【本巣市内2店舗目！】岐阜県内36店舗目！ 新アミューズメントサービス「FIT-VOICE」初導入！ 女性専用「マシンピラティス」を完備した「FIT-EASY 本巣文殊店」がグランドオープン！

フィットイージー株式会社新アミューズメントサービス「FIT-VOICE（健康カラオケ）」導入する「FIT-EASY 本巣文殊店」

フィットイージー株式会社（本社：岐阜市）が全国展開するアミューズメントフィットネスクラブ「FIT-EASY本巣文殊店」（岐阜県本巣市文殊字天辺1006-1）が2026年6月11日（木）にグランドオープンいたしました。

グランドオープンを記念して、オープニングキャンペーンを実施中です。キャンペーン期間中に入会いただいた方は入会金や事務手数料、2026年7月までの月会費が無料となります。さらに月会費が毎月550円引きになる「永久割」のキャンペーンも期間を延長して実施中です。

※定員になり次第 終了

トレーニングマシンはもちろん、個室サウナに加え複数名で利用可能な大型サウナ（水風呂、ととのいスペースあり）、運動後のリカバリーやリフレッシュにも利用できる高濃度酸素ルーム、スタジオ、骨盤底筋トレーニングマシン（女性専用）。

ヤーマン株式会社のプロ仕様の美容機器が使い放題の新アミューズメントサービス 「FIT-BEAUTY」（女性専用）、マシンピラティス（女性専用）などを導入。

さらにFIT-EASY 本巣文殊店は、ストレス軽減や腹式呼吸と腹式発声による有酸素運動効果が期待される新アミューズメントサービス「FIT-VOICE（健康カラオケ）」を初導入し、これらすべてが月会費のみでご利用いただける新しい形のフィットネスクラブです。

当店は岐阜県内では36店舗目、本巣市内では2店舗目の出店となります。

同市内にある「FIT-EASY 岐阜本巣店」までは車で約8分でアクセス可能なため、会員様にライフスタイルや利用シーンに応じてより便利にご利用いただけるようになります。

FIT-EASYでは入会から31日経過で、全国の店舗をご利用可能です。

出張先やお出かけ先でも各店舗のアミューズメントサービスや設備に応じて使い分けることで、より便利にお楽しみいただけます。

当社は「アミューズメントフィットネスクラブとAIヘルスケアオートメーションの確立により、地域のウェルビーイングを実現すること」を目指しています。

※AIヘルスケアオートメーション「特許出願中」

FIT-EASY 本巣文殊店では、最新のマシンやサウナに加え、AIを活用した「FIT-EASYアプリ」を提供し、皆様の生活の一部として「心身ともに健やかな状態（ウェルビーイング）」をサポートいたします。

◆新アミューズメントサービス「FIT-VOICE」（健康カラオケ）初導入！

「FIT-VOICE（健康カラオケ）」は、最新機種を備えた1～2名用の空間で、本格的な歌唱を会費内でお楽しみいただけます。

思い切り歌うことによるストレスホルモンの減少はもちろん、腹式呼吸と腹式発声による体幹や心肺機能の強化といった有酸素運動効果を同時に実現します。

さらに、発声を通じた表情筋のトレーニングや誤嚥（ごえん）防止に加え、リズムや歌詞の想起が認知機能の維持にも寄与するなど、歌唱を通じた多角的なヘルスケアを提供いたします。

※1枠60分、2名まで利用可（要予約）

▼プレオープン中にご利用いただいた方からの生の声

・「最新の機種で大声で歌えてスッキリした。」

・「1部屋に2人まで入ることができ、性能もカラオケ店並みで十分楽しめるものでした。」

・「会費内でカラオケができるのはうれしい」

◆書籍との連携による特徴

当クラブは書店との併設施設であり、「身体と頭の健康」をテーマとした新たな地域共創モデルを目指します。

近年、人々の健康に対する意識が高まり、身体的な健康だけでなく、精神的な充足感や学びといった頭の健康も重視されています。

読書は脳の活性化や認知機能・集中力の向上、ストレス軽減など頭に良い影響が期待され、一方でフィットネスは身体的な健康だけでなく、メンタルヘルスにも貢献します。

このような背景を踏まえ、フィットイージーと書店が融合した当施設は、利用者の身体と頭の両面からの健康をサポートする拠点として、新たな価値を提供いたします。

当クラブの出店に合わせ、三洋堂書店も24 時間営業となり、両店舗ともにAI顔認証による入館システムを導入いたします。地域住民のライフスタイルに合わせた利便性の向上と、安心・安全にご利用いただける環境の両立も図ってまいります。

◆「AIヘルスケアオートメーション」が実現する、次世代の健康管理

当社は、単なる運動の場の提供にとどまらず、AIテクノロジーで個々の健康を最適化する「AIヘルスケアオートメーション」の確立を推進しています。健康に不可欠な「運動・食事・睡眠」について、会員様一人ひとりのライフスタイルに合わせた形でサポートします。

※AIヘルスケアオートメーション「特許出願中」

・データに基づいた自動パーソナライズ

独自の「F.Eアプリ」が日々の運動・食事・睡眠データをAIで分析し、最適なトレーニングプランやカロリー計算などを提示します。

・「FIT-EASYにいない時間」も輝くサポート：

アプリを通じて、店舗にいない時間でも「自分で身体を整える力」を身につけることができ、真のウェルビーイング（心身の充実）を日常化させます。

FIT-EASYアプリは下記よりダウンロードいただけます。

▼App Store：https://apps.apple.com/jp/app/fit-easy/id6745802977

▼Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fiteasy.healthcare_automation_mobile&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fiteasy.healthcare_automation_mobile&hl=ja)

当社は、AIヘルスケアオートメーションによる精密なデータ管理により、誰もが最短ルートで「なりたい自分」を実現できる環境を整えます。

◆アミューズメントサービスの融合が創り出す、新たなウェルビーイング体験

また単なるトレーニングにとどまらない、アミューズメントサービス同士の「掛け合わせ」による相乗効果を提案します。

最新・高品質のマシンを使ったトレーニングや座るだけで骨盤底筋をケアする「FIT-CHAIR」、インストラクターとの対面レッスンやバーチャルレッスンができる「FIT-AERO」などのアミューズメントサービスを完備。

これらで活発に身体を動かした後は、サウナでの温熱効果や高濃度酸素ルームによる細胞レベルのケアを組み合わせることで、新陳代謝の向上と疲労回復を促進します。

この「運動×リカバリー×リフレッシュ」のサイクルが、理想のボディメイクやメンタルケアを同時に叶えます。

◆FIT-EASY 本巣文殊店 概要

住 所：岐阜県本巣市文殊字天辺1006-1

開 業 日：2026年6月11日（木）

定 休 日：なし（年中無休、24時間利用可能）

利 用 料 金：月会費:7,678円（税込）

店 舗 HP：https://lp.fiteasy.jp/lp-gifu-motosumonju/

店 舗 SNS：https://www.instagram.com/fiteasy_motosumonjyu/ (https://www.instagram.com/fiteasy_motosumonjyu/)

◆フィットイージー 会社概要

社 名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

事 業 内 容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

資 本 金：1,357,449,180円

従 業 員 数：238名 2025年10月31日現在

店 舗 数：281店舗 2026年6月11日現在

U R L：https://fiteasy.jp/ (https://fiteasy.jp/)（サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/ (https://fiteasy.co.jp/)（コーポレートサイト）



※「FIT-EASY」のすべての店舗において、一般社団法人日本フィットネス産業協会(FIA)の「FIA 加盟企業施設認証制度」の認証を取得しております。