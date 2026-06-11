通算100試合出場まであと何試合？新シーズンの登録選手を公開！【メットライフ生命女子Ｆリーグ2026-27】

一般社団法人日本フットサルトップリーグ

6月13日（木）、メットライフ生命女子Ｆリーグ2026-27 の全11チームの登録選手を公開しましたのでお知らせいたします。

詳しくは 女子Ｆリーグ公式サイトクラブ選手・スタッフ情報ページをご確認ください

＞＞https://w-fleague.jp/club_20260606/hokkaido/

■通算出場数ランキング

- 高尾 茜利（SWHレディース西宮）｜98試合- 池内 天紀（バルドラール浦安ラス・ボニータス）｜97試合- 山川 里佳子（アルコ神戸）｜95試合

※日本女子フットサルリーグ2016プレ大会とプレーオフを除く

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