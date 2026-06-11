【JAF帯広】おびひろ自動車学校と合同で「交通安全啓発祭」を開催！

一般社団法人 日本自動車連盟

一般社団法人日本自動車連盟（ＪＡＦ）帯広支部（石原直樹支部長）は、おびひろ自動車学校（北海道帯広市）にて２０２６年６月１４日（日）に行われる「Ｏｂｉｊｉ x ＪＡＦ帯広支部合同交通安全啓発祭」に出展いたします。

交通安全啓発を目的とした本イベントでは、株式会社帯広自動車学校とＪＡＦが共催し、関係団体の

ご協力を得て、交通安全に関連したプログラムを多数実施します。

【イベント概要】

日時：２０２６年６月１４日（日）１０：００～１５：００

場所：おびひろ自動車学校（北海道帯広市緑ケ丘９丁目２）

ＪＡＦのプログラム内容

・こども安全免許証発行（先着200名）

・レッカー車展示

・ＪＡＦが教えるタイヤ点検（予約制・受付終了）

イベント詳細はこちら（JAF帯広支部ご当地情報）(https://jaf.link/4exmLaU)

このほかの主なプログラム

こども安全免許証（イメージ）

・交通安全クイズラリー（全問正解で、抽選の上豪華景品進呈）

・はたらくくるま大集合（レッカー車のほか、教習車・消防車・パトカーなど）

・グルメコーナー（キッチンカー出展）

・移動式足湯（協力：ふくいホテル様）

・子どもカーペイント（協力：スマイルカーズ旭川店様） など

イベント詳細について

混雑が予想されるため、駐車場入口はおびひろ自動車学校北側門からのみとなります。

また満車時の臨時駐車場として、北斗病院様東向いの駐車場または北斗クリニック様駐車場もご利用いただけます。（シャトルバス運行あり／１時間に２～３本・無料）

駐車場を含むイベント詳細は、おびひろ自動車学校のインスタグラムをご参照ください。

・おびひろ自動車学校 帯広自動車学校(@obiji_281021)

https://www.instagram.com/obiji_281021/?hl=ja

※ ＪＡＦの出展内容に係るお問い合わせは、ＪＡＦ帯広支部までお願いいたします。

★Ｍａｉｌ： obihiro-koho@o3.jaf.or.jp

★ＴＥＬ：０１５５-２６-０２６０ （平日１０：００～１７：００）

★ＦＡＸ：０１５５-２６-２６２９