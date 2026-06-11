【MUSIC ON! TV（エムオン!）】NCT 127、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHERら豪華アーティスト出演！韓国の音楽祭「SBS歌謡大典」2023～2024年開催の3回分エムオン!で日本語字幕入りで6月より3ヶ月連続放送！
MUSIC ON! TV（エムオン!）では、韓国の地上波放送局SBSで、2023～2024年に開催された歌謡大典の模様を日本語字幕入りでテレビ初放送！この番組でしか見ることができないコラボレーションスペシャルステージなど、豪華なパフォーマンスの数々をお見逃しなく！
■■番組情報■■
＜番組名＞
日本語字幕入り! 2023 SBS歌謡大典
＜放送日時＞
2026/6/20(土)18:30～22:00
[再]2026/7/26(日)18:00～21:30
＜出演アーティスト＞
東方神起、SHINee、NCT 127、NCT DREAM、THE BOYZ、fromis_9、Stray Kids、i-dle、ATEEZ、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、CRAVITY、STAYC、aespa、ENHYPEN、IVE、NMIXX、LE SSERAFIM、NewJeans、xikers、BOYNEXTDOOR、ZEROBASEONE、RIIZE、NiziU、&TEAM、n.SSign
MC：キー(SHINee)、ヨンジュン(TOMORROW X TOGETHER)、ユジン(IVE)
＜番組名＞
日本語字幕入り! 2024 SBS歌謡大典Summer
＜放送日時＞
2026/7/11(土)19:30～22:00
＜出演アーティスト＞
JANNABI、NCT 127、ONF、Stray Kids、i-dle、TOMORROW X TOGETHER、イ・ヨンジ、CRAVITY、WOOAH、STAYC、ENHYPEN、NMIXX、IVE、LE SSERAFIM、NewJeans、xikers、KISS OF LIFE、ZEROBASEONE、NCT WISH、ILLIT
MC：ドヨン(NCT)、ユジン(IVE)、ヨンジュン(TOMORROW X TOGETHER)
＜番組名＞
日本語字幕入り! 2024 SBS歌謡大典
＜放送日時＞
2026年8月放送予定
＜出演アーティスト＞
G-DRAGON、キー(SHINee)、2NE1、NCT 127、NCT DREAM、Stray Kids、i-dle、ATEEZ、WayV、ITZY、TOMORROW XTOGETHER、イ・ヨンジ、CRAVITY、TREASURE、aespa、ENHYPEN、IVE、NMIXX、LE SSERAFIM、NewJeans、BOYNEXTDOOR、ZEROBASEONE、RIIZE、TWS、NCT WISH、ILLIT、BABYMONSTER、NEXZ、izna
MC：ドヨン(NCT)、ユジン(IVE)、ヨンジュン(TOMORROW XTOGETHER)
＼レギュラー番組「SBS人気歌謡 ベストセレクション」絶賛放送中！／
■■番組情報■■
＜番組名＞
SBS人気歌謡 ベストセレクション -2010年編-
SBS人気歌謡 ベストセレクション -2011年編-
＜放送日時＞
毎週水曜13:30～15:00
[再]毎週金曜7:00～8:30、毎週火曜26:00～27:30
＜番組内容＞
韓国の地上波放送局SBSで放送中の音楽番組「SBS人気歌謡」。2010～2011年のベストセレクションを放送中！想い出の名曲や時代を牽引したアーティストの懐かしいパフォーマンスなど、選りすぐりのエピソードを日本語字幕入りでお届け！
▼番組に関する詳細は、こちらをご覧ください
https://www.m-on.jp/info/news-topics/2026/06/11/314049/
以上
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