【沖縄 カヌチャリゾート】サマーキャンペーン『カヌチャの“お宝”を見つけ出せ！真夏のトレジャーハンティング』を7月1日(水)より展開！

株式会社カヌチャベイリゾート

約80万坪の広大な敷地が広がる滞在型リゾート施設であるカヌチャリゾート(沖縄県名護市、代表取締役社長：白石武博)は、7月1日(水)から10月31日(土)まで、サマーキャンペーン「カヌチャの“お宝”を見つけ出せ！真夏のトレジャーハンティング」を展開します。

公式サイト：カヌチャの“お宝”を見つけ出せ！真夏のトレジャーハンティング(https://www.kanucha.jp/charm/kanucharian-summer/treasure-hunting#event)

「カヌチャの“お宝”を見つけ出せ！真夏のトレジャーハンティング」は、ゲストの皆様が広大な敷地を周遊しながら、さまざまなイベントや沖縄の豊かな自然・文化に触れる多彩なアクティビティ体験を通して、夏のカヌチャリゾートの魅力を宝探しのように発見して楽しんでいただくキャンペーンです。

期間中は、沖縄のローカルヒーロー「琉神マブヤー」とコラボレーションし、広大なリゾートを舞台にした宝探しゲーム「琉神マブヤー なぞときアドベンチャー」をはじめ、マブヤーと写真が撮れるフォトブースなど、ご宿泊されるお子さまやファミリーで楽しめるイベントを企画しております。

(C)MABUYER PROJECT ※画像はイメージです。

また、ナイトイベントとして、毎年ご好評をいただいている花火打ち揚げや小さなリゾート縁日、真夏のエイサーナイトを開催し、沖縄のリゾートステイを華やかに盛り上げます。

カヌチャリゾートは、滞在型リゾートとして、日常では味わえない自然や沖縄文化との触れ合いを通じて、大切な思い出づくりをお手伝いします。

※写真は過去の開催時のものです。

【キャンペーン開催概要】

キャンペーン期間：2026年7月1日(水)～10月31日(土)

【イベント開催日程】

◆琉神マブヤー コラボレーションイベント

・琉神マブヤー ナゾトキアドベンチャー：7月1日(水)～10月31日(土)

・琉神マブヤー フォトブース：7月1日(水)～10月31日(土)

◆ナイトイベント

・花火打ち揚げ：7月25日(土)、8月8日(土)、8月22日(土)

・小さなリゾート縁日：8月7日(金)～8月15日(土)

・真夏のエイサーナイト：8月11日(火)、9月22日(火)、9月26日(土)

※記載の内容は、天候等その他の理由により予告なく変更となる場合があります。

■カヌチャリゾート概要

沖縄本島北部・名護市の東海岸に位置し、豊かなやんばるの大自然に抱かれながらアオサンゴなどのサンゴ礁域として知られる大浦湾に面した楽園リゾート。

約80万坪（東京ドーム60個分）という広大な土地に、全室約50平米以上のウッドテイストに満ちた客室を抱えた8スタイルの宿泊棟、バラエティに富んだレストランに加え、本格的なゴルフコース、ビーチ、50種類以上のアクティビティと、もう一つの「街」のような感覚で沖縄ステイをお楽しみいただけます。

冬季は沖縄最大級のイルミネーションイベントを開催。

旅行客だけでなく、沖縄在住の方々にも多くお越しいただいています。

所在地 ：〒905-2263 沖縄県名護市字安部156番地2（那覇空港から車で約1時間半）

TEL ：0980-55-8880

公式サイト ：https://www.kanucha.jp/