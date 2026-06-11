MUSIC ON! TV（エムオン!）では、韓国の地上波放送局SBSで、2023～2024年に開催された歌謡大典の模様を日本語字幕入りでテレビ初放送！この番組でしか見ることができないコラボレーションスペシャルステージなど、豪華なパフォーマンスの数々をお見逃しなく！


■■番組情報■■

＜番組名＞

日本語字幕入り! 2023 SBS歌謡大典

＜放送日時＞

2026/6/20(土)18:30～22:00

[再]2026/7/26(日)18:00～21:30

＜出演アーティスト＞

東方神起、SHINee、NCT 127、NCT DREAM、THE BOYZ、fromis_9、Stray Kids、i-dle、ATEEZ、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、CRAVITY、STAYC、aespa、ENHYPEN、IVE、NMIXX、LE SSERAFIM、NewJeans、xikers、BOYNEXTDOOR、ZEROBASEONE、RIIZE、NiziU、&TEAM、n.SSign

MC：キー(SHINee)、ヨンジュン(TOMORROW X TOGETHER)、ユジン(IVE)


＜番組名＞

日本語字幕入り! 2024 SBS歌謡大典Summer

＜放送日時＞

2026/7/11(土)19:30～22:00

＜出演アーティスト＞

JANNABI、NCT 127、ONF、Stray Kids、i-dle、TOMORROW X TOGETHER、イ・ヨンジ、CRAVITY、WOOAH、STAYC、ENHYPEN、NMIXX、IVE、LE SSERAFIM、NewJeans、xikers、KISS OF LIFE、ZEROBASEONE、NCT WISH、ILLIT

MC：ドヨン(NCT)、ユジン(IVE)、ヨンジュン(TOMORROW X TOGETHER)


＜番組名＞

日本語字幕入り! 2024 SBS歌謡大典

＜放送日時＞

2026年8月放送予定

＜出演アーティスト＞

G-DRAGON、キー(SHINee)、2NE1、NCT 127、NCT DREAM、Stray Kids、i-dle、ATEEZ、WayV、ITZY、TOMORROW XTOGETHER、イ・ヨンジ、CRAVITY、TREASURE、aespa、ENHYPEN、IVE、NMIXX、LE SSERAFIM、NewJeans、BOYNEXTDOOR、ZEROBASEONE、RIIZE、TWS、NCT WISH、ILLIT、BABYMONSTER、NEXZ、izna

MC：ドヨン(NCT)、ユジン(IVE)、ヨンジュン(TOMORROW XTOGETHER)



＼レギュラー番組「SBS人気歌謡 ベストセレクション」絶賛放送中！／

■■番組情報■■

＜番組名＞

SBS人気歌謡 ベストセレクション -2010年編-

SBS人気歌謡 ベストセレクション -2011年編-

＜放送日時＞

毎週水曜13:30～15:00

[再]毎週金曜7:00～8:30、毎週火曜26:00～27:30

＜番組内容＞

韓国の地上波放送局SBSで放送中の音楽番組「SBS人気歌謡」。2010～2011年のベストセレクションを放送中！想い出の名曲や時代を牽引したアーティストの懐かしいパフォーマンスなど、選りすぐりのエピソードを日本語字幕入りでお届け！



▼番組に関する詳細は、こちらをご覧ください

https://www.m-on.jp/info/news-topics/2026/06/11/314049/


以上


MUSIC ON! TV（エムオン!）は、スカパー！、ケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりテレビサービスなどでご覧いただける音楽チャンネルです。詳しくは、MUSIC ON! TV（エムオン!）公式サイト(http://www.m-on.jp)まで。