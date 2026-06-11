NMNサプリメントの美容への期待と毛髪・レーザー施術の最新知見　クリニックF藤本院長が日本抗加齢医学会総会ランチョンセミナーで講演

三菱商事ライフサイエンス株式会社

三菱商事ライフサイエンス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：清水 幸史）は、2026年6月28日（日）に開催される第26回日本抗加齢医学会総会において、ランチョンセミナーを日本抗加齢医学会と共催いたします。本セミナーでは、「NMNサプリメントの美容への期待～毛髪への影響とレーザー施術との併用の可能性～」をテーマに、美容分野におけるNMN（ニコチンアミドモノヌクレオチド）の新たな可能性についてご紹介します。

NMNは、細胞のエネルギー代謝や老化抑制に関与して健康促進のカギとなる体内の重要な補酵素であるNAD⁺（ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド）の前駆物質で、経口摂取によって加齢に伴い減少するNAD⁺レベルを補います。NMNについて特に美容領域においては、線維芽細胞の活性化、紫外線によるダメージの軽減、ならびにコラーゲンやエラスチンの産生促進など、皮膚の恒常性維持に関する多様な作用が研究されています。

本セミナーでは、クリニックF藤本幸弘院長より、NMNの美容分野における展望について、中高年女性を対象とした毛髪への影響に関する検証や、レーザー施術におけるNMNの可能性などについて、ご講演いただきます。

【セミナー概要】

タイトル：NMNサプリメントの美容への期待～毛髪への影響とレーザー施術との併用の可能性～

日時：2026年6月28日（日）12:30 ～ 13:20 ランチョンセミナー

会場：第26回日本抗加齢医学会総会（於：パシフィコ横浜）

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【座長】

葦沢 龍人（あしざわ たつと）

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター保険指導/消化器・内視鏡内科顧問。東京医科大学名誉教授。日本抗加齢医学会の専門医として、消化器・肝臓・内視鏡分野における豊富な臨床経験を活かし、高齢者医療や健康寿命延伸に関する研究・教育に尽力。また、保険指導医（関東信越厚生局）として、保険診療に関する講演活動にも積極的に取り組み、持続可能な医療体制構築に貢献。

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【講演者】

藤本 幸弘（ふじもと たかひろ）

クリニックF 院長。医学博士・工学博士・薬学博士・MBA・DBA(経営管理学博士)。美容皮膚科・再生医療分野において、国内外で多数の研究発表・講演実績を有する。特にレーザー医療を中心とした最先端のアンチエイジング治療に注力し、患者ごとの肌質や年齢に応じた最適な治療を提供。サプリメント研究にも精通し、NMNをはじめとする先端技術の臨床応用に積極的に取り組む。

【座長】 葦沢 龍人 先生 【講演者】 藤本 幸弘 先生