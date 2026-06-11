メルペイ、「DAZN（ダゾーン）」へのネット決済導入開始を記念して、お支払いの15％ポイント還元キャンペーンを実施

株式会社メルカリ

株式会社メルペイ（以下、メルペイ）は、スポーツ・チャンネル「DAZN（ダゾーン）」における「メルペイ」のネット決済の提供開始を記念したキャンペーンを、2026年6月11日（木）より開始いたします。本キャンペーンでは、特設キャンペーンサイト経由で「DAZN」を契約のうえ、「メルペイ」のネット決済（メルペイ残高・メルカリポイント・メルペイのクレジット）または「メルカード」「メルカード ゴールド」で決済いただくと、契約料金の税抜き価格の15％分をメルカリポイントで還元いたします。ポイント還元はキャンペーン期間中、契約更新月ごとに適用され、回数制限はありません。さらに、2026年6月11日（木）から2026年6月30日（火）まで、W特典として所定の条件を満たすと、500円相当のメルカリポイントをプレゼントいたします。

「メルペイ」のネット決済では、「メルカリ」で使わなくなったモノを売って得た売上金（メルペイ残高）やポイントを活用して（※1）、「DAZN」の契約料金をお支払いいただけるため、さまざまなスポーツ観戦をおトクに楽しむことができます。

※1：売上金をご利用いただくには、所定の設定又はポイント購入をしていただく必要があります

■キャンペーンについて

＜キャンペーン名＞

DAZNキャンペーン

＜キャンペーン概要＞

キャンペーン期間中に、特設キャンペーンサイト経由で「DAZN」を契約のうえ、「メルペイ」のネット決済（メルペイ残高・メルカリポイント・メルペイのクレジット）または「メルカード」「メルカード ゴールド」で決済いただくと、契約料金の税抜き価格の15％分をメルカリポイントで還元いたします。ポイント還元はキャンペーン期間中、契約更新月ごとに適用され、回数制限はありません。さらに、2026年6月11日（木）から2026年6月30日（火）まで、当該期間中1回に限り、500円相当のメルカリポイントをプレゼントいたします。

※本キャンペーンは以下対象プランのご契約で適用されます

「DAZN Global」月間プラン

「DAZN Standard」月間プラン

「DAZN Standard」年間プラン（一括払い）

「DAZN Standard」年間プラン（月々払い）

「DAZN SOCCER」年間プラン（月々払い）

「DAZN BASEBALL」年間プラン（月々払い）

※ご利用前に必ずメルカリアプリより特設キャンペーンサイト内に記載の条件をご確認ください

※キャンペーンは予告なく変更・中止・延長する場合がありますので、お早めにご利用ください

※現在「メルカード」「メルカード ゴールド」をお持ちでない方も、キャンペーン期間中に新規入会いただくことでご参加いただけます

＜応募期間＞

■契約料金の税抜き価格の15%分のメルカリポイント還元

2026年6月11日（木）17:00 ～ 期間の定めなし

■500円相当のメルカリポイントをプレゼント

2026年6月11日（木）17:00 ～ 2026年6月30日（火） 23:59

＜特典＞

１.契約料金の税抜き価格の15％分をメルカリポイントで還元

※ 月額払いの方はお支払い月の翌々月から解約まで毎月ポイントが還元されます

※ 年額払いの方はお支払い月の翌々月に1回ポイントが還元され、更新の都度ポイントが還元されます

２.500円相当のメルカリポイントをプレゼント

※ １.、２.ともに付与されるポイントは「メルカリ」の無償ポイントです

※ ポイントの小数点以下は切り捨てです

※ ポイント有効期限は付与日を含む60日です

＜特典付与条件＞

下記条件をすべて満たしているお客さまがポイント付与の対象です。

・キャンペーン期間中に、特設キャンペーンサイトよりエントリーしていること

・特設キャンペーンサイト経由で「DAZN」を契約し、「メルペイ」のネット決済（メルペイ残高・メルカリポイント・メルペイのクレジット）または「メルカード」「メルカード ゴールド」で決済をしていること

また、500ポイントのメルカリポイント還元を受けるためには、上記条件に加え以下の条件を満たす必要があります。

・2026年6月の申し込みから2ヶ月間継続利用していること

※お客さままたは加盟店の都合により、決済が取り消し（返金）となった場合はポイント付与対象外となります

＜キャンペーン参加方法＞

1. メルカリアプリを開いて「マイページ＞キャンペーン＞おすすめキャンペーン」より該当のキャンペーンを確認

2. 該当のキャンペーンをタップし、特設キャンペーンサイトへ遷移

3. 特設キャンペーンサイト経由で「DAZN」を契約のうえ、「メルペイ」のネット決済（メルペイ残高・メルカリポイント・メルペイのクレジット）または「メルカード」「メルカード ゴールド」で決済

＜ポイント還元について＞

・特典付与条件を満たしている場合、税抜き価格の15%分のメルカリポイント還元のポイントは決済月の翌々月末にポイントを付与いたします。

・500ポイントのメルカリポイント還元分は2026年8月末頃にポイントを付与いたします。

・ポイントは「おさいふ＞ポイント＞履歴と有効期限」よりご確認いただけます。

・ポイント履歴へは「DAZNキャンペーン」と表記されます。

※ポイント付与の際には、メルカリアプリ内の「お知らせ」でご連絡します

※ポイント付与はお客さまのご利用状況やシステム上の都合等により遅延する場合があります

※ポイント付与後に取引がキャンセルされた場合には、その分の付与ポイントを返還いただく場合がございます

※付与されるポイントは無償ポイントです。本キャンペーンにて付与されたポイントの有効期限は付与された日を含めて60日間です

※メルペイ・メルカードのクレジット利用分に関しては、決済した時点（オーソリ時）ではご利用は確定しません。加盟店から「売上確定データ」が当社に届いた時点（通常1～数日程度）で付与判定を実施します

＜特設キャンペーンサイト＞

https://campaign.jp.mercari.com/pages/dazn_merpay-3056/index.html

「メルペイ」「メルカード」は、お客さまの趣味や好きなことをおトクに楽しむことをサポートするサービスを目指しています。株式会社メルペイは、今後も「メルペイ」導入加盟店の拡大を積極的に行うことにより、お客さまが趣味や好きなことをよりおトクに、そして心から楽しめるようサポートしてまいります。

■「DAZN」について

「DAZN（ダゾーン）」は、スポーツファンが好きなスポーツを、いつでもどこでも「DAZN Everywhere」でお楽しみいただけるスポーツ・チャンネルです。ライブ配信はもちろん、見逃し配信やハイライト、オリジナルコンテンツを、テレビ、スマートフォン、PC、タブレット端末、ゲーム機などからご覧いただけます。イギリスに本社を置く世界的スポーツメディアDAZNグループが提供する「DAZN」は、日本、台湾、ドイツ、オーストリア、スイス、ベルギー、イタリア、スペイン、ポルトガル、フランス、カナダ、アメリカで独自展開をしており、225以上の国と地域で利用できるグローバルプラットフォームも展開しています。

日本では明治安田Ｊリーグやプロ野球*、B.LEAGUE、ジャパンラグビー リーグワンと国内の４大スポーツの最高峰の戦いをお楽しみいただけます。サッカーコンテンツは、ＳＯＭＰＯ WEリーグ、日本代表が躍動するAFCアジア最終予選などのAFC公式14大会、ラ・リーガ、ブンデスリーガ、リーグ・アン、セリエAなど、男女を問わず国内、アジア、欧州で行われる多数の試合を放映しています。そして、2026年6月から7月には「FIFAワールドカップ2026」の全104試合をライブ配信する国内唯一のサービスとなり、日本代表戦は無料ライブ配信をいたします。さらにモータースポーツ、NFL、ボクシング、総合格闘技、アクションスポーツからオリジナルのドキュメンタリーや情報番組まで、日本最大のライブスポーツ配信プラットフォームとして（※自社調べ：配信試合数、時間において）世界最高峰のあらゆるスポーツの興奮をお届けしています。

*: 広島東洋カープ主催試合及びその他一部試合を除く。