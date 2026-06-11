6月10日(水)に千葉県千葉市の幕張メッセで開幕したインターネット技術の展示会「Interop Tokyo 2026」(実行委員長：慶應義塾大学 村井 純教授)におきまして、恒例企画である「Best of Show Award」各部門の受賞製品/サービスが決定しましたので、お知らせします。





Best of Show Awardは、出展企業各社からエントリーされた、前年のInterop Tokyo最終日の翌日から、本年の会期終了日までに発売、または発表される新製品/サービスが対象です。

審査は、業界主要メディア各社や調査機関、学術界の識者によって編成される審査委員会が行い、カテゴリーごとにグランプリを始めとする各賞を決定します。





今年は258の新製品/サービスがエントリーされ、5月29日(金)に行われたファイナリスト審査会にて、計25部門・94の製品/サービスをファイナリストに選出。

そして、開幕前日の6月9日(火)の午後、94のファイナリスト製品/サービスに加え、惜しくもファイナリストの条件は満たさなかったものの、複数審査員の注目を集めた21製品/サービスを含めた計115製品/サービスに関して、審査員が各社の担当者から実機を見ながらの説明を受けたうえでの審査を実施。

会期初日の6月10日(水)午前中の最終審査会を経て、各部門の受賞製品/サービスを決定しました。

受賞結果はInterop Tokyo 2026公式サイトにて公開しています。





【受賞製品/サービス一覧はこちら】

https://f2ff.jp/2026/interop/award/winner/





なお、会期中は展示会場内セミナーにて、審査委員が登壇し、当アワードの審査を通じて得た情報から、注目すべき製品/サービスを紹介するセッションも行います。









■Interop Tokyo 2026開催概要

会期 ： 2026年6月10日(水)～12日(金)

会場 ： 幕張メッセ(国際展示場ホール3-8/国際会議場)

主催 ： Interop Tokyo 実行委員会

運営 ： 一般財団法人インターネット協会、

株式会社ナノオプト・メディア

後援 ： 関連省庁、関連団体

特別協力 ： WIDEプロジェクト

予定来場者数 ： 150,000人(同時開催展含む)

参加企業・団体数： 参加企業・団体数 672社・団体（同時開催展含む）※2026年6月11日現在

公式サイト ： https://www.interop.jp









■同時開催イベント

デジタルサイネージ ジャパン 2026

AI Native EXPO 2026

画像認識 AI Expo 2026