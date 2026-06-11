杜の街グレース　第II期開発が始動　岡山中心部の未来を拓く、E棟タワーマンション起工式を開催

両備ホールディングス株式会社

2029年2月竣工予定。

住む、働く、集うをさらに進化させ、地方都市の新しい可能性を岡山から示すプロジェクトへ

両備グループ（事務局：岡山県岡山市北区下石井二丁目10-12、両備グループCEO：小嶋光信）は、岡山の中心部で進める「杜の街づくりプロジェクト」において、第II期開発の第一歩となる【Ｅ棟タワーマンション棟】の起工式を2026年6月8日（月）に執り行いましたので、お知らせいたします。当日は建設予定地にて、開発事業に携わる関係者約30名が出席し、鍬入れなどの神事を通じて工事の安全を祈願しました。

杜の街グレースは、旧イトーヨーカドー岡山店跡地を含む約3.8haの敷地において、「住む人、働く人、訪れる人、誰もが幸せになる街」を目指し、両備グループが段階的に進めている、まちづくりプロジェクトです。第I期では、レジデンス、オフィス、商業、ヘルスケア機能などを一体的に整備し、2022年9月にグランドオープン。岡山市中心部において、「暮らす・働く・集う」が融合する新たな都市空間を創出してまいりました。

今回着工したE棟タワーマンション棟は、第II期開発の第1弾であり、これまで育んできたにぎわいや交流、都心居住の価値をさらに高め、次のステージへと発展させるプロジェクトであり、2029年2月の完成を目指しています。

【両備ホールディングス 代表取締役CSO 松田敏之 コメント】

地方の未来は、ともすれば人口減少や高齢化といった課題とともに、悲観的に語られがちです。しかし私たちは、だからこそ歩みを止めてはいけないと考えています。

杜の街グレースは、単なる再開発ではありません。岡山の中心部に、人が住み、働き、集い、交流し、新しい価値が生まれていく。その循環をつくることで、地方都市にもまだ大きな可能性があることを、岡山から示していくプロジェクトです。

建築費の高騰など、事業環境は決して容易ではありません。それでも、利便性の高い中心部で安心して暮らしたいというニーズは、今後ますます高まっていきます。特に高齢化が進む中で、都市機能が身近にある住まいは、これからの暮らしを支える重要な選択肢になると考えています。

今回のE棟タワーマンション棟は、杜の街グレース第II期開発の第一歩です。住む人、働く人、訪れる人が幸せを実感できる街へ。岡山の未来につながる街づくりを、これからも一歩ずつ、着実に進めてまいります。

■杜の街づくりプロジェクトII【Ｅ棟タワーマンション棟】詳細

E棟タワーマンション棟では、利便性や機能性に加え、緑や光、人とのつながりを感じられる空間づくりを重視します。共用部には、ガーデンテラス、ライブラリーラウンジ、スタディルーム、フィットネスルーム、ゴルフレンジ、スカイラウンジなどを設ける予定で、住まいでありながら、日常の中にくつろぎ、学び、交流、健康を取り込める新しい都市居住の形を目指します。

また、免震構造、非常用発電機、防災備蓄倉庫、各階クリーンステーション、顔認証システム、EV充電対応駐車場などを備え、安全・安心で快適な暮らしを支える機能も整備してまいります。

＜特徴＞

■共用設備

・共用施設： 1F：ガーデンテラス・ライブラリーラウンジ、 2F：ラウンジ・ゲストルーム（2室）・スタディルーム・フィットネスルーム・ゴルフレンジ、 21F：スカイラウンジ

・専用庭：SOLSO齊藤太一監修植栽＋雲海システム＋杜の街グレース店舗提携バーベキューエリア（ガーデンテラス）

・コンシェルジュ対応

・各階クリーンステーション：24H対応

・ペット足洗い場

・レンタサイクル：電動自転車：20台

・デジタルサイネージ：1階エレベーターホール

・防災備蓄倉庫

・非常用発電機

・免震構造

・駐車場：自走式立体駐車場：178台（EV充電対応：18台）

・専用カーガレージ：4住戸限定

■共用・住居設備

・顔認証システム：エントランス・EV・住戸・宅配ボックス

■住居設備

・ディスポーザー

・マイクロバブル給湯器

・キッチン自動水栓

・UBホーローパネル

・トランクルーム

＜物件概要＞

■物件名：杜の街づくりプロジェクトII【Ｅ棟タワーマンション棟】

■建築地：岡山県岡山市北区下石井2丁目9番150の一部

■工 期：着工2026年5月～竣工2029年2月

■発注者：両備ホールディングス・京阪電鉄不動産・フジタ共同企業体

■設計監理：株式会社アーキスコープ

■施工者：株式会社フジタ広島支店

■構 造：鉄筋コンクリート造（一部S造）

■規 模：敷地面積：9,490.69平方メートル （建築確認対象面積）、建築面積：E棟 1,509.74平方メートル 、E-2棟 1,715.75平方メートル 、 延べ面積：E棟 34,469.11平方メートル 、E-2棟 11,747.14平方メートル 、地上28階、塔屋2階

■建物高さ：約108ｍ

■用 途：分譲住宅（総戸数：332戸）

■「杜の街づくりプロジェクト」について

杜の街づくりプロジェクトが目指しているのは、「岡山が魅せる地方の可能性、未来につながる街づくり」。

目指すは、住む人、働く人がとびきり幸せである街。 日本中から、世界から足を運びたくなる魅力ある街。 安心がある、挑戦がある。岡山の未来へとつながる街。 杜の街は、暮らしを助けるサービスやテクノロジーで、一つひとつ豊かさを追求し、 ここに集うすべての人の未来を、安心と希望に包まれたものにする場所です。 そして、この街を通じ、地元はもとより日本や世界の方から岡山がもっと愛され、 地方の街の在り方の見本となることを願う、 未来の岡山の夢ともなる街を目指してまいります。

杜の街グレース これまでの歩み

<第I期開発>

2021年

7月 オフィス棟 OFFICE SQUARE 開業

12月 レジデンス棟 OKAYAMA THE TOWER 居住開始

2022年

7月 商業棟 OFFICE SQUARE ANNEX 開業

9月 商業・ヘルスケア施設棟 MORINOMACHI PLAZA 開業

■会社概要

両備グループ https://ryobi.gr.jp/

事務局：岡山県岡山市北区下石井二丁目10番12号 杜の街グレース オフィススクエア5階

両備ホールディングス株式会社本社内

代表者：両備グループCEO 小嶋光信

主なグループ企業：両備ホールディングス株式会社、株式会社両備システムズ、岡山交通株式会社、

和歌山電鐵株式会社、株式会社中国バスなど

両備ホールディングス株式会社 https://ryobi.gr.jp/

本 社：岡山県岡山市北区下石井二丁目10番12号 杜の街グレース オフィススクエア5階

代表者：代表取締役上席執行役員COO 三宅健夫

主な事業：交通運送業、不動産業、倉庫・通関業、スーパーマーケット事業、整備業、製造業など

※本案件は、社内カンパニーである、まちづくりカンパニー（ https://rrr.gr.jp/(https://rrr.gr.jp/)）（所在地：岡山県岡山市北区錦町6-1両備ビル3階、執行役員まちづくりカンパニー長：本田英修）の事業です。