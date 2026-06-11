MINISFORUM、AMD Ryzen AI Max+ 395搭載のAI NAS「N5 MAX」を発表
2026年6月9日、MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITEDが運営するミニPCメーカーのMinisforum（ミニスフォーラム）は、Minisforum日本公式サイト（https://store.minisforum.jp/）にて、AMD Ryzen AI Max+ 395プロセッサを搭載したAI NAS「N5 MAX」を発表いたしました。
N5 MAXは、高性能なローカルAI処理と大容量ストレージを融合した次世代NASです。最大200TBのストレージ容量、64GB LPDDR5Xユニファイドメモリ、およびデュアル10GbE LANポートを搭載しており、個人ユーザーからクリエイター、開発者、さらには小規模チームまで幅広い用途に対応します。
「N5 MAX」商品ベージ：https://bit.ly/3OWE6QH
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347819/images/bodyimage1】
ローカルAIをより身近に
N5 MAXは、AMD Ryzen AI Max+ 395とAMD Radeon 8060Sグラフィックスを搭載しています。ローカル環境での大規模言語モデルの実行に対応しており、Qwen3.6 35BやGemma 4 26BクラスのAIモデル運用に対応します。
クラウドサービスに依存せず、コード生成、ドキュメント分析、ナレッジ推論などのAIタスクを安全なローカル環境で実行できます。
最大200TBの大容量ストレージ
5基のHDDベイと5基のM.2 NVMe SSDスロットを備え、最大200TBのストレージ構成に対応します。さらにRAID 0 / 1 / 5 / 6およびZFS RAIDZ構成をサポートし、大容量データの保存とデータの安全性を両立させます。
高速ネットワークと優れた拡張性
デュアル10GbE LANにより高速なデータ転送を実現します。USB4 v2（最大80Gbps）やHDMI 2.1FRLなど豊富なインターフェースを備え、AIワークフローやストレージ拡張にも柔軟に対応します。
MinisCloud OSを搭載
N5 MAXには自社開発OS「MinisCloud OS」により、ローカルAIアシスタント、AIセマンティック検索、AIフォトライブラリ、Docker、仮想マシン、ZFSスナップショットなどの機能を利用でき、プライベートAI環境を構築できます。
製品概要
製品名：N5 MAX
CPU：AMD Ryzen AI Max+ 395
GPU：AMD Radeon 8060S Graphics
メモリ：64GB LPDDR5X 8533MT/s ユニファイドメモリ
ストレージ：最大200TB対応
ネットワーク：2 × 10GbE RJ45 LANポート
OS：MinisCloud OS / Windows 11 Pro / Linux
商品ベージ：https://bit.ly/3OWE6QH
N5 MAXは、AI・ストレージ・ワークフローを1台に統合した次世代のオールインワンソリューションとして、クリエイター、AI開発者、ビジネスユーザーまで幅広いニーズに応える製品です。MINISFORUMは今後も、AI時代に最適化された革新的なコンピューティング製品を提供してまいります。
配信元企業：MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITED
N5 MAXは、高性能なローカルAI処理と大容量ストレージを融合した次世代NASです。最大200TBのストレージ容量、64GB LPDDR5Xユニファイドメモリ、およびデュアル10GbE LANポートを搭載しており、個人ユーザーからクリエイター、開発者、さらには小規模チームまで幅広い用途に対応します。
「N5 MAX」商品ベージ：https://bit.ly/3OWE6QH
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347819/images/bodyimage1】
N5 MAXは、AMD Ryzen AI Max+ 395とAMD Radeon 8060Sグラフィックスを搭載しています。ローカル環境での大規模言語モデルの実行に対応しており、Qwen3.6 35BやGemma 4 26BクラスのAIモデル運用に対応します。
クラウドサービスに依存せず、コード生成、ドキュメント分析、ナレッジ推論などのAIタスクを安全なローカル環境で実行できます。
最大200TBの大容量ストレージ
5基のHDDベイと5基のM.2 NVMe SSDスロットを備え、最大200TBのストレージ構成に対応します。さらにRAID 0 / 1 / 5 / 6およびZFS RAIDZ構成をサポートし、大容量データの保存とデータの安全性を両立させます。
高速ネットワークと優れた拡張性
デュアル10GbE LANにより高速なデータ転送を実現します。USB4 v2（最大80Gbps）やHDMI 2.1FRLなど豊富なインターフェースを備え、AIワークフローやストレージ拡張にも柔軟に対応します。
MinisCloud OSを搭載
N5 MAXには自社開発OS「MinisCloud OS」により、ローカルAIアシスタント、AIセマンティック検索、AIフォトライブラリ、Docker、仮想マシン、ZFSスナップショットなどの機能を利用でき、プライベートAI環境を構築できます。
製品概要
製品名：N5 MAX
CPU：AMD Ryzen AI Max+ 395
GPU：AMD Radeon 8060S Graphics
メモリ：64GB LPDDR5X 8533MT/s ユニファイドメモリ
ストレージ：最大200TB対応
ネットワーク：2 × 10GbE RJ45 LANポート
OS：MinisCloud OS / Windows 11 Pro / Linux
商品ベージ：https://bit.ly/3OWE6QH
N5 MAXは、AI・ストレージ・ワークフローを1台に統合した次世代のオールインワンソリューションとして、クリエイター、AI開発者、ビジネスユーザーまで幅広いニーズに応える製品です。MINISFORUMは今後も、AI時代に最適化された革新的なコンピューティング製品を提供してまいります。
配信元企業：MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITED
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