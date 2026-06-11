ライフサイエンス分野の研究情報を発信する学術サイト「LIFE SCIENCES Research Lab」にてAOHに関する学術情報を掲載

三菱商事ライフサイエンス株式会社

三菱商事ライフサイエンス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：清水幸史）は、このたびアザオキソヒポキサンチン（ＡＯＨ）に関する研究成果を学術サイト 「LIFE SCIENCES Research Lab」 に掲載しました。

近年、健康・美容分野では成分への関心が高まる一方、科学的知見が十分整理されないまま情報が流通するケースも見られます。こうした状況を踏まえ、当社は独自の研究成果や科学的根拠に基づく学術情報を織り交ぜながら整理し、研究者や産業関係者などの専門家の皆様に活用いただける正確な情報を発信することを目的に本サイトを開設しております。

当社では、これまでにニコチンアミドモノヌクレオチド（ＮＭＮ）の情報を公開しており、本発表はそれに続く新たな情報公開となります。今回新たに公開したAOHは、芝生が環状に繁茂する現象（フェアリーリング）から同定された植物成長因子の一種です。特徴的な構造を有することから、香粧品領域の新たなエイジングケア成分として、様々な研究が進められております。

本サイトはあくまで研究情報の発信を目的としており、掲載情報は商品の効能効果を示すものではありません。

三菱商事ライフサイエンスは「ライフサイエンスの力で、おいしさ・健やかさ・美しさを探究し、世界の人々のウェルビーイングと持続可能な地球環境に貢献する」という理念のもと、食品・健康・美容分野における素材研究と開発を推進しています。今後「LIFE SCIENCES Research Lab」では、当社が注目する成分の学術情報を順次掲載していく予定です。

LIFE SCIENCES Research Lab

サイトURL ：https://mcls-research-lab.com