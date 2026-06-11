関連動画の総再生数1.5億回突破！霜降り明星・粗品MCのトークバラエティ『ドーピングトーキング』シーズン2が、6月17日（水）より放送決定！粗品「自分の顔の代表番組がもう一回できるのは本当にうれしい」

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・霜降り明星の粗品がMCを務める、「ABEMA」オリジナル番組『ドーピングトーキング2』（全12回）を2026年6月17日（水）から毎週水曜日夜11時より放送することを決定いたしました。

『ドーピングトーキング』は、芸人が「日常では絶対に行くことがない場所」や「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、その体験を話芸で披露するトークバラエティ番組です。本番組で語られるエピソードはすべて“『ドーピングトーキング』のためだけ”に用意した初卸し。シーズン2からはMCを務める霜降り明星・粗品が、「おもしろすぎる話」と思った時には100万円が贈呈されます。

2025年8月より放送したシーズン1では、お笑い賞レースの優勝者や常連メンバーほか、バラエティ番組を席巻するベテランまで、多くの芸人たちが参加。日本の女スパイへの接触や週刊誌記者への逆取材、93歳の全盲のイタコによる口寄せ、殺人事件が起きた事故物件での1週間生活など、芸人たちが体験してきた刺激的な出来事や、思わず誰かに話したくなる強烈なエピソードの数々が話題を呼び、番組関連動画の総再生数が1.5億回（※1）を突破するなど、多くの反響を集めました。

このたび番組の反響を受け、『ドーピングトーキング2』の放送が決定いたしました。今回も数多の芸人たちが粗品のもとに集結。初参加となる鬼越トマホーク、蓮見翔（ダウ90000）、松井ケムリ（令和ロマン）をはじめ、ヒコロヒー、マユリカら話芸自慢たちが、自らの話術で魅せる“初卸し”のエピソードトークを披露します。

シーズン2決定に際して、番組MCの粗品は「『ABEMA』という、僕も好きな媒体で、自分の顔の代表番組がもう一回できるっていうのは本当に嬉しいです」とコメント。また、「実は話術の番組なので、プロの芸人がどうフリを作って、どういう言葉で形容してトークをするのか期待したい」と、シーズン2への期待を語っています。（以下、コメント全文掲載）

『ドーピングトーキング2』は、6月17日（水）夜11時より放送開始します。ここでしか聞くことのできない“初卸し”のエピソードトークと、芸人だからこそ語ることのできる唯一無二の体験談にぜひご期待ください。

■MC 霜降り明星・粗品コメント

▼シーズン2放送決定について

シーズン1をやった時に、またやりたいなと思っていたので嬉しいです。何より、「ABEMA」という僕も好きな媒体で、自分の顔の代表番組がもう一回できるっていうのは本当に嬉しいですね。シーズン1をやった時より、自分の格とか地位も上がったと思うので、それを逆に『ドーピングトーキング』にも還元できたらなと思っています。

▼シーズン1の反響について

芸人から「ロケの打ち合わせをしていたけど、急になくなりました」とか、「ロケ先の都合がつかなくなって断られました」みたいな話を聞くことがあって。それって結構スリリングな場所に行っているからこそよなと思ったし、「番組作り本気やな」って思いました。番組の裏側でそういうことが起きているのを聞いて、改めて番組の良さの裏付けになっているなと感じました。

▼シーズン2出演芸人に期待すること

この番組、実は話術の番組なんですよ。起きたことをそのまましゃべるだけだと、どうしても奇跡待ちになってしまう。そういうことではなく、プロの芸人が起きた出来事に対してどうフリを作って、どういう言葉で形容してトークにするのか、シーズン1を経てみんなも番組の空気感は分かっていると思うので、期待したいところです。

▼シーズン2で自身が見せたいこと

緊張感を持ちつつですが、今回は結構ボケたりもしたいですね。僕はツッコミのイメージが強いと思うんですけど、同世代くらいの芸人やったら逆にツッコんでくれるので、ふざけながらやれたら面白いなと思っています。

▼視聴者へのメッセージ

パワーアップして帰ってきたので、見ずにはいられないような番組になっています。ぜひ皆さん、その目で確かめに来てください！

（※1）ABEMAやABEMA公式SNSにて配信した『ドーピングトーキング』シリーズ関連動画の累計再生数（2026年5月31日時点）

■ABEMA『ドーピングトーキング2』概要

初回放送日：2026年6月17日（水）夜11時～（毎週水曜日夜11時放送）

シリーズページURL：https://abema.go.link/8gZ2r

MC：

粗品（霜降り明星）

トーク出演：岩崎う大（かもめんたる）、鰻和弘（銀シャリ）、奥田修二（ガクテンソク）、金ちゃん（鬼越トマホーク）、阪本（マユリカ）、チャンス大城、徳井健太（平成ノブシコブシ）、中谷（マユリカ）、日本一おもしろい大崎（ちゃんぴおんず）、蓮見翔（ダウ90000）、濱田祐太郎、ヒコロヒー、文田大介（囲碁将棋）、松井ケムリ（令和ロマン）、森下直人（ななまがり）、ヤス（ナイチンゲールダンス）、良ちゃん（鬼越トマホーク）

※50音順

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■ABEMAについて

ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

ABEMA10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

※サービス名称の表記にご注意ください。

○「ABEMA（アベマ）」 ×「Ameba（アメーバ）」