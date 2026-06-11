初回開催の王者は「長崎県・アオリイカ」「鹿児島県・鳥刺し」、バイヤーと食べチョクヘビーユーザーが選ぶ「食べチョク クラフトギフトグランプリ2026」結果発表

株式会社ビビッドガーデン

株式会社ビビッドガーデン（東京都港区、代表取締役社長：秋元里奈）が運営する産直通販サイト「食べチョク」は、2026年6月9日（火）・10日（水）に「食べチョク クラフトギフトグランプリ2026」を開催しました。 全国29都道府県の生産者から86点が出品されました。本品評会は食べチョク初の「ギフト」に特化した品評会として、食べチョクの梱包審査スタッフと食味のプロ数名による予選審査後、バイヤーなどプロ審査員数名と食べチョクヘビーユーザー約10名による最終審査を実施しました。

特集ページ：https://www.tabechoku.com/feature_articles/craftgift-grandprix2026

本品評会は全国の生産者を対象に、こだわりと物語が詰まった「クラフトギフト」を発掘・発信する、食べチョク主催の品評会です。

「クラフトビール」という言葉が「個性と製法にこだわったビール」を表すように、「クラフトギフト」は生産者の想いと技術が詰まった、本物志向の贈り物を指す新しいカテゴリーです。フォーマルな贈答品でも、気軽に渡せるカジュアルギフトでもない、「誰が・どのように作ったのか」というストーリーごと贈ることのできる逸品が、食べチョクの考える「クラフトギフト」です。

「食べチョク クラフトギフトグランプリ2026」概要

実施日時： 2026年6月9日（火）・10日（水）

会場：東京都中央区

審査の流れ：6月9日（火）に食べチョクの梱包審査スタッフと食味のプロ数名による予選審査を実施し、上位約30～40品を選出。6月10日（水）に、選出された品を対象に、バイヤーなどプロ審査員数名と食べチョクヘビーユーザー約10名による最終審査を実施。

審査方法

初開催となる「クラフトギフトグランプリ2026」では、全国の生産者から86点のエントリーが集まりました。厳正な予選審査を経て上位37点が本戦へ進出し、最終審査を実施しました。

バイヤーや老舗おとりよせメディア編集長として活躍する有識者や、食べチョクで数十回以上お買い物をしている食べチョクヘビーユーザーが公正に審査を行いました。

・味：実際に食べたときのおいしさ

・梱包・外観：ギフトとして届いたときの見た目・開封したときの感動体験

・ストーリー：商品への想い・製造背景・こだわり（エントリーフォームの記載をもとに審査します）

結果一覧

受賞クラフトギフト紹介（一部抜粋）

＜総合部門＞[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25043/table/475_1_285b88288db5e8eb9a48d7c775043f95.jpg?v=202606110551 ]＜シーンで選ぶギフト部門＞[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25043/table/475_2_61f788d946a004adae1500c977a3be5d.jpg?v=202606110551 ]＜こだわりで選ぶギフト部門＞[表3: https://prtimes.jp/data/corp/25043/table/475_3_a6e1827cd460b3b155479a5b280d6a5b.jpg?v=202606110551 ]＜ストーリーで選ぶギフト部門＞[表4: https://prtimes.jp/data/corp/25043/table/475_4_9254da18bf56f35ba86456ade3120501.jpg?v=202606110551 ]＜審査員特別賞部門＞[表5: https://prtimes.jp/data/corp/25043/table/475_5_bcbe4ccdc7c443a05d7c2f2550393a2b.jpg?v=202606110551 ]＜総合部門＞

【最高金賞】

出品者：楓帆（長崎県）

商品名：九十九島産アオリイカの贅沢詰め合わせ

https://www.tabechoku.com/producers/28904

審査員のコメント

・噛みしめるほどに広がるアオリイカ本来の甘みと、完成度の高さに感動！

・冷凍品から加工品まで揃うバラエティ豊かな内容は、その価値に深く納得させられるクオリティ

・お子さまから大人のおつまみにまで、幅広い世代で楽しめる逸品

こだわりポイント

九十九島産のアオリイカを、ゆず・醤油・わさびの3種の味付けで仕上げました。アオリイカは身と耳を贅沢に使用し、原材料はすべて九州産の自然由来のものを厳選。

わたを使わないことで臭みがなく、“まるで新鮮なイカ刺し”のような味わいが完成しました。イカを知り尽くした漁師だからこそ生まれた美味しさです。

出品者：かしわ・鶏刺し専門店 大摩桜（鹿児島県）

商品名：大摩桜食べ比べ＆さつまいもセット

https://www.tabechoku.com/producers/21134

審査員のコメント

・素材の鮮度が一瞬で伝わる、これぞ鶏刺しというべき極上の味わい

・パッキングも丁寧で、「鶏刺しの美味しさを伝えたい」という想いであふれている

・贅沢でバラエティに富んだ内容で、大切な方への贈り物としても間違いのない満足感を約束してくれる

こだわりポイント

生食業界が厳しくなる中で私たちは「鶏刺し」を販売商品として取り扱っております。処理方法にこだわり「安心・安全」に最も近い製法で処理を行っております。

私たちの処理方法は「吊り下げ式外剥ぎ製法」という製法を用いています。一般的な「中抜き」では内臓が潰れてお肉に菌が付着してしまいますが、私たちの製法では表面を焼烙殺菌後、内臓より先にお肉を取り外し、一番最後に内臓を取り出します。

これによりお肉に菌が触れることが無いため、衛生管理最高基準の方法となります。また、毎月お肉の菌検査も実施しています。

【金賞】

出品者：弐七農園（長野県）

商品名：りんごジュース飲み比べギフトボックス

https://www.tabechoku.com/producers/27687

審査員のコメント

・多彩な品種を贅沢に味わい尽くす、ユニークな企画力が秀逸。弐七農園さんの就農のきっかけとなった。「りんごの品種による味の違いが面白さ」が伝わってくる

・「どれが好き？」と会話が弾む、思わず誰かに語りたくなる

・フルーツに関心の高い方に喜ばれる、驚きが詰まった逸品

こだわりポイント

当園では選果とブレンド、デザインにこだわっています。

【選果】経験上、痛みがあるりんごが入ると味が悪くなるので、出荷前に必ずすべての果実を手に取って確認しています。

【ブレンド】味わいを想像しながら品種、割合を決めています。他の生産者が破棄してしまう授粉用の品種や摘果実を多く使って独特な味わいを出せた商品もあります。酸味やさわやかさの出し方は特に、毎年毎年探求しています。

【デザイン】弐七農園の女将（妻）がデザインするアートワークが人気で、タイトルとともに楽しんで作っています。飲み比べチャートを同梱し、違いを楽しみながら飲んでいただけるようこだわっています。

出品者：日光水産（静岡県）

商品名：シーステーキ S1プレミアム

https://www.tabechoku.com/producers/23612

審査員のコメント

・「近年の“魚食離れ”や“調理の手間”という課題を解決したい」という日光水産さんの想いが伝わる、とても素敵な企画。

・カツオの“肉のような食感”をしっかりと捉えている。魚が苦手な方でも、ニンニクの効いたタレの味付けで、ご飯がすすみそう！

こだわりポイント

最もこだわったのは、原料の品質を最高まで高めることと、その品質を現代の消費者にとってより食べやすい形にすることの両立です。

原料には、船上活〆血抜き処理を施した最高等級の「S1グレード」のみを使用しています。赤身の美しさ、モチモチとした食感、血の風味の少なさが際立つ、非常に手間のかかる特別な原料です。

シーステーキでは冷凍カツオの急速解凍時の特性がむしろ「お肉らしい食感」につながり、レアステーキとしての魅力を高める要素となっています。特に厚みの設計にはこだわり、レアに仕上げた際に最も「お肉らしい食感」を感じられる厚みを追求。

冷凍庫から取り出してそのままフライパンで片面約2分30秒ずつ焼くだけで仕上がる、簡便性の高い商品が完成しました。

【銀賞】

出品者：たみこの海パック(FISHERMAN'S KITCHEN)（宮城県）

商品名：漁師が厳選した濃厚牡蠣の酒蒸し

https://www.tabechoku.com/producers/21734

審査員のコメント

・酒どころ宮城県ならではの、地酒とのコラボが面白い！

・蒸すと小さく縮みがちな牡蠣を、ふっくらジューシーに加工されていて、丁寧な手仕事の様子が伝わってきた

・シンプルだからこそごまかせない、本当の美味しさがわかる

こだわりポイント

南三陸で震災後に、養殖密度を3分の1へ減らす大きな決断をし、コクと甘みの強い牡蠣が育つ漁場に生まれ変わりました。

使用しているのは、自分たちで種から育てた牡蠣の中でも、実入り・旨みともに最も充実する春先の、状態の良い牡蠣だけです。

その中からさらに、手作業で一つひとつ剥き身の状態を確かめながら選別し、全体の中でも限られた割合しか取れない、選び抜いた牡蠣のみを使用しています。

加工は、地元の老舗水産加工会社様にご協力いただき、水揚げして殻を剥いたその日のうちに行っています。酒蒸しに使用するのは、地元宮城の地酒です。

牡蠣の繊細な甘みを損なわないよう、火入れの温度と時間を細かく調整し、最も美味しい瞬間で仕上げています。加えるのは酒のみで、余計な味付けは一切していません。

出品者：えんどう畜産（北海道）

商品名：絵本と物語が届く 愛され和牛セット

https://www.tabechoku.com/producers/29478

審査員のコメント

・品質、ギフト箱、パンフレット、バラエティーな品、すべてが行き届いている。ハイエンドな方に贈るギフトに最適

・「いただきますとは何を受け取る言葉なのか」を問い続けた延長線上で生まれたというこの商品

・お子さまへの食育にもおすすめできる

こだわりポイント

最もこだわったのは、単に品質の高い牛肉を届けるのではなく、その背景にある命の過程まで含めて受け取っていただけるギフトとして設計することです。

肉そのものについては、素材の状態を最優先に考え、部位ごとの特性が最も活きる形で提供することにこだわりました。その個体が持つ肉質や風味をそのまま感じていただけるよう、カットや仕立て方にも配慮しています。

食べる前後に命の背景へ自然と思いが向くよう、動画や絵本を通じた体験もあわせて設計しています。「愛され和牛」とは、いのちの現場で生じる凸凹ごと引き受け、価値として届ける取り組みです。

味、品質、物語、体験、すべてが一つの贈り物として届くよう設計しました。

【銅賞】

出品者：つむぎ果樹園（岐阜県）

商品名：つむぎのももがたり ６品種食べ比べセット

https://www.tabechoku.com/producers/3077268

こだわりポイント

当園の強みであり、桃を楽しむ面白さの一つである品種を楽しんでいただきたいと思っていました。

桃は、１品種の収穫期間が１週間と短いため、さまざまな品種を食べ比べることができません。しかし、アイスにすることで食べ比べも楽しめると思いました。

桃果肉を40%とたっぷり使用して香料、着色料を使用せず、桃本来の味や風味、色味の違いを味わってほしいと思って商品を開発しました。桃を品種で楽しむきっかけにしてほしい商品です。

出品者：二代目市川農園（山形県）

商品名：【 元祖双子ちゃんパック 】 佐藤錦 500g

https://www.tabechoku.com/producers/27026

こだわりポイント

「規格外＝価値が低い」というイメージを変えたいという想いから商品づくりを行いました。双子果は一般流通では規格外ですが、味や糖度は通常品と変わりません。

だからこそ欠点ではなく「個性」として、双子果ならではの「かわいさ」を伝えることに一番こだわりました。実が2つ並んだハート型やお尻のような形の見ためは、通常のさくらんぼにはない特別感があります。

また、ただ珍しいだけでなく「味もしっかり美味しい」という点も重要視しました。見ためのインパクトだけで終わらず、“美味しくて、楽しくて、記憶に残るさくらんぼ”になるよう、一粒一粒の品質を確認しながら選別しています。

特集ページ：https://www.tabechoku.com/feature_articles/craftgift-grandprix2026

メディア取材について

受賞生産者への取材アテンド、および審査当日の公式素材のご提供が可能です。ご希望の方は下記よりご連絡ください。

https://forms.gle/VubingRb83TM7EDEA

食べチョク主催品評会について

生産者のこだわりが正当に評価される世界を目指し、品目ごとに最適な形で開催しています。

本グランプリの特徴は、単なる表彰に留まらない点です。受賞者には、食べチョク内での販売促進支援、企業コラボレーションの優先的な紹介、受賞ラベルの提供など、事業成長に直結する実利的なサポートを継続的に実施しています。受賞後も生産者の発展を後押しすることに重点を置いています。



過去の掲載実績

2026年4月：食べチョク全国アスパラグランプリ2026

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000464.000025043.html

2026年2月：食べチョク全国みかん・柑橘グランプリ2026

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000449.000025043.html

2026年2月：食べチョクいちごグランプリ2026

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000438.000025043.html

2025年11月：食べチョクりんごグランプリ2025

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000342.000025043.html

2025年10月：食べチョクお米グランプリ2025

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000337.000025043.html

■「食べチョク」について

食べチョクは、こだわり生産者から直接食材や花きを購入できる産直通販サイトです。日本の産直通販サイトの中で認知度や利用率などの9つのNo.1（※1）を獲得しています。

野菜・果物をはじめ、米・肉・魚・飲料といった食材全般と、花き類を取り扱っており、消費者が生産者に食べた感想を伝えるなど直接やりとりできることが特徴です。

また、好みに合う生産者を選んでくれる野菜定期便「食べチョクコンシェルジュ」や冷凍食品サブスクリプションサービス「Vivid TABLE（ビビッドテーブル）」なども提供。さらに、企業の福利厚生や販促キャンペーンに活用できる法人向けサービス「食べチョク for Business」も展開しています。

2026年4月時点でユーザー数は135万人、登録生産者数は11,500軒を突破し、約5万点のこだわりの逸品が出品されています。

・URL：https://www.tabechoku.com/

・公式X(Twitter)：https://twitter.com/tabechoku

・公式Instagram：https://www.instagram.com/tabechoku/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MdbFpqtryaU ]

（※1）国内の産直通販サイトの中で「お客様認知度」「お客様利用率」「お客様利用意向」「Webアクセス数」「SNSフォロワー数」「生産者数」「生産者認知度」「生産者利用率」「生産者利用意向」の9つでNo.1を獲得。

プレスリリースURL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000344.000025043.html

（※2）産直通販サイト：生産者が消費者の自宅へ商品を直送することを特徴とする生産者特化型の通販サイト

■株式会社ビビッドガーデンについて

代表者：代表取締役社長 秋元里奈

本社所在地：東京都港区浜松町1丁目7番3号 第一ビル4F

設立日：2016年11月29日

事業内容：全国の生産者から食材や花などを直接購入できる産直通販サイト「食べチョク」、生産者の顔が見える冷凍食品ブランド「Vivid TABLE」の開発・運営、官公庁や自治体の支援

会社HP：https://vivid-garden.co.jp/

公式X(Twitter)：https://x.com/vivid_garden_jp