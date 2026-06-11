【JAF栃木】特別な装備必要なし！マイカーで気軽に参加できるモータースポーツ「2026アクティブアタックオートテスト」の開催に協力

一般社団法人 日本自動車連盟

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）栃木支部（支部長・守川真介）は、6月21日（日）に「モビリティリゾートもてぎ」（栃木県茂木町）にて開催される、初心者向けモータースポーツ競技イベント「2026アクティブアタックオートテスト」に協力します。

お申し込みはこちら :https://tochiibagym.web.fc2.com/

JAFは、全国各地でのオートテスト開催に協力し、モータースポーツの振興に努めています。参加者は、オートテストに出場することで「国内Bライセンス」を取得でき、会場内ではライセンス申請についてご案内します。JAF栃木支部は、イベント開催に協力することで参加者のステップアップとモータースポーツのさらなる発展を目指しています。

【Bライセンスとは】

国内競技運転者許可証B（通称：国内Bライセンス）を取得すると、JAF公認競技のラリーやスピード競技（ジムカーナ競技、ダートトライアル競技、サーキットトライアル競技、ヒルクライム競技、ドラッグレース、ラリークロス、オートクロス、ドリフト競技など）に参加・出場できます。

オートテストは、イギリス発祥の伝統的なスポーツで「運転の正確さ」を競う新しいスポーツです。クルマの性能だけでなく、操作の正確さや丁寧さがポイントです。パイロンに接触したり、コースを間違えたりするとペナルティが加算されます。

参加にはJAFのモータースポーツライセンスやヘルメット・グローブなどの特別な装備は必要なく、会場まで乗ってきたマイカーで参加できます。

オートテストの様子正確さを競います

【日時】2026年6月21日（日）7時から

【場所】モビリティリゾートもてぎ・マルチコース（栃木県茂木町桧山120-1）

【定員】全クラス合計50台（最少催行10台）

【費用】JAF会員：4,500円 一般：5,500円

【締切】6月13日（土）または申し込みが規定台数に達した時点

【主催】JAF加盟クラブ アクティブモータースポーツ（ACTIVE）（代表・清島 康伸）

【申込】郵送・メールのいずれかの方法でアクティブモータースポーツクラブ事務局宛に申し込み

＜申し込み先などの詳細はこちら＞

JAFモータースポーツサイト 2026アクティブアタックオートテスト（栃木県茂木町：6月21日開催）

詳細はこちら :https://motorsports.jaf.or.jp/enjoy/autotest/schedule/2026/06/kanto/tochigi/Autotest-in-mobility-resort-motegi-2026?utm_campaign=09prtimes&utm_source=2026-007&utm_medium=referral