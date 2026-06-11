東京スカイツリータウン(R)夏休みイベント2026 開催！

東京スカイツリータウン

東京スカイツリータウンでは、お子さまから大人までめいっぱい夏を満喫できる様々なイベント「東京スカイツリータウン(R) 夏休みイベント2026」を2026年7月10日(金)～8月31日(月)の期間開催します。

「東京スカイツリータウン(R) 夏休みイベント2026」イベントPICK UP！

◇東京スカイツリータウン(R) 夏BeerFesta 2026 ～タワーの下で遊べる芝生のBBQパーク～

毎年好評のビアガーデンが、6月12日(金)～8月30日(日)の期間限定で今年も登場！「タワーの下の芝生で遊べて涼めるビアガーデン＆BBQ」をテーマに、涼を感じながら、手ぶらBBQや世界のビールに合う多彩なフード、スイーツを楽しめます。お子さま向け遊具もあり、家族みんなで満喫できる夏のイベントです。

◇東京ソラマチ 恒例の夏休みイベント

地元墨田区による「墨田区民納涼民踊大会」が8月1日(土)～3日(月)の期間、開催されます。夏の風物詩である「東京ソラマチ夏まつり」も同日開催！にぎやかな音頭に合わせて踊りながら、屋台グルメや縁日の楽しさも満喫できる、夏の魅力がぎゅっと詰まったイベントです。

また、夏休みの自由研究にも役立つ「大昆虫展 in 東京スカイツリータウン(R) ～虫はともだち！日本のくらし～」も開催します。

◇東京スカイツリー(R)の夏イベント

人気キャラクター「ちいかわ」とのコラボレーションイベント「ちいかわ☆星ふるスカイツリー(R)とひみつの島」を開催します。

さらに、浴衣姿のソラカラちゃんも天望デッキ等に登場します！

東京スカイツリータウンは、押上駅・とうきょうスカイツリー駅直結で、暑さを気にせず快適に楽しめるスポットです。駅から館内へスムーズにアクセスでき、一日中心地よくお過ごしいただけます。さらに夏休み期間中は、東京スカイツリーの営業時間も延長し、朝から夜までたっぷり楽しめるのも魅力です。涼しい館内イベントに加え、屋外イベントも目白押し。この夏は東京スカイツリータウンで、思い出に残るひとときをお楽しみください。

1.毎年好評のビアガーデンが今年も登場！

(C)TOKYO-SKYTREETOWN

東京スカイツリータウン(R) 夏BeerFesta 2026 ～タワーの下で遊べる芝生のBBQパーク～

東京スカイツリータウン 4階 スカイアリーナにて、毎年好評のビアガーデンが今年も登場！「タワーの下の芝生で遊べて涼めるビアガーデン＆BBQ」をテーマに、酷暑でも随所にあるミストなどで涼むことができる空間です。

飲み放題食べ放題付き手ぶらBBQや日本や世界の代表的なビールに合うフードメニューを楽しむことができ、全5ブースでビールに合わせた世界各地の料理や夏に嬉しいかき氷やひんやりスイーツをご提供します。

お子さま向けの遊具も設置しており、ファミリーはもちろん、どなたでもお楽しみいただけるビアガーデンを心ゆくまでご堪能ください。

期 間 2026年6月12日(金)～8月30日(日)

時 間 平 日 11:00～22:00

土日祝 10:30～22:00

※ラストオーダー 料理/21:00(金・土は21:30)、ドリンク/21:30

※コース受付（全日程） 11:00～16:00/17:00～22:00

場 所 東京スカイツリータウン4階 スカイアリーナ

※隅田川花火大会が開催される7月25日(土)は専用プランにて営業します。

2.夏の風物詩 納涼民踊大会・東京ソラマチ夏まつり

△キービジュアル△コースメニュー(イメージ)△過去の様子(昼) (C)TOKYO-SKYTREETOWN△過去の様子(夜) (C)TOKYO-SKYTREETOWN(1) 墨田区民納涼民踊大会

ソラマチひろばでは、地元墨田区による「墨田区民納涼民踊大会」が開催されます。東京スカイツリーの足元にやぐらが建ち、どなたでも気軽に盆踊りを楽しむことができます。笑顔あふれる夏の夜を一緒に過ごしましょう！

期 間 2026年8月1日(土)～3日(月)

時 間 18:00～20:00

場 所 東京スカイツリータウン1階 ソラマチひろば

料 金 無料

主 催 墨田区

主 管 墨田区民踊連盟

協 力 東京スカイツリータウン

△昨年の様子 (C)TOKYO-SKYTREETOWN(2) 東京ソラマチ 夏まつり

夏の風物詩、「東京ソラマチ夏まつり」は、墨田区民納涼民踊大会と同日開催します。ソラマチひろばでは、東京ソラマチの人気店舗が屋台にて特別出店。夏まつりにぴったりなメニューやドリンクを販売します。また、館内では1階ソラマチ商店街でも開催します。

地域の方々に愛される東京ソラマチの夏まつりをお楽しみください。

期 間 2026年8月1日(土)～3日(月)

時 間 12:00～21:00

※ソラマチひろばの屋台は、出店店舗ごとに営業時間が異なります。

場 所 東京スカイツリータウン1階 ソラマチひろば、1階ソラマチ商店街

3.集まれ子どもたち！東京ソラマチで夏の思い出を作ろう！

△昨年の様子 (C)TOKYO-SKYTREETOWN△昨年の様子 (C)TOKYO-SKYTREETOWN(1) ソラマチこども縁日

スーパーボールすくいやヨーヨー釣り、輪投げなど遊べる出店が並び、どこか懐かしい昔ながらの下町らしい夏まつりの雰囲気をお楽しみいただけます。

期 間 2026年7月25日(土)～8月11日(火・祝)

時 間 平日11:00～17:00/休日11:00～18:00

※7月25日(土)は11:00～21:00

※8月1日(土)～8月3日(月)は12:00～21:00

場 所 東京スカイツリータウン 2階 南面テラス

料 金 1回500円

※日によって、一部お店の内容や場所、時間が変更となる場合があります。

△ソラマチこども縁日(過去の様子) (C)TOKYO-SKYTREETOWN△ソラマチこども縁日(過去の様子) (C)TOKYO-SKYTREETOWN△ソラマチこども縁日(過去の様子) (C)TOKYO-SKYTREETOWN△ソラマチこども縁日(過去の様子) (C)TOKYO-SKYTREETOWN(3) 大昆虫展 in 東京スカイツリータウン(R) ～虫はともだち！日本のくらし～

生きたカブトムシやクワガタムシに直接触れ合える「ふれあいの森」のほか、ヘラクレスオオカブトを中心に世界の珍しい昆虫の生体展示はもちろん、日本の近代産業を支えた「カイコ」や巨大なアリ「パラポネラ」、世界の珍しい「ゴキブリ」なども紹介。また、標本教室や工作教室、ワークショップなど自由研究にも役立つ多彩なイベントも随時開催します。

期 間 2026年7月11日(土)～8月30日(日)

時 間 10:00～18:00

※8月7日～15日は20:00まで/最終日は17:00閉場

場 所 東京ソラマチ5階 スペース634

料 金

4.東京スカイツリーの夏イベント

東京スカイツリーでは、夏休み期間中、より多くのお客さまにお楽しみいただけるよう展望台の営業時間を拡大して営業します。

期 間 ＜9:00～22:30＞

7月18日(土)～20日(月・祝)、25日(土)、26日(日)、

8月1日(土)、2日(日)、8日(土)、9日(日)、10日(月)、16日(日)、22日(土)

＜9:00～22:00(平日)＞

7月21日(火)～24日(金)、27日(月)～31日(金)、

8月3日(月)～7日(金)、17日(月)～21日(金)

＜8:00～22:30＞

8月11日(火・祝)～15日(土)

※7月25日(土)は隅田川花火大会開催に伴う特別営業のため、通常営業は2部制(9:00～17:00、20:30～22:30となります。

※多客が予想されるため、ご入場にはWEBサイト（https://www.tokyo-skytree.jp/ticket/）での事前購入を推奨します。

(1) 涼空の絶景 in TOKYO SKYTREE

空の上で出会う、涼やかな日本の夏風景。金魚や提灯、風鈴など、夏を感じるモチーフが展望台を華やかに彩ります。

爽やかな限定ドリンクとともに、風情豊かな“和”のひとときをお楽しみください。

詳細は決まり次第、別途お知らせします。

期 間 2026年7月14日(火)～9月9日(水)

場 所 東京スカイツリー天望デッキ

(C)TOKYO-SKYTREE(2) ソラカラちゃんの期間限定グリーティング

東京スカイツリー公式キャラクターのソラカラちゃんが、夏らしいひまわり柄の浴衣姿で登場し、お客さまをお出迎えします。

期 間 2026年7月14日(火)～8月31日(月)

時 間 10:30/12:00/13:30/15:00/16:30/18:00

場 所 東京スカイツリー天望デッキ フロア350

4階 入口フロア(18:00のみ)

※7月25日(土)は隅田川花火大会開催による特別営業のため18:00の回はございません。

※詳細は東京スカイツリー公式HP（https://www.tokyo-skytree.jp/）をご覧ください。

△浴衣姿のソラカラちゃん (C)TOKYO-SKYTREE(3)“ちいかわ”とのコラボレーションイベント「ちいかわ☆星ふるスカイツリー(R)とひみつの島」

人気キャラクター「ちいかわ」と、３年ぶり２度目のコラボレーションイベント「ちいかわ☆星ふるスカイツリー(R)とひみつの島」を開催します。

「ちいかわ」の世界観あふれる展示装飾や大好きなキャラクターととっておきの1枚が撮れるフォトスポット、イベント限定グッズやカフェメニューの販売や、窓ガラスを巨大スクリーンに仕立てた「SKYTREE ROUND THEATER(R)」での特別映像の上映、各キャラクターをイメージした特別ライティングを点灯します。

期 間 2026年7月10日(金)～10月31日(土)

場 所 東京スカイツリー天望デッキ、天望回廊など

5.東京スカイツリータウン内 各施設の夏休みイベント

(C)nagano (C)ナガノ/ 2026「映画ちいかわ」制作委員会 (C)TOKYO-SKYTREE(1)コニカミノルタプラネタリウム天空 in 東京スカイツリータウン(R)

１.プラネタリウムで花火が撮れる！「花火ウェルカムドーム」

プラネタリウムでの作品上映前に、撮影OKな花火の映像を上映します。暑い日が続く季節でも、涼しく快適なプラネタリウムドームいっぱいに広がるファンタジックな花火を眺め、ここでしか体験できない夏の思い出を。

期 間 2026年7月17日(金)～8月31日(月)

上映時間 作品上映前の5～10分間

料 金 鑑賞無料

※プラネタリウム作品をご覧いただくための鑑賞料金が必要です。

２.新作「流れ星を探して feat. BUMP OF CHICKEN」

「流れ星」を主役に、季節ごとの星空や流星群の見つけ方、そして流れ星が生まれる宇宙の仕組みを紐解いていく作品です。ペルセウス座流星群をはじめとした流星群がドームいっぱいに広がるプラネタリウムの中、BUMP OF CHICKENの楽曲とともにその世界を体感できます。

期 間 2026年7月3日(金)～

※詳細は公式HP（https://planetarium.konicaminolta.jp/program/bumpofchicken/?hall=tenku(https://planetarium.konicaminolta.jp/program/bumpofchicken/?hall=tenku)）よりご確認ください。

３.ショップフェア情報「Summer Night Blue -星がきらめく、夏夜の青。-」

ギフトショップ「Gallery Planetaria」では、“星がきらめく、夏夜の青”をテーマに、青を基調としたアイテムを集めたフェアを開催します。

期 間 2026年7月17日(金)～9月3日(木)

場 所 コニカミノルタプラネタリウム天空内

ギフトショップ「Gallery Planetaria（ギャラリープラネタリア）」

【コニカミノルタプラネタリウム天空 営業のご案内】

場 所 東京スカイツリータウン 7階

時 間 平 日 10:30～22:00

土日祝 9:30～22:00

※各作品については上映スケジュールをご確認ください。

※上映時間は季節により変更する場合があります。

※土日祝日10時回をご鑑賞の場合、アクセスルート

（https://planetarium.konicaminolta.jp/tenku/access/(https://planetarium.konicaminolta.jp/tenku/access/)）を必ず確認ください。

(2)すみだ水族館

すみだ水族館では、今年も夏ならではのイベントを実施予定です！また、春に生まれたペンギンの赤ちゃんたちのプールデビューも予定しています。

詳細は、決まり次第公式HP（https://www.sumida-aquarium.com/index.html(https://www.sumida-aquarium.com/index.html)）にてお知らせします。

(3) 郵政博物館

１.「ちっちゃくてかわいい展」

郵政博物館の収蔵している資料の中には、郵便局の日常の業務を小さく再現したミニチュアがあります。ミニチュアの模型たちを下ろしながら、模型の作られた当時の郵便業務に思いを馳せてみませんか。

また、特定非営利活動法人郵趣振興協会の協力により、世界で発行された小さい切手コレクションも併せて展示します。

期 間 2026年5月16日(土)～7月20日(月・祝)

２.「-くまのぬいぐるみの郵便屋さん-ぽすくまと夏休み2026」

森の郵便局で働く、くまのぬいぐるみの郵便屋さん「ぽすくま」。ぽすくまと仲間たちが郵政博物館に登場します。ぽすくまの原画の展示や、ぽすくまに会えるグリーティングや手紙ワークショップ等を開催します。さらに、ぽすくまと一緒にラジオ体操をすることができるイベントも開催！

関連イベントの詳細は、公式ＨＰ（https://www.postalmuseum.jp/）をご確認ください。

期 間 2026年8月1日(土)～9月23日(水・祝)

【郵政博物館 営業のご案内】

場 所 東京スカイツリータウン 9階 郵政博物館

休 館 日 月曜日(月曜日が祝日の場合は翌火曜日)

時 間 10:00～17:30 ※最終入館17:00

料 金 大人300円 小・中・高校生150円

※未就学児、障がい者手帳をお持ちの方と介助の方は無料

【―般の方のお問い合わせ】

東京スカイツリーコールセンター TEL：0570‐55‐0634（10:00～18:00）

東京スカイツリーホームページ https://www.tokyo-skytree.jp/

東京ソラマチコールセンター TEL：0570‐55‐0102（10:00～18:00）

東京ソラマチホームページ https://www.tokyo-solamachi.jp/