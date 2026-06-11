特選試写会「開戦前夜」を7月13日仙台　14日東京で開催【報知新聞社】

株式会社報知新聞社

「スポーツ報知」を発行する株式会社報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は7月13日(月)に仙台電力ホールにて、7月14日(火)に東京・一ツ橋ホールにて、特選試写会「開戦前夜」を開催します。この試写会に仙台会場600名、東京会場800名をご招待いたします。

試写会のお申し込みはこちら :https://www.hochi.co.jp/info/20260713to0714.html

大臣となって、日本の未来を決める。

1940（昭和15）年４月、公職・民間を問わず突如集められた各界のトップエリートである若者たちに託されたのは、「模擬内閣」を結成し、アメリカを中心とする諸外国と開戦すべきか机上演習で未来をシミュレーションすることであった。その組織の名は「総力戦研究所」。

苦しみと情熱の中で議論を繰り返した末、彼らが見たのは――原爆投下以外のほぼすべてを予言した、日本の「圧倒的な敗北」という衝撃のシナリオだった。



現代の戦争において、兵士が戦地に赴く前から各国の「インテリジェンス」と呼ばれる機能を駆使した知能戦は既に始まっており、ウクライナ、ガザ・イスラエル、イランと戦火がやむことがない近年においてもその重要性と注目度は高まっている。そのインテリジェンスを昭和の最も困難な状況下で任されたのが、石井裕也監督が描く『開戦前夜』の主人公たち、総力戦研究所のメンバーであった。

出演：

池松壮亮

仲野太賀 岩田剛典 中村 蒼 三浦貴大 ／二階堂ふみ 杉田雷麟

北村有起哉 嶋田久作 中野英雄 渡辺いっけい 別所哲也 ／ 松田龍平 奥田瑛二 ／ 國村 隼

佐藤隆太 江口洋介 佐藤浩市



監督・脚本・編集：石井裕也

配給：東京テアトル

(C)2026 ポニーキャニオン／東京テアトル／NHKエンタープライズ／RIKIプロジェクト

公開日：2026年7月31日（金）全国公開

上映時間：138分

<仙台会場開催要項>

名称 第116回スポーツ報知特選試写会

主催 報知新聞社

後援 読売新聞東京本社東北総局 ミヤギテレビ 福島民友新聞社

特別協賛 カメイ

協賛 写光レンタル販売株式会社

協力 宮城県読売会 宮城読売IS

期日 2026年7月13日(月)

会場 電力ホール（仙台市青葉区一番町三丁目7番1号）

時間 18時00分 開場

18時20分 開映

人数 600人

<東京会場開催要項>

名称 報知映画賞・特選試写会

主催 報知新聞社

特別協賛 ダイドードリンコ株式会社 写光レンタル販売株式会社

協賛 カーコンビニ俱楽部株式会社

協力 株式会社ウインダム

期日 2026年7月14日(火)

会場 日本教育会館 一ツ橋ホール

時間 18時00分 開場

18時20分 開映

人数 800人

【申し込み方法】

観覧希望者はお申し込みページの申し込みフォームに必要事項をご入力の上お申し込みください。

（https://www.hochi.co.jp/info/20260713to0714.html）

【ご注意】

〇応募フォームに記載されている注意事項をよく読んでからお申込みください。

〇当選に関する個別のお問い合わせへの回答は致しかねますのでご了承ください。



【応募締切】

両会場とも2026年7月1日（水）23:59

応募者多数の場合は抽選となります。

当選は当選通知メールをもって代えさせていただきます。

【ご応募にあたり】

※ご応募はその他の応募方法とあわせて

おひとり様１回までとさせていただきます。

※応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。



【二次元バーコードの発行】

ご当選者には二次元バーコード発行し入場時に提示していただきます。メールアドレスの入力を間違えると当選連絡が届きませんのでご注意ください。

（ただし、弊社都合により従来通り試写状の発送をもって当選に代えさせていただく場合があります）



【中止の場合のご連絡について】※災害発生及び新型コロナウイルス感染拡大状況、機材トラブルほか

事情によりやむを得ず中止する場合があります。



※中止の際はスポーツ報知HPの「イベント」欄および報知映画賞事務局X（旧twitter）に掲載します。

（基本的には開催を前提としています。スポーツ報知HP・報知映画賞事務局Xによる「開催する旨の掲載」はございません）

【リリースに関するお問い合わせ】

メール pr1872@hochi.co.jp