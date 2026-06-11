猛暑対策と働きやすさを両立　女性社員発案オリジナルポロシャツを全社員に導入

株式会社松伸

1974 年の創業以来、鉄筋工事のソリューションを提供してきた株式会社松伸（埼玉県八潮市：代表取締役社⾧ ⾧田哲也）は、2026年夏を前に建設現場の枠を超えた熱中症対策の一環として、女性社員発案のオリジナルデザインのポロシャツを全社員に支給しました。

現場作業において、怪我の防止の為に⾧袖の着用は必須となります。そのためこれまでは2年に1回ファン付き作業着の支給を行っています。しかし、現場作業が完了して帰宅するまでの間は⾧袖のまま。⾧袖のままでは猛暑の影響により熱中症リスクが高まってしまいます。そこで、現場までの通勤時におけるウェアとして通気性と機能性に優れたウェアを導入し、安全確保と働きやすい環境づくりを推進します。

また、環境保全の一環として事務方にクールビズとして着用をしてもらうことも目的としています。

■導入の背景：建設現場ごとの環境差が壁に。画一的対策では防ぎきれない熱中症リスク

左：男性バージョン 右：女性バージョン

近年、職場における熱中症による死傷災害は増加傾向にあり、特に屋外作業を伴う建設業では深刻な課題となっています。また、業種別の死傷者割合においても、建設業は高い比率を占めており、現場環境に即した実効性のある対策が求められています。

しかし、現場ごとに気温や作業内容が異なるため、画一的な対策では十分な効果を発揮しにくく、実運用には課題が残されています。

こうした中、当社では実態に即した対策としてポロシャツの導入を決定しました。女性は制服の着用を見直し、ポロシャツ一枚での勤勤務を可能にしました。

■松伸オリジナルポロシャツの特徴

出典元：厚生労働省2024 年（令和６年） 職場における熱中症による死傷災害の発生状況（確定値）(https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001496511.pdf)（１）通気性・吸汗速乾性に優れ、年齢や性別を問わず着用しやすいポロシャツを採用

地球温暖化が進む中、直射日光にさらされる外において、体温上昇を抑えることは安全確保の重要な要素です。そこで当社では、現場職員および男性職員には、導電性繊維を使用し、紫外線カット機能を備えた素材を採用することで、快適性向上と熱中症リスクの軽減を図ります。また、女性事務職員には吸汗速乾性に優れた素材を採用し、袖口にラインをあしらうなど、機能性に加えてデザイン性にも配慮しました。汗をかいてもすぐに乾く素材により不快感を軽減し、作業中の集中力維持にもつながります。さらに、年齢や性別を問わず着用しやすいデザインとすることで、全社員が無理なく取り入れられる点も特徴です。作業現場のみならず日常業務から現場到着まで幅広く活用できる実用性の高い一着として、選定いたしました。

（２）入社1 年目の女性社員によるオリジナルデザインポロシャツデザイン

今回のポロシャツには、入社1年目の女性社員が手がけたオリジナルデザインを採用しています。単なる作業着としてではなく、社員自身が関わることで愛着を持てる一着とすることを目指しました。現場とバックオフィスの垣根を越えた参加型の取り組みとすることで、社内の一体感醸成にも寄与しています。機能性に加え、社員の視点を反映したデザイン性も本施策の特⾧の一つです。全社員で統一したデザインを採用することで、社内の一体感醸成にもつなげています。

■安全と働きやすさの両立を目指し、積極的な働き方改革に取り組む松伸

松伸では、気候変動による暑熱環境の変化を見据え、服装面にとどまらず、設備や運用の両面から安全対策の強化を進めてまいります。社員一人ひとりが安心して働ける環境づくりを通じて、持続可能な設業の実現に貢献していきます。

また、当社ではポロシャツの支給に加え、水分・塩分補給の徹底やファン付き作業着の活用、こまめな休憩の確保など、複合的な熱中症対策を実施しています。現場の状況に応じて柔軟に対応することで、実効性のある安全対策の運用に努めています。

O.R.Sタブレット配布したタブレットを水に溶かし、栄養補給を行います

【会社概要】

株式会社松伸は、「建設業界の常識を変える」を掲げ、鉄筋工事一式請負を中心に、材料発注・加工・施工・運搬までを一貫管理して手がける総合鉄筋ソリューション企業です。

優秀な技術者と最新設備による確かな施工品質に加え、安全管理・現場美化・近隣住民との良好な関係づくりまで含めた"現場力"を強いとしています。日給制が主流の建設業界でいち早く月給制と福利厚生制度を導入。

働く人の未来を見据えた経営により、離職率４％という圧倒的な定着率を実現。現場を知る長田社長と、人の心を動かす松本会長のもと、松伸は"誇りを持って働ける建設業界"の実現に挑み続けています。

社名 株式会社松伸

住所 埼玉県八潮市大瀬236-1

代表取締役会⾧ 松本美幸

代表取締役社⾧ ⾧田哲也

資本金 10,000,000 円

URL https://www.matsushin.co.jp/

創立 1974 年4 月

業種 鉄筋工事業、とび・土工工事業（国土交通大臣許可（般-7）第27847 号）