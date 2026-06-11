【静岡県浜松市｜初上陸】空を切り取る高窓と、リビングから繋がる大きなテラス。日常を美しく満たす DUAL HOME「宮口モデルハウス」が2026年6月20日（土）グランドオープン予定

株式会社アーキテックプランニング詳細を見る :https://dualhome.jp/shop/hamamatsu/

「デザイン×性能」をテーマに、北海道発の注文住宅ブランドを全国展開する『DUALHOME（デュアルホーム）』（本部：株式会社アーキテックプランニング）。

このたび、静岡県浜松エリアにおける待望の新拠点として、地元に根差した地域ビルダー「第一伊藤建設株式会社」（本社：静岡県浜松市中央区）がフランチャイズ運営を手掛ける、新モデルハウス「DUALHOME浜松宮口モデルハウス」（静岡県浜松市浜名区宮口小中島）が、2026年6月20日（土）にグランドオープンいたします。

今回誕生するモデルハウスは、ワンフロアで完結する快適な暮らしのアイデアを凝縮した「モダンな平屋」です。DUALHOMEが誇る高水準の住宅性能はそのままに、本部プランナーの綿密な設計思想が息づく、光と開放感に満ちたハイデザインな意欲作。

地域の皆様のこれからの家づくりにおける、新たなベンチマークとなる一棟をご体感いただけます。

■ モデルハウス概要

オープン日： 2026年6月20日（土）

物件名称： DUALHOME宮口モデルハウス

所在地： 静岡県浜松市浜名区宮口小中島

敷地面積： 61.21坪

施工面積： 30.23坪

間取り： 3LDK＋WICL＋食品庫＋テラス

詳細・来場予約： https://dualhome.jp/shop/hamamatsu/reservation/

■ 「浜松市宮口モデルハウス」3つの見どころ

1. 高い天井と大開口サッシ＋テラスがもたらす、開放感LDK

平屋でありながら、リビング部分にはダイナミックな吹上げ天井を採用。

上部に設けられた大きな高窓（ハイサイドライト）からは美しい空がドラマチックに切り取られ、室内に豊かな自然光を満遍なく届けます。

さらに、リビングからフラットに繋がる贅沢な広さのテラスを配置。

大開口サッシを開け放てば、心地よい風が通り抜けるアウトリビングとして、バーベキューや週末のティータイムなど、ウチとソトがなめらかに連続する暮らしを楽しめます。

実坪以上の広がりと、日々の豊かさを日常に変える特別な空間設計を実現しました。

2. 暮らしやすさを極めた、洗練された平屋の間取り（3LDK）

20.5帖のゆとりあるLDKを中心に、独立性とプライベート感を確保した主寝室と2つの洋室を配置。

主寝室には4.00帖もの大容量ウォークインクローゼット（WICL）を併設しました。さらに、キッチン横には日々の家事を機能的にサポートするパントリーや機能的なユーティリティを配するなど、無駄のない洗練された生活動線・家事動線に徹底的にこだわっています。

3. クールでスタイリッシュな外観 ＆ 落ち着きのあるモノトーンインテリア

外観は、直線的でシャープなシルエットが目を引く都会的でモダンなデザイン。インナーガレージ調のカーポートスペースを備え、プライバシーを守る袖壁が美しく建物を引き立てます。内装はグレーやダークトーンを基調としたシンプル＆スタイリッシュな空間に仕上げており、大人ならではの静けさと上質な暮らしをリアルにイメージしていただけます。

■ 万全の安心感。DUALHOMEが誇る「性能」

宮口モデルハウスは卓越したデザイン性だけでなく、家族の命と健康を守る「住宅性能」を備えた住まいです。

優れた断熱性：「長期優良住宅」＆「断熱等性能等級6」をクリア

現場発泡ウレタンとフェノールフォームを組み合わせた「ダブル断熱工法」をはじめ、緻密な屋根断熱・基礎断熱を採用。外気温に左右されず、一年中快適で高い省エネ性を誇る暮らしを叶えます。

最高等級の耐震性：万が一の大地震に備える構造美

耐震性は最高ランク「耐震等級3」に適合。強固な「PSメタル工法」や、建物の荷重を面でしっかりと支える「ベタ基礎」を標準採用し、確かな安全をお約束します。

高い耐久・維持管理性能

「劣化対策等級3」「維持管理対策等級3」の適合に加え、火災時の安全性も高める「省令準耐火構造」をクリア。将来にわたる資産価値を守ります。

【静岡エリアにお住まいのお客様へ】

DUAL HOMEは『性能×デザイン』をテーマに、株式会社アーキテックプランニングが全国へ展開する注文住宅ブランドです。

デザイン平屋の開放感と、北海道基準の確かな性能をぜひこの機会にご体感ください。

皆さまの理想の家づくりをサポートできるよう、スタッフ一同皆さまのご予約・ご来場を心よりお待ちしております。

■ 加盟ビルダー（運営会社）概要

法人名： 第一伊藤建設株式会社

本社所在地： 静岡県浜松市中央区砂山町324－8 第一伊藤ビル8階

コーポレートサイト： https://www.daiichiito.co.jp/

■ ブランド本部 概要

ブランド名： DUALHOME（デュアルホーム）

法人名： 株式会社アーキテックプランニング

本社所在地： 北海道札幌市北区新琴似10条17丁目1番15号

DUALHOME本部所在地： 北海道札幌市中央区北2条西28丁目1-26 エストラーダ円山3F

ブランドサイト： https://dualhome.jp/