「悟り」は一瞬で理解できる――認知科学者・苫米地英人の『超悟り入門』がついに電子書籍化！ 6月12日（金）より配信開始、Amazonほか各電子書店にて予約受付中
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株式会社サイゾー（本社：東京都渋谷区）は、認知科学者・苫米地英人氏による書籍『超悟り入門』の電子書籍版を、2026年6月12日（金）より各電子書店にて配信開始いたします。現在、Amazonをはじめとする主要電子書店にて予約受付中です。
本書は、「悟り」という一見難解なテーマを、認知科学と最先端の分析哲学の視点から解き明かし、「小学生でも理解できるほど簡単に説明できる」として大きな話題を呼んだ一冊です。
▼『超悟り入門』電子書籍版の詳細・予約はこちら
https://amzn.to/4fDWngG
今回の電子書籍化にあたり、紙書籍版に付属していた「スペシャル特殊機能音源」を、WEBサイトから直接ダウンロードできる形式へと刷新。スマートフォンやタブレットなど多様なデバイスで利用しやすくなり、より快適に本書の世界観を体験いただけるようになりました。
■ 本書の核心：「悟り」はゴールではなく、スタートである
著者の苫米地氏は本書の中で、
「釈迦の弟子で悟った人は、なんと8万4,000人も存在しました。つまり、悟りは決して難解なものではないのです」
と語ります。
本書が提唱するのは、単なる知識や精神修養としての「悟り」ではなく、その先にある「超悟り」の境地です。
現代人を縛る「お金」「強欲」「見栄」といった情報空間上の制約（スコトーマ）から自由になり、自らの抽象度を高めることで、利他的かつ創造的に生きるための具体的な実践法を提示しています。
■ 電子版の大きな変更点
WEBダウンロード対応で“悟り”をさらに加速
紙書籍版ではDVDで提供されていた「スペシャル特殊機能音源」2曲を、電子版ではWEBダウンロード形式で提供いたします。
これにより、PCだけでなくスマートフォンやタブレットへ直接保存でき、場所を選ばず利用することが可能になりました。
【収録音源】
・一週間で悟るためのブースト機能音源『Stay Calm』
・21世紀の瞑想のための機能音源『Feel Your Beauty Things』
これらの音源には、脳の深部（脳幹・視床など）への働きかけを目的とした超高周波成分が組み込まれており、読書体験をサポートする特典コンテンツとして提供されます。
※ハイレゾ版・CD音質版の両方をご利用いただけます。
【商品概要】
書名：『超悟り入門』（電子書籍版）
著者：苫米地英人
配信開始日：2026年6月12日（金）
出版社：株式会社サイゾー
特典：スペシャル特殊機能音源（WEBダウンロード形式）
予約・詳細URL：https://amzn.to/4fDWngG
配信元企業：株式会社サイゾー
株式会社サイゾー（本社：東京都渋谷区）は、認知科学者・苫米地英人氏による書籍『超悟り入門』の電子書籍版を、2026年6月12日（金）より各電子書店にて配信開始いたします。現在、Amazonをはじめとする主要電子書店にて予約受付中です。
本書は、「悟り」という一見難解なテーマを、認知科学と最先端の分析哲学の視点から解き明かし、「小学生でも理解できるほど簡単に説明できる」として大きな話題を呼んだ一冊です。
▼『超悟り入門』電子書籍版の詳細・予約はこちら
https://amzn.to/4fDWngG
今回の電子書籍化にあたり、紙書籍版に付属していた「スペシャル特殊機能音源」を、WEBサイトから直接ダウンロードできる形式へと刷新。スマートフォンやタブレットなど多様なデバイスで利用しやすくなり、より快適に本書の世界観を体験いただけるようになりました。
■ 本書の核心：「悟り」はゴールではなく、スタートである
著者の苫米地氏は本書の中で、
「釈迦の弟子で悟った人は、なんと8万4,000人も存在しました。つまり、悟りは決して難解なものではないのです」
と語ります。
本書が提唱するのは、単なる知識や精神修養としての「悟り」ではなく、その先にある「超悟り」の境地です。
現代人を縛る「お金」「強欲」「見栄」といった情報空間上の制約（スコトーマ）から自由になり、自らの抽象度を高めることで、利他的かつ創造的に生きるための具体的な実践法を提示しています。
■ 電子版の大きな変更点
WEBダウンロード対応で“悟り”をさらに加速
紙書籍版ではDVDで提供されていた「スペシャル特殊機能音源」2曲を、電子版ではWEBダウンロード形式で提供いたします。
これにより、PCだけでなくスマートフォンやタブレットへ直接保存でき、場所を選ばず利用することが可能になりました。
【収録音源】
・一週間で悟るためのブースト機能音源『Stay Calm』
・21世紀の瞑想のための機能音源『Feel Your Beauty Things』
これらの音源には、脳の深部（脳幹・視床など）への働きかけを目的とした超高周波成分が組み込まれており、読書体験をサポートする特典コンテンツとして提供されます。
※ハイレゾ版・CD音質版の両方をご利用いただけます。
【商品概要】
書名：『超悟り入門』（電子書籍版）
著者：苫米地英人
配信開始日：2026年6月12日（金）
出版社：株式会社サイゾー
特典：スペシャル特殊機能音源（WEBダウンロード形式）
予約・詳細URL：https://amzn.to/4fDWngG
配信元企業：株式会社サイゾー
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