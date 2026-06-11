【そごう千葉店】～風と光のアート～　鈴木英人の世界展

株式会社そごう・西武恋するマイアミ2 2022年 48.0×55.6cm 275,000円 EMグラフ

鮮やかでクリアな色彩とリアルな独特のタッチで、観る人を作品の世界に引き込みポジティブな気分にさせてくれるイラストレーター鈴木英人氏の原画・版画作品約100点を展示販売いたします。本展では1980年代に制作され、アトリエに保管されていた初公開のパントン原画８点が出品いたします。原画の制作工程における技法・材料や、有名アーティストのCDジャケットを飾った原画や、BAYFMのキャンペーンポスターをはじめ、各種のコラボグッズなど、これまでの貴重な作品の展示を通して「EIZINの世界」を満喫していただけます。

～風と光のアート～ 鈴木英人の世界展

■7月2日（木）～7日（火） 6階＝催事場 午前10時～午後8時 ※最終日は午後5時まで

鈴木英人氏来場 ■7月5日（日）午後3時～4時

会期中、原画・版画をお買いあげの方に、サインシートに直筆サインをお入れします。

- 本展初公開のパントン原画 8点「ガソホール」 1982年 32.0×47.1cm パントン原画 1,540,000円- 2026年の新作 3点「アメリカン ラプソディ」 2026年 37.5×52.7cm EMグラフ 242,000円「碧き祈り」 2026年 52.5×76.5cm EMグラフ 418,000円- 往年の作品から最新作まで約100点二人のためのプライベートビーチ 1992年 50.5×67.0cm パントン原画 4,510,000円ビッグアイランドの伝説 2005年 46.0×77.5cm EMグラフ 385,000円富士に誘う 2023年 61.5×49.0mm EMグラフ 330,000円

80年代のFM情報誌「FMSTATION」表紙画の復刻版

メイ アンド ダンカン ミュージック カンパニー 2025年 35.4×44.7cm EMグラフ 220,000円

- お買いあげプレゼント

会期中、原画または版画をお買いあげの先着30名さまに、額装ミニプリント「潮騒海岸通り」を差しあげます。

額装ミニプリント 潮騒湾岸通り- グッズコーナー

作品集やポストカード、クリアファイルなどを販売いたします。

鈴木英人 ALLTIMES 作品集 3,960円- 展示コーナー 撮影可 ※非売品 協力：BAYFM

鈴木英人作品とコラボレーションしたキャンペーングッズや、1980年代・90年代の書籍、雑誌、レコードジャケット、CDを展示いたします。

BAYFMのキャンペーンポスター・グッズ、フォトスポットもございます。

※写真は前回の展示の様子です。

※作品、グッズの掲載価格は税込価格です。

株式会社そごう・西武 そごう千葉店

https://www.sogo-seibu.jp/chiba

営業時間：地階～9階 午前10時～午後8時 10階＝レストラン街 午前11時～午後10時