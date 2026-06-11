AI時代に逆行する“超アナログ”な採用イベント。装飾・スーツNGの「しゃべる就活フェスタ」が大盛況で閉幕。「人柄」と「熱量」に全振りした空間で44社と464名が本気のマッチング

株式会社shabellしゃべる就活フェスタのキービジュアルに込めた想い：「キャリアの8割は偶然の出会いや予期せぬ出来事によって決まる」（スタンフォード大学 ジョン・D・クランボルツ教授）と言われるように、未来の可能性を広げるためにはまず出会うこと、そして出会いながら考えることにあります。イメージやネット上の情報だけではなく、対話を通じて自身の感性と活躍できる余地で選択して欲しいという、若者へのメッセージが込められています。

■ 開催の背景：最後は「人」対「人」。AIによる均質化の限界を超える「新しい新卒採用のカタチ」

AIによるエントリーシートの自動生成や面接対策が普及し、就職活動の「効率化・均質化」が進む昨今。誰もが隙のない自己PRを作れるようになっただけでなく、テクノロジーの進化によって、これまで評価基準とされてきた知識やスキルの差すらも平準化されつつあります。誰もが一定水準以上のロジックやスキルを提示できるAI時代においては、従来の書類選考やスペック重視の採用手法では、人材の本当の優秀さや自社に合うかどうかを差別化し、見極めることが極めて困難になっています。

これからの未来、AIを使いこなして効率化を図る力自体は必須不可欠です。だからこそ採用において重視すべき点は「人間にしかできない要素」です。データやスペックでは差別化できなくなった時代だからこそ、数値化できないその人自身の熱量や泥臭さ、人柄といった“真の差別化要素”を、出会いの初期段階から生身の対話によって見極め合う。shabellは、もはや本来の姿を見極めることが難しくなりつつある「書類で集めて絞る」というフローを飛び越え、最初から生身の対話で「一緒に働く仲間」としての人間性を確かめ合える、新時代の採用の場として本イベントを企画いたしました。

■ イベントの3つの特徴：本質的な「活躍人材」を見極める仕掛け

■数字で見る「しゃべる就活フェスタ」当日の実績

- 装飾・リクルートスーツ完全NG（先入観のない等身大の出会い）： 学生には就活用の鎧を脱いだ「等身大の自分」で参加してもらい、企業側もあえて装飾をなくすことで、先入観を持たず人事との対話を通じて「偶然企業と出会う価値」を提供。知名度などの限られた情報でしか企業を選べなかった学生に対し、対話から「思いがけない新たな選択肢」を発見できる本質的な出会いを創出しました。- 「人間力」での直接一本釣り（最短距離での選考アプローチ）： 企業はブースで待つのではなく、自ら会場内を動き回って学生に声をかけます。初期段階から互いの人間性を深掘りする対話を行うことで、従来の「集めて絞る」フローをショートカット。自社で活躍できそうな人材をいち早く見抜き、その場で特別オファーが飛び交うなど、内定に近い距離での高精度なマッチングが実現しました。- 目玉企画「就活生の主張」（「自社で活躍できるか」の適合マッチング）： マイク1本でステージに立ち、出展企業が審査員として見守る前で「自分がどんな人間か」を伝える3分間のプレゼン企画です。定番のガクチカ（経歴や経験）で採点するのではなく、「これまで何を大切にしてきて、これからどう歩んでいきたいか」という根底にあるスタンスや、まだ上手く言葉になりきらない等身大の空気感から、企業側が「自社のカルチャーに合うか」「自社で活躍できそうな人材か」を真剣に見極めます。すごい経験ではなく「一緒に働くイメージが湧くか」という本質的な相性がストレートに響き合い、多くの企業からオファーが集中するという嘘のないマッチングが生まれました。

総来場学生数： 464名

（男性：319名 / 女性：144名 /未回答：1名）

総出展企業数： 44社 ※PRブース除く

平均滞在時間： 3時間34分

1人あたりの平均対話社数： 5.3社

■ 参加者アンケート結果：学生満足度97.8％、企業満足度85％！双方が「出会い方の変化」を実感

当日実施したアンケートでは、学生・企業ともに圧倒的な高評価を獲得。従来のナビサイトや合同説明会では起こり得なかった「新しい出会い」が、双方のデータから実証されました。

学生アンケート（満足度：97.8%が「有意義だった」と回答）

有意義だと感じた理由（複数回答）

1位：自分の考えや価値観を言葉にする良い機会になった（258票）

2位：知らない会社、見てこなかった業種・職種を知ることができた（200票）

企業アンケート（満足度：85.0%の企業が「満足」と回答）

- 参加学生のリアルな声「ふらっと色々な企業の話を聞きに行けるので、従来のイベントよりも圧倒的に話しやすかった」「選考対策用の作られた自分ではなく、リアルな本音をぶっちゃけで語り合える最高の機会だった。ぜひもう一度開催してほしい」- 満足だと感じた理由・手応え（抜粋）

「業界をまだ絞りきっていない、可能性を秘めた学生たちと多く出会うことができた」

「最初から先入観を持たず『まずは話を聞いてみよう、対話してみよう』という前のめりなスタンスの学生が非常に多かった」

「普段の採用活動ではなかなか出会えない層や、自然と興味を持ってくれる属性とは異なる学生たちの『選択肢』に、自社を滑り込ませることができた」

「自分たちの会話の仕方やアプローチひとつで、学生から引き出せる反応がガラリと変わる。採用活動としての難しさはあったが、それ以上に『目の前の人間と本気で向き合う』という大きなやりがいを感じられた」

■イベント実施概要

しゃべる就活フェスタ＠東京

2026年6月6日（土）11:15～17:00

株式会社shabell

【出展企業一覧（順不同・敬称略）】

株式会社マルハン北日本カンパニー／株式会社あおぞら銀行／株式会社ロピア／株式会社First Canvas武蔵コーポレーション株式会社／帝国不動産株式会社／アパホテル株式会社／株式会社ベガスベガス／株式会社新潟三越伊勢丹／株式会社SANN／株式会社仙台三越／銀座アスター食品株式会社／株式会社ヘイフィールド／全農チキンフーズ株式会社／レバレジーズ株式会社／株式会社ネオキャリア／株式会社Enjin／株式会社FEEL CONNECTION／株式会社三越伊勢丹プロパティ・デザイン／株式会社インヴァランス／株式会社ジョイパック／株式会社三越伊勢丹ホールディングス／株式会社MAYA STAFFING／社会福祉法人佑啓会／野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社／株式会社いえらぶGROUP／株式会社アドバンスト・メディア／マルヰガス東京株式会社／株式会社Lightblue／株式会社ゼンショーグローバルレストランホールディングス／株式会社ユナイテッドウィル／株式会社CONSCIENCE／株式会社不動産SHOPナカジツ／ヤマトシステム開発株式会社／株式会社IDOM／株式会社バイク王＆カンパニー／株式会社パートナープロップ／株式会社リード・イノベーション／株式会社ワンスター／Fabeee株式会社／株式会社インタースペース／AutoAIze株式会社／株式会社一戸ホーム／ホームテック株式会社／株式会社クリグミ／株式会社ウィルグループ／株式会社BOX

■今後の展望

株式会社shabellは、採用の根幹は「人と人との熱量のぶつかり合い」にあると考えています。今後も従来の非効率な採用フローにとらわれず、企業と学生の双方が「入社後の活躍」を見据えて本質的に幸せになれる、新しい採用の場を創り続けてまいります。

＜今後の開催予定＞

・2026年8月25日（火）しゃべる就活フェスタ大阪

・2026年9月8日（火）しゃべる就活フェスタ東京

・2026年12月5日（土）しゃべる就活フェスタ東京

・2027年2月27日（土）しゃべる就活フェスタ大阪

※その他、東京、大阪、福岡、名古屋でしゃべる就活を開催中！

詳細を見る :https://shabell.co.jp/event