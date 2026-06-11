湿気や乾燥などシビアな環境から髪を守る「VKブースターセラムミスト」が活性ケラチンでサロンワークを支えるKERAFFECTから誕生

活性ケラチンと先進的な補修発想でダメージ毛を美しく整え、サロンワークを支えるKERAFFECT（ケラフェクト）が「VKブースターセラムミスト」を発売します。

株式会社トライアングル

新発売の「ケラフェクトVK ブースター セラムミスト」は、独自開発の活性ケラチン(*1)、バイオペプチド（*2）、うるおいを与える成分（*3)をバランスよく配合した、髪のための美容液ミストです。

日常的なダメージである紫外線、湿気、摩擦、ドライヤーなどの熱の影響から守るために、ケラチンとバイオペプチドを毎日補給しながら、まとまりのある質感を保ちます。タオルドライ後の濡れた髪にも、乾いた髪にも使用でき、サロン施術後のヘアの質感維持をサポートします。

KERAFFECTは2020年の立ち上げ以降、ヘアスタイリストの皆様を中心にご愛用いただいています。「コネクター（サロン専売品）」を代表として、独自の活性ケラチンを含む主要成分の品質と配合設計、髪の仕上がりにご評価をいただいています。

新発売の「VKブースターセラムミスト」は「VKブースター」シリーズのアイテムです。シリーズの核となる「VK ブースタープロフェッショナル トリートメント」は、2025年7月にデビューしたサロン向けの3ステップシステムトリートメントです。

「VKブースターセラムミスト」は、サロンで「VK ブースター トリートメント」を含むKERAFFECTを使用した施術後のホームケアを目的に開発されました。サロン帰りのまとまりや指通りの良い質感を、毎日のヘアケアでサポートします。VKブースターセラムミスト単体でもご使用いただけます。

KERAFFECTはヘアのサイエンスを追求すると同時に、香りによる演出も大切にしています。

VKブースターセラムミストは、オレンジとユーカリの明るく爽やかな立ち上がりの後、天然のワイルドローズやゼラニウムとパルマローザが重なり、奥行きがあり甘すぎないフローラルグリーンを経て、温かみのあるシダーウッドが上質で落ち着いた余韻を残します。

*1加水分解ケラチン（羊毛）

*2 加水分解合成遺伝子組換（トリペプチド-１３７ヘキサペプチド-４０合成ヒト遺伝子組換ポリペプチド-１８４合成ヒト遺伝子組換ポリペプチド-１４６）

*3ヒドロキシエチルウレア

発売日：2026年6月11日

100mL 3,400円（税込3,740円）

【使用量目安】

ショート：10プッシュ

ミディアム：15プッシュ

ロング：20プッシュ

【使用方法】

タオルドライした濡れた髪に適量をスプレーし、ドライヤーで乾かします。

乾いた髪にもご使用いただけます。スプレー後にそのまま自然乾燥、または必要に応じてドライヤーで整えてください。縮毛矯正のアイロン前の中間処理やカラーの前処理にもお使いいただけます。

【留意事項】

スタイリング剤やヘアケア成分が髪に蓄積している状態（ビルドアップ）がある場合、VKブースターセラムミストの浸透が妨げられる可能性があります。

KERAFFECT スムースリセットシャンプーなどでビルドアップをクレンジングし、ミストを使うことを推奨します。

VKブースターセラムミスト 6層アクティブ設計

VKブースター プロフェッショナル トリートメント施術後の毛髪は、活性ケラチンや補修成分により、毛髪内部から表面までバランスの取れたコンディションに整っています。

しかし日常生活の中では、シャンプーや紫外線、湿気、摩擦、ドライヤーなどの熱の影響により、補修成分の流出やCMCバランスの乱れが徐々に生じ、髪のまとまりや質感は変化していきます。

VKブースターセラムミストは、そのような日常環境下で起こる毛髪コンディションの変化に着目し、「6層アクティブ設計」を採用しています。

【6層アクティブ設計】

１. KERATEINE(R) SPW / SPG（独自開発の活性ケラチン・ペプチドー活性ケラペプチド(R)）

低分子から高分子までの分子量グラデーション設計により、毛髪のダメージ部分を埋めるように補修成分が浸透します。

２. KeraBio(TM) K31※（バイオペプチド）

超低分子ペプチドが毛髪内部まで浸透し、微細なダメージ部分を補修します。

ヒト毛髪ケラチンK31と同一のアミノ酸配列を有する生体模倣ペプチドと、KERAFFECTオリジナル活性ケラチンを組み合わせることで、異なる分子量帯のケラチン・ペプチドが毛髪dダメージ部分を多層的に補修し、しなやかでまとまりのある質感へ導きます。

３. 植物性ペプチド

熱や紫外線などの外的要因によりダメージを受けた毛髪を補修し、しなやかな質感へ導きます。

４. ナノCMC（セラミド補給）

毛髪のCMC領域を補うことで、水分と脂質のバランスを整え、なめらかな質感をサポートします。

５. コットン由来防湿プロテイン

湿度変化による広がりやうねりを抑え、まとまりのある状態を保ちます。

６. マイクロスムースシールド（マイクロエマルションコート設計）

微細分散されたコート成分が毛髪表面に均一な保護膜を形成します。

・湿気による広がりを抑制

・摩擦によるダメージを軽減

・ドライヤーやヘアアイロンなどの熱から毛髪を保護

・ツヤとなめらかな指通りを維持

※KeraBio is a trademark of the CRODA group of companies.

VKブースター プロフェッショナル トリートメントとは

VKブースター プロフェッショナル トリートメントは、ダメージヘアを内側から深く補修・強化する、3ステップのサロン専用集中トリートメントです。

活性ケラチンと先進の補修テクノロジーにより、傷んだ髪をわずか3ステップでしなやかな状態へと導きます。

VK BOOSTER PROFESSIONAL TREATMENTサイトはこちら

https://keraffect.jp/vk-booster-treatment

KERAFFECTとは

KERAFFECTは、髪にしなやかな強さと美を造るブランドです。ヘアスタイリストが中心となって構想し、2020年に立ち上げました。

お客さまやヘアスタイリストが理想とするヘアの実現のため、髪の構成成分のバランスを整え、しなやかな質感と弾力を維持するためのプロダクトを揃えています。

髪の主成分であるケラチンの中でも、補修力の高い「活性ケラチン」を核として、成分の質と髪の内外のサイエンスを追求。

それらが有効に髪へ働きかけるよう、本質的に必要な成分だけを厳選し、配合しています。プロユースもセルフケアも、可能な限りの高濃度で設計し、お届けします。

KERAFFECT導入サロン

https://keraffect.jp/salon

HOTPEPPERで「ケラフェクト」で検索

KERAFFECT INSTAGRAM

https://www.instagram.com/keraffect.jp?igsh=MThzdmZubXloMXk3NA%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/keraffect.jp?igsh=MThzdmZubXloMXk3NA%3D%3D&utm_source=qr)

会社概要

会社名：株式会社トライアングル

設立：1999年2月

代表者：前島勝弥

本社所在地：

〒158-0083

東京都世田谷区奥沢6-8-21 アルスC

URL: https://www.tri-angle.co.jp/

お問い合わせはこちら

https://keraffect.jp/contact