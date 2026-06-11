TVアニメ『真夜中ハートチューン』新作グッズが登場！　今年の夏は六花たちヒロインと“ビーチデート”を満喫しよう!!

株式会社Ａ３

TVアニメ『真夜中ハートチューン』の新作グッズが登場！ 現在、通販サイト「eeo Store online」でお取り扱い中のほか、7月11日(土)からeeo Store 池袋本店で店頭販売もスタートします。

新作グッズには公式イラストに加えて、描き下ろしイラストを使用。

井ノ華六花、日芽川寧々、霧乃イコ、雨月しのぶたちが夏らしい衣装にお着替えした“ビーチデート”がテーマのイラストです。

さらに、天使と悪魔がテーマのミニキャライラストも登場！

ヒロインたちと一緒に夏の思い出が作れる＆可愛い天使と悪魔に癒される……そんな魅力の詰まったグッズをすべてご紹介します♪

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販売情報

通販：2026年6月11日(木)～

店頭受取予約：2026年6月11日(木)～6月12日(金)

店頭販売：2026年7月22日(木)～

販売場所：eeo Store 池袋本店

eeo Store online(https://eeo.today/store/101/title/6320?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1148)

グッズ一覧

・缶バッジ（描き下ろしイラストver.：全8種／公式イラストver.：全8種／ミニキャライラストver.：全8種）※ブラインド

・アクリルカード（全8種）※ブラインド

・キャラクリアケース（全1種）

・L版ブロマイド（全4種）

・アクリルスタンド（全4種）

・アクリルスタンドプレート（全4種）

・アクリルぷちスタンド（全8種）※ブラインド

・ミニアクリルブロック（全2種）

・ミニアクリルジオラマスタンド（全1種）

※缶バッジは3つのBOXに分かれています。

※ブラインド商品はランダムで1種が当たる単品と、BOX内の全種がゲットできるコンプリートセットをご用意しています。

缶バッジ（描き下ろしイラストver.：全8種／公式イラストver.：全8種／ミニキャライラストver.：全8種）※ブラインド

■価格：[単品]550円（税込） [コンプリートセット]各4,400円（税込）

ヒロインたちのキュートな表情が見やすい、大きさ約5.7cmの缶バッジです！

アクリルカード（全8種）※ブラインド

■価格：[単品]690円（税込） [コンプリートセット]5,520円（税込）

しっかりとした厚みがあり、ラックなどにそのまま飾れるアクリルカード。約7cm×9cmとカバンにもしまいやすいサイズなので、一緒にお出かけしてヒロインたちとのデートを楽しんでみては？

キャラクリアケース（全1種）

■価格：900円（税込）

A5サイズ（約15cm×21cm）以内の用紙がしまえる硬質クリアケース。ケースとして使用していない時はお部屋に飾って、描き下ろしイラストをじっくり鑑賞するのも◎

L版ブロマイド（全4種）

※画像は一例です。

■価格：各550円（税込）

L版（約9cm×13cm）のブロマイドが3枚セットになったグッズ。フォトアルバムにしまってコレクションするほか、写真立てに入れて飾るのもおすすめ！

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アクリルスタンド（全4種）

※画像は一例です。

■価格：各1,980円（税込）

アクリルスタンドは縦横最大15cm。ヒロインたちの可愛い表情やポーズはもちろん、夏らしい衣装など描き下ろしイラストの細部にもご注目♪

アクリルスタンドプレート（全4種）

※画像は一例です。

■価格：各1,980円（税込）

台座にパーツを差し込んで組み立てるアクリルスタンドプレート。お好きなところに飾って、TVアニメの思い出に浸ってみましょう！

アクリルぷちスタンド（全8種）※ブラインド

■価格：[単品]935円（税込） [コンプリートセット]7,480円（税込）

大きさ7cm×7cm以内と、スッキリとしたサイズのアクリルスタンド。お部屋のほか職場のデスク周りなどで、ミニキャライラストを楽しむのにぴったりなグッズです！

ミニアクリルブロック（全2種）

■価格：各1,815円（税込）

ミニアクリルブロックの大きさは約5cm×12cmで、厚さは約1cm。自立するアイテムなので、テーブルの上などに置いて、天使＆悪魔のヒロインたちにたっぷり癒されてみてはいかがでしょうか？

ミニアクリルジオラマスタンド（全1種）

■価格：1,320円（税込）

アクリルぷちスタンドを立てられるアクリル製のジオラマスタンド。タイトルロゴが描かれたアクリルぷちスタンドと一緒に飾ったり、天使＆悪魔衣装のヒロインを同時に立てたり、自分好みにアレンジが楽しめます！

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(C)五十嵐正邦・講談社／「真夜中ハートチューン」製作委員会

株式会社A3

【会社概要】

社名：株式会社A3（エースリー）

設立：2012年9月27日

所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者：代表取締役 小澤隆史

HP：https://athree3.com/

お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/



【事業内容】

IPリアルプラットフォーム事業



【各公式サイトURL】

eeo Store：https://eeo.today/store/101/

eeo Media：https://eeo.today/media/

推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus