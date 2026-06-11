経験者に学ぶ“リアルな胃がん事情”！自覚症状なくても要注意「胃がん」早期発見のポイントや最新手術 6/14(日)『健康カプセル！ゲンキの時間』

株式会社CBCテレビ

2026年6月14日(日)あさ7:00放送 『健康カプセル！ゲンキの時間』

身近な健康問題とその改善法を、様々なテーマで紹介します。

メインMCは石丸幹二さん、サブMCは坂下千里子さんでお送りしています。

今回のテーマは『～自覚症状がなくても要注意～経験者に学ぶ！胃がんとの向き合い方』

「胃がん」は、現在日本人における部位別がん罹患者数3位。男性の方がなりやすく、50歳を超えると急激に増加する油断できないがんの1つです。しかし、胃がんは治療技術が進歩し、ステージ１だと5年生存率は90％超。早期発見ができれば決して怖いがんではないのだとか。そこで今回は、実際に胃がんを経験した人々からリアルな胃がん事情を調査。胃がんの早期発見のポイントや最新手術などを専門医に教えてもらいました。

●胃がんの原因は？

●胃がんのタイプ

●胃がんの自覚症状

●胃がんの切除手術と術後の生活

＜胃の役割＞

＜下部の胃を切除した後はどうなる？＞

＜術後の生活＞

●内視鏡で治療可能な胃がん

＜内視鏡治療適用の胃がん＞

＜胃酸の逆流を防ぐ「観音開き法再建」＞

＜術後の生活＞

＜ロボット手術について＞

●胃がん内視鏡検査の適切な頻度は？

＜胃がん検査（胃カメラ検査）＞

＜ピロリ菌の除菌（保険適用）＞

●逆流性食道炎がある人は要注意！近年急増「食道胃接合部がん」

＜「食道胃接合部がん」とは？＞

＜「食道胃接合部がん」の2大原因＞

●若年層も要注意！5年生存率20％以下「スキルス胃がん」

＜「スキルス胃がん」とは？＞

＜スキルス胃がんの特徴＞

＜スキルス胃がんの治療＞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=EFMN__gBLSE ]

【放送日】2026年6月14日(日)

【時間】あさ7:00

【出演】メインMC：石丸幹二

サブMC：坂下千里子

【テーマ】『～自覚症状がなくても要注意～経験者に学ぶ！胃がんとの向き合い方』

【番組HP】https://hicbc.com/tv/genki/?ref=pr

※番組ホームページでは放送後、放送内容のアーカイブ情報が更新されます。

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