窒素
● 酸素 169
● その他の工業用ガス 170
スラリー
● セメント
● スラッジ
構成要素別産業用バルブ市場
● アクチュエータ
● 空気圧アクチュエータ
● ダイヤフラムアクチュエータ
● ピストンアクチュエータ
● 電動アクチュエータ
● 油圧アクチュエータ
● バルブ本体
● その他の構成部品
機能別産業用バルブ市場
● オン/オフバルブ
● 制御バルブ
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「産業用バルブ市場規模、シェア、動向、2032年までの世界予測 - Industrial Valve Market -Global Forecast to 2032」は産業用バルブの世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
バルブシール別産業用バルブ市場
● ソフトシートバルブ
● メタルシートバルブ
● パッキンシートバルブ
バルブの種類別産業用バルブ市場
● ロータリーバルブ
● ボールバルブ
● バタフライバルブ
● プラグバルブ
● リニアバルブ
● グローブバルブ
● ダイヤフラムバルブ
● ゲートバルブ
● 安全弁
● 逆止弁
● ニードル弁
● ピンチ弁
● 電磁弁
安全弁（セーフティバルブ）の種類別産業用バルブ市場
バルブの種類
● スプリング式
● パイロット式
● ベント式
● 破裂板式
圧力範囲
● 50バール未満
● 50～350バール
● 350～700バール
● 700～1000バール
● 1000バール超
流体の種類
● 液体
● 気体
● スラリー
バルブサイズ
● 1インチ未満
● 1～6インチ
● 7～25インチ
● 26～50インチ
● 50インチ超
バルブ材質
● 鋼
● 合金
● 鋳鉄
● アルミニウム
● プラスチック
● その他の材質
最終用途産業
● 石油・ガス
● エネルギー・電力
● 水・廃水処理
● 化学
● 医薬品
● 建築・建設
● 食品・飲
● 金属・鉱業
● 紙・パルプ
● 農業
● 半導体
● その他の最終用途産業
媒体の種類別産業用バルブ市場
液体
● 水バルブ
● 石油バルブ
● 化学バルブ
● ガス
● 天然ガス
● メタン
● エタン
● プロパン
● 圧縮空気
● 産業用ガス
● 水素
● 窒素
● 酸素 169
● その他の工業用ガス 170
スラリー
● セメント
● スラッジ
構成要素別産業用バルブ市場
● アクチュエータ
● 空気圧アクチュエータ
● ダイヤフラムアクチュエータ
● ピストンアクチュエータ
● 電動アクチュエータ
● 油圧アクチュエータ
● バルブ本体
● その他の構成部品
機能別産業用バルブ市場
● オン/オフバルブ
● 制御バルブ