【園長通信2026】発刊のお知らせ「選ばられる街」を作る地域のリーダー達！寝屋川市＆大村市TOPインタビュー／【徹底解説】自治体連携型・資格取得支援制度

キャリアフィールド株式会社

保育業界に特化した採用支援を行うキャリアフィールド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：都築 裕一）は、全国の保育施設経営者（理事長・園長）および自治体の保育担当課向けに発行している経営情報フリーペーパー『園長通信』最新号を、2026年6月末に発刊することをお知らせいたします。

18歳人口の急減に伴う養成校の再編など、保育士の採用環境がかつてない局面を迎える中、最新号では「選ばれる街づくり 地域のリーダー達」をメインテーマに掲げ、これからの地域経営と園経営のあり方を提示します。

巻頭では、独自の知恵と先進的な戦略で「選ばれる街」を模索する、寝屋川市・広瀬慶輔市長、大村市・園田裕史市長の独占トップインタビューを掲載。

さらに、昨今多くの自治体が注目を寄せる保育士確保の「あたらしいカタチ」として、民間と行政が協働で取り組む【徹底解説】自治体連携型・資格取得支援制度を大特集しております

本誌は、より多くの現場・行政に最新ノウハウをお届けするため、「完全無料（フリーペーパー）」にてお届けしております。本日6月11日（木）より、6月末発刊号の「事前購読予約（無料配送）」および「自治体連携モデルの先行資料請求」の受付を一斉に開始いたします（※部数限定・先着順）。

■ 【無料】事前予約（特設フォーム）

園長通信2026 送付予約はこちら :https://forms.gle/jYYuAzGX7ocnjX737

■ 6月末発刊・最新号の主要コンテンツ

1. 選ばれる街づくり 地域のリーダー達【トップインタビュー】寝屋川市・広瀬慶輔市長 ／ 大村市・園田裕史市長

少子化が進む日本において、「子育て・保育環境の充実」は、その街が選ばれるための最重要ファクターです。既存の枠組みにとらわれず独自の知恵と先進的な戦略で「選ばれる街」を模索する両首長のビジョンを、園経営者の視点に立って深く掘り下げます。

2. 特集：自治体も注目、保育士確保の「あたらしいカタチ」【徹底解説】自治体連携型・資格取得支援制度

従来の狩猟型採用から、持続可能な新しい人材確保のスキームを徹底解説します。

地域内の無資格の保育補助者が働きながら保育士資格の取得を目指すこの制度は、採用ルートの細りに悩む「保育経営者」と、予算を抑えつつ地域インフラを維持したい「自治体担当課」の双方が今最も注目すべきマスターピースです。

3. 「取材企画：選ばれる街へ「保育の最新事例レポート」（松戸市・調布市・田原本町）

採用の枠組みだけに留まらず、「地域や保育施設が保護者・求職者から選ばれる理由」に迫るリアルな現地取材記事。時代に即した先進的な保育環境や、地域コミュニティを高めている施設運営の具体例など、これからの園経営のベンチマークとなる最新事例をドキュメント形式でレポートします

園長通信2026 送付予約はこちら :https://forms.gle/ML8NcqS2iEiXGmsDA

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