海辺のリゾートを想わせる夏のアフタヌーンティーセット「トロピカルアフタヌーンティーセット」が登場！

株式会社神戸ポートピアホテル2名さま分・オプションドリンク付 ※写真はイメージ

株式会社神戸ポートピアホテル (神戸市中央区、総支配人 伊藤 剛) のティーラウンジ「ベルクール」にて、2026年6月29日（月）～8月30日（日）までの夏季期間、「トロピカルアフタヌーンティーセット～マンゴー＆パッションフルーツ～」を販売します。

四季折々の魅力を旬の味覚とともにお届けしているベルクールのアフタヌーンティーセット。今夏は、マンゴーとパッションフルーツを主役にしたスイーツと、アヒポキのマリネやエスニックソースで味付けしたチキンなど、南国の風を感じるセイボリーを取り揃えた「トロピカルアフタヌーンティーセット」が登場します。透き通る海をイメージしたブルーと、燦々と輝く真夏の太陽のようなイエローが海辺のリゾートを想わせるスイーツ。真夏のティータイムを爽やかに演出します。

海辺のリゾートを想わせるスイーツ

ライチとブルーキュラソーを合わせ、透き通る海のような涼やかなジュレに仕立てたチャイナブルー風のブランマンジェをはじめ、マンゴークリームとサクサクのパイを重ねたミルフィーユ、甘酸っぱいパイナップルの風味が広がるパイナップルケーキなど、南国フルーツを使用したスイーツを4種類ご用意。さらに、マンゴーとパッションフルーツを重ねたグラスパフェやみずみずしいフレッシュのマンゴーも揃え、口いっぱいに広がるトロピカルフルーツの豊かな味わいを堪能いただけます。

アヒポキやスパイス香るチキンなど4種類のセイボリー

マグロとアボカドを合わせたアヒポキのマリネや、エスニックソースで味付けしたチキンなど、リゾート地の食文化をイメージしたセイボリーをラインナップ。トロピカルフルーツを使用したスイーツとともに、夏のリゾートを旅するようなひとときをお愉しみください。

［商品名］

トロピカルアフタヌーンティーセット～マンゴー＆パッションフルーツ～

https://www.portopia.co.jp/restaurant/detail/belle/menu/#!menu-457

［販売期間］

2026年6月29日（月）～8月30日（日）

［販売料金］

お1人さま：5,300円

《オプションドリンク付プラン》お1人さま：6,500円

※いずれもティーフリーフロー付

［販売場所］

神戸ポートピアホテル 本館1F ティーラウンジ ベルクール

心地良い水音と柔らかな自然光が差し込むティーラウンジ。フランス語で「美しい庭」を意味する店名そのままに、アフタヌーンティーや季節のスイーツなど優雅に午後のひとときをお過ごしいただけます。日本紅茶協会「おいしい紅茶の店」に認定されています。

営業時間：11：00～18：00

※土・日曜日、祝日は10：00～18：00

https://www.portopia.co.jp/restaurant/detail/belle/

ティーラウンジ ベルクール

［メニュー詳細］

［スイーツ］マンゴーとパッションフルーツのトロピカルパフェ

《上段》チャイナブルー風ココナッツブランマンジェ／パイナップルケーキ

《中段》マンゴーミルフィーユ／バナナとライムのマカロン／フレッシュマンゴー

《下段》スコーン2種（ココナッツ／プレーン）＊グァバジャム・クロテッドクリーム添え

［セイボリー］アヒポキのマリネ／野菜のクリアジュレ／チキンのエスニックソース／スパイシービーンズのブルスケッタ

［ドリンク］≪ティーフリーフロー90分制≫

ウェルカムティー：アイスマンゴーカクテルティー

紅茶3種、ハーブティー3種、季節のフルーツティー2種、コーヒー、カフェオレ、ジュース3種

※食材入荷の都合によりメニュー内容が変更になる場合がございます

［オプションドリンク］

ブルーラグーンシェイク 1,200円

サンゴ礁と海をイメージしたシェイクドリンクをご用意。ヨーグルトシャーベットにパイナップルピューレとヨーグルトを合わせ、さっぱりとした酸味とまろやかな口当たりのオリジナルドリンクです。ブルーキュラソーを重ねた二層仕立ての美しい色合いは、混ぜ合わせることで海のようなターコイズブルーに変化。夏のリゾート気分を愉しめる爽やかな味わいのドリンクです。

■昼間はアフタヌーンティー、夜はナイトプールへ。夏限定のリゾートプラン

https://www.portopia.co.jp/information/detail/72/#!restaurant

7月10日（金）よりオープンするナイトプールとのセットプランもご用意。海辺のリゾートをイメージしたアフタヌーンティーセットをお楽しみいただいた後は、幻想的なライトアップに包まれたナイトプールへ。昼から夜まで、ポートピアホテルならではの夏のリゾート気分を満喫いただけます。

【平日限定】ナイトプール＆アフタヌーンティーセットプラン

※大人（18歳以上）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/40183/table/377_1_a7516ea3ec6a71e40905ad60dc394e3a.jpg?v=202606110551 ]

■お問い合わせ

レストラン総合案内 TEL：078-303-5207（10:00～17:30）

※画像はイメージです

※表記料金には税金・サービス料が含まれております