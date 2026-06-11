【釜かき氷】黒十より、釜で楽しむかき氷が登場！6月17日(水)より順次販売開始。

株式会社ポトマック

夏の暑さを忘れさせる、涼やかなひとときを。

黒十では、今年も素材にこだわったかき氷をご用意しました。

使用するのは信州の中央アルプス系深層天然水を地下250メートルよりくみ上げ、

48時間かけて不純物を取り除きながらゆっくり凍らせた、高純度の氷「純氷」。

ふわふわのかき氷をキンと冷やした釜で味わう、釜飯屋ならではの体験をぜひお楽しみください。

かき氷 いちご練乳 税込1500円

国産いちごの果肉で仕立てた、果実味あふれる生シロップにまろやかな甘みの練乳を重ねて。

甘酸っぱくてやさしい、いちごミルクの味わいが口いっぱいに広がります。

かき氷 宇治金時 税込1350円

福岡県産の八女抹茶を贅沢に使った、濃厚な特製シロップをたっぷりと。

抹茶本来のふくよかな香りと奥深い旨味が、ひと匙ごとにやさしく沁みわたります。

【横浜店限定】かき氷 黒蜜きなこ 税込1300円

ふんわりと削った氷に、香ばしいきなこと濃厚な黒蜜を重ねました。

口どけの軽やかさに、素材のやさしい甘みが広がる、食後にも楽しみたい夏の甘味です。

【ルミネエスト新宿店限定】かき氷 信州白桃 税込1600円

みずみずしい信州白桃の甘みと香りを楽しむ、夏のかき氷。

ふんわり削った氷に、白桃のやさしい果実感が広がる、涼やかで上品な味わいです。

【販売期間】

横浜店：6月17日(水)～

ルミネエスト新宿店：6月24日(水)～

【販売時間】

横浜店：14:00 ～ 17:00

ルミネエスト新宿店：15:00 ～ 18:00



ー 自然を食す ー

厳選した国産米と、昆布と鰹節から丁寧に抽出した香り高い出汁。大地の恵みが育んだ山の幸と、新鮮な海の幸をふんだんに使い、素材の持ち味を大切に、じっくりと炊き上げた釜飯を心ゆくまでお楽しみください。さらに、四季折々の彩り豊かな小皿料理と、素材の旨みを引き出す炙り料理もご用意しております。

【店舗名】黒十 釜飯と炙り 横浜モアーズ店

【住所】神奈川県横浜市西区南幸1-3-1 横浜モアーズ 8F

【電話番号】045-308-6451

【営業時間】11:00-23:00(L.O. 料理22:00 ドリンク22:30)

【休日】不定休(施設に準ずる)

【HP】https://www.potomak.co.jp/shop/5049/

【店舗名】黒十 釜飯と炙り ルミネエスト新宿店

【住所】東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿店 7F

【電話番号】03-6457-8635

【営業時間】11:00-22:00(L.O. 21:00)

【休日】不定休(施設に準ずる)

【HP】https://www.potomak.co.jp/shop/23012/