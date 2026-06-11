ドリームワークスの傑作アニメ『ヒックとドラゴン』シリーズ２作目となる『ヒックとドラゴン 2』のシネマオーケストラコンサート（通称：シネオケ®）が今年８月８日（土）東京国際フォーラムホールAにて日本初開催。ゴールデングローブ賞〈最優秀アニメーション映画賞〉を受賞するなど世界中で高い評価を受けながらも、日本では一般劇場公開されなかった『ヒックとドラゴン 2』の映画全編を、舞台上の巨大スクリーンで上映し、作曲家ジョン・パウエルによるスリリングで感情豊かな音楽を、フルオーケストラが映像に完全同期して全編生演奏。映像と音楽が一体となる、圧倒的なシネマオーケストラの世界へと誘います。

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日本での初開催を記念し、作曲家ジョン・パウエルから直筆サイン入りのスコアが贈られました。キョードー東京公式SNSアカウント(X/Instagram)で開催されるキャンペーンにご参加いただいた皆様の中から抽選で５名さまにプレゼントいたします。また、応募者の中から50名さまに「ヒックとドラゴン」アニアコレクションが当たるWチャンスも！たくさんのご応募お待ちしております！ ●プレゼント商品 ＜特賞＞ ジョン・パウエル直筆サイン入りスコア ５名さま ＜Wチャンス＞「ヒックとドラゴン」アニアコレクション（1個） ５０名さま ＜応募方法＞ X よりご応募の場合 1) キョードー東京公式Xアカウント（@KyodoTokyo）をフォロー 2) キャンペーン投稿をいいね 3) 対象投稿に、あなたが選んだ番号（①～④）を引用ポスト 『ヒックとドラゴン』の魅力といえば？ ①ドラゴン ② 冒険 ③ 絆 ④ 音楽 Instagram よりご応募の場合 1) キョードー東京公式Instagramアカウント（@kyodotokyoofficial）をフォロー 2) 対象投稿をいいね 3) 対象投稿に、あなたが選んだ番号（①～④）をコメント 『ヒックとドラゴン』の魅力といえば？ ①ドラゴン ② 冒険 ③ 絆 ④ 音楽 ＜応募期間＞ ◆応募期間：2026年6月30日（火）23:59まで ＜応募に関する注意事項＞ 下記の注意事項をよくお読みくださいますようお願い申し上げます。 ・本キャンペーンの内容は、予告なく変更・中止することがありますのでご了承ください。 ・当選者にはキョードー東京X公式アカウント（＠KyodoTokyo）またはInstagramアカウント（＠kyodotokyoofficial）より、ダイレクトメッセージでご連絡をさせて頂きます。ご連絡時にアカウント停止（退会）されている方は対象外となります。 ・アカウントを非公開にしている場合、応募対象外になりますのでご注意下さい。 ・ダイレクトメールを受信拒否設定している場合、当選連絡をすることができないため、応募対象外となります。 ・キョードー東京公式アカウントのフォローが解除されている場合、当選無効とさせていただきます。 ・通知させていただいた期間内に返信がない場合は、当選権利を放棄したものとさせていただきます。 ・本キャンペーンでご記入いただいた個人情報は、商品発送など本キャンペーンに関わる目的にのみ使用し、他の目的には使用いたしません。 ・ご当選権利の第三者への譲渡や転売は固くお断りいたします。 ・賞品の発送は日本国内のみと限らせていただきます。 ・ご応募の結果に関するお問い合わせには対応できませんので、あらかじめご了承ください。 【公式HP】 https://cineoke.info/on/dragon2/

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作曲：ジョン・パウエル

イギリス出身のハリウッドで活躍する映画音楽作曲家の一人。代表作であるマット・デイモン主演『ボーン・アイデンティティー』シリーズ、『X-MEN：ファイナルディスジョン』『Mr.& Mrs.スミス』『P.S.アイラヴユー』『ユナイテッド93』や、『カンフー・パンダ』『アイス・エイジ』『ハッピー・フィート』シリーズなどのアニメ映画など幅広いジャンルの映画作品群の音楽を担当する。『ヒックとドラゴン』で自身初のアカデミー賞作曲賞ノミネート。2018年の『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』はジョン・ウィリアムズと共同で制作した。

指揮：佐々木新平

秋田県出身。幼少より音楽に目覚め、東京学芸大学および桐朋学園大学にて指揮を専攻後オーケストラ指揮者としてデビュー。その後ドイツミュンヘンへ留学しヨーロッパ各地にてさらなる研鑽を積んだ。数々のコンクールにおいても優秀な成績を収め、2015年フランスのブザンソン国際指揮者コンクールでは本選最終の8人に選出。現在各地のオーケストラとの演奏活動のほか、吹奏楽、合唱、オペラ、バレエ等あらゆるシーンで才能を発揮。加えて、地域への音楽普及や青少年のための教育活動にも勤しみ、また役者として映画へ出演するなど多方面に活動の幅を広げている。人気・実力ともに兼ね備えた世代を代表する指揮者の一人として、今、最も注目を浴びている。 https://shimpeisasaki.b-sheet.jp

管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

1911年創立。日本で最も長い歴史をもち、メンバー約160名、シンフォニーオーケストラと劇場オーケストラの両機能を併せもつ。名誉音楽監督チョン・ミョンフン、首席指揮者アンドレア・バッティストーニ、特別客演指揮者ミハイル・プレトニョフ。定期演奏会や「午後のコンサート」、オペラ・バレエ演奏、NHK他における放送演奏の他、各地での訪問コンサートや海外公演も積極的に行い、国内外から高い評価と注目を集めている。国民的番組『NHK紅白歌合戦』『クラシックTV』のほか2020～21年には『情熱大陸』『BS1スペシャル』などのドキュメンタリー番組にも登場。1989年よりBunkamuraオーチャードホールとフランチャイズ契約を締結。文京区、千葉市、軽井沢町、長岡市と事業提携を、刈谷市と連携協定を結び、各地域との教育的・創造的な文化交流を行っている。 https://www.tpo.or.jp/

公演概要

ヒックとドラゴン２」in コンサート ＜アニメ版２作目＞

2026年8月8日(土) 12:00開演（11:00開場） 会場：東京国際フォーラム・ホールA 指揮：佐々木新平 管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団 【チケット料金（全席指定・税込）】 S席：大人 \9,900／小・中人 \6,900 A席：大人 \7,900／小・中人 \4,900 ※小・中人は4歳～17歳まで。入場時に年齢の分かる証明書のご提示をお願いする場合がございます ※4歳未満のお子様はご入場できません。英語上映、日本語字幕公演です。 ※車いすをご利用のお客様はS席をご購入の上、キョードー東京チケットセンター(0570-550-799 平日11:00-18:00 土日祝10:00-18:00) までご連絡ください。 【チケット好評販売中！】 キョードー東京 WEB： https://tickets.kyodotokyo.com/dragon2 電話：0570-550-799（平日11:00～18:00／土日祝10:00～18:00） チケットぴあ https://w.pia.jp/t/dragon2 イープラス https://eplus.jp/dragon2 ローソンチケット https://l-tike.com/dragon2 【お問い合わせ】 キョードー東京 0570-550-799（平日11:00～18:00／土日祝10:00～18:00） 主催：キョードー東京

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